Wetter extrem: Hochwasserkatastrophen im Allgäu und in Deutschland im Überblick

August 2005 - Extreme Niederschläge von stellenweise über 200 Liter pro Quadratmeter sorgten in den Einzugsgebieten von Iller und Lech und somit auch im Allgäu für Überschwemmungen. Die Brennpunkte lagen zunächst an den Illerzuflüssen, also an Breitach, Trettach, Stillach, Ostrach sowie Gunzesrieder Ach. Das Hochwasser übertraf sogar das Pfingsthochwasser 1999. Doch durch die danach getroffene Hochwasserverbauung an der Iller waren die Schäden etwas niederiger als 1999. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30 Millionen Euro.