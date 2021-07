Dauerregen hat im Westen Deutschlands Flüsse und Bäche in reißende Fluten verwandelt. Viele Menschen sterben nach den Unwettern. Dutzende werden vermisst.

15.07.2021 | Stand: 17:17 Uhr

Aktuelle Zusammenfassung:

Der Westen Deutschlands ist hart vom Unwetter getroffen worden.Mindestens 42 Menschen sind ums Leben gekommen. In Rheinland-Pfalz werden Dutzende vermisst.

In Rheinland-Pfalz waren mehrere Orte in der Eifel besonders schwer von dem Hochwasser betroffen. Die Zahl der Toten im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich auf mindestens 18 erhöht.

In Schuld an der Ahr wurden in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben der Polizei

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden Menschen in ihren Häusern von den Wassermassen eingeschlossen.

Die Polizei Köln berichtete von 20 Toten in der Region.

Alle Details im Live-Ticker:

++ 17.18 Uhr: Politiker machen sich auf den Weg ins Katastrophengebiet

NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) machte sich in Altena und in Hagen ein Bild von der Lage. Rund 440 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk und 100 Kräfte der Bundeswehr waren allein in Hagen unterwegs, um der Wassermassen Herr zu werden. Eine Reise durch Süddeutschland hatte Laschet abgebrochen und auch seine Teilnahme an der CSU-Klausur im bayerischen Seeon abgesagt.

Vizekanzler Olaf Scholz ( SPD) unterbrach wegen des Hochwassers seinen Urlaub. Noch am Donnerstag wolle sich der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat zusammen mit Dreyer ein Bild von der Lage im Katastrophengebiet machen, wie das Ministerium in Berlin mitteilte. Auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kehrt vorzeitig aus dem Urlaub zurück.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) dankte den Helfern. "Ich bin erschüttert über die Katastrophe, die so viele Menschen in den Hochwasser​gebieten durchleiden müssen", erklärte Merkel laut einem Tweet von Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag. "Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Toten und Vermissten. Den vielen unermüdlichen Helfern und Einsatzkräften danke ich von Herzen." EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Ländern Hilfe zu.

++ 17.09 Uhr: WDR räumt Lücken in Berichterstattung ein

Lesen Sie auch

Rheinland-Pfalz Polizei: 18 Tote nach Unwetter im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler

Kritiker werfen dem größten ARD-Sender vor, die Bürger von NRW in der Starkregen-Nacht nicht genügend informiert zu haben. Der WDR räumt Defizite ein. Welche Probleme der Sender nach eigenen Angaben mit dem Unwetter hatte, lesen Sie hier.

++ 16:57 Uhr: Polizei appelliert an Hochwasser-Schaulustige, nicht zu kommen

Mit einem Aufruf hat der Sprecher der Polizei des Rhein-Erft-Kreises an Schaulustige appelliert, die Rettungsarbeiten in den Hochwassergebieten nicht zu behindern. "Die aktuelle Situation, in der viele Menschen um Angehörige bangen und sich um ihr Hab und Gut sorgen, ist nicht der richtige Zeitpunkt für Schaulust", sagte Thomas Held am Donnerstagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Aufgrund heftigen Regens in der Nacht zum Donnerstag waren die Beamten im Kreis im Dauereinsatz.

Bilderstrecke

Die Wucht des Wassers: Verwüstungen im Westen nach heftigen Regenfällen

1 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 2 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 3 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 4 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa 5 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa 6 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa 7 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Ralf Roeger, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Ralf Roeger, dpa 8 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 9 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 10 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 11 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 12 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 13 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 14 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 15 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 16 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Olaf Rossbroich, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Olaf Rossbroich, dpa 17 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa 18 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/Polizei/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/Polizei/dpa 19 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa 20 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa 21 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa 22 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa 23 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa 24 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/TV7/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/TV7/dpa 25 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Foto: -/TV7/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Foto: -/TV7/dpa 26 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa 27 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa 28 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa 29 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa 30 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa 31 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 32 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa 33 von 33 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa 1 von 33 15.07.2021, Rheinland-Pfalz, Insul: Weitgehend zerstört und überflutet ist das Dorf Insul in Rheinland-Pfalz nach massiven Regenfällen (Luftaufnahme mit Drohne). Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Boris Roessler, dpa 15.07.2021, Rheinland-Pfalz, Insul: Weitgehend zerstört und überflutet ist das Dorf Insul in Rheinland-Pfalz nach massiven Regenfällen (Luftaufnahme mit Drohne). Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Boris Roessler, dpa

Entlang der Erft forderte der Kreis wegen des Hochwassers die Kommunen auf, Evakuierungen und die Unterbringung der Menschen vorzubereiten.

++ 16.45 Uhr: Steinbachtalsperre in NRW "sehr instabil": Orte werden evakuiert

An der Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen werden die Orte Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim evakuiert. Die Talsperre sei von einem Sachverständigen als "sehr instabil" eingestuft worden, sagte der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers (SPD), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Von der Evakuierung seien 4500 Einwohner betroffen. Gerüchte, wonach die Talsperre bereits gebrochen sei, hatte der benachbarte Kreis Ahrweiler zuvor dementiert. Der Kreis Euskirchen scheint mit bislang 15 Todesopfern in Nordrhein-Westfalen am stärksten von dem Unwetter betroffen.

++ 16.33 Uhr: Experte: Hochwasserlage in NRW bleibt "dynamisch und sehr angespannt"

Nach historischen Wasserständen an vielen Flüssen in Nordrhein-Westfalen bleibt die Hochwasserlage auch am Donnerstag angespannt. Zwar sinken laut Hochwasserinformationsdienst des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) an den kleineren Gewässern wie etwa der Volme die Pegelstände langsam, doch die Lage bleibe "dynamisch und sehr angespannt", hieß es am Mittag. Auch für die Ruhr zeichne sich ein "außerordentliches Hochwasser mit historischen Pegelständen" ab, sagte der Leiter des Hochwasserinformationsdienstes Bernd Mehlig, am Mittwoch in Duisburg. Insbesondere die Orte entlang der Ruhr ab Hagen, wo Volme und Lenne in die Ruhr münden, seien betroffen.

Etliche Pegel von Gewässern vor allem im Süden und Südwesten NRWs hatten den Angaben zufolge in der Nacht historische Höchststände erreicht, waren über die Ufer getreten und hatten Innenstädte überschwemmt.

"Die Wasserstände auch an kleineren vielen Flüssen insbesondere in der Eifel befinden sich immer noch auf sehr hohem Niveau", sagte Mehlig am Donnerstagnachmittag. "Die Lage ist weiter sehr unübersichtlich." Bei sinkenden Pegelständen beginne das Aufräumen erst, betonte Mehlig. "Es wird dann nicht mehr schlimmer, aber deswegen ist es noch lange nicht gut", so der Experte.

Die Scheitelwelle des Rheins wird erst für Samstag erwartet. "Der Rhein bei Köln wird seinen Scheitel am Samstagvormittag voraussichtlich bei 8,50 Meter haben", sagte Mehlig. "Das ist für den Sommer außerordentlich ungewöhnlich. Aber man muss nicht von einer ernsthaften Gefahrensituation ausgehen."

++ 16.09 Uhr: Bahnverkehr in NRW und Rheinland-Pfalz weiterhin stark eingeschränkt

Der Regional- und Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist aufgrund der Unwetterlage nach wie vor stark eingeschränkt. Gleise, Weichen und Signaltechnik seien in vielen Landesteilen stark beschädigt, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstagnachmittag mit. Auch Bahnhöfe und Stellwerke seien betroffen.

Die Wetterlage wirke sich auch auf den Fernverkehr aus: Auf der Strecke Köln-Düsseldorf-Essen Dortmund kommt es demnach zu Umleitungen, Verspätungen und Zugausfällen. Die Strecke Köln-Koblenz über den Bonner Hauptbahnhof ist derzeit nicht befahrbar. Über Bonn-Beuel ist die Strecke rechtsrheinig befahrbar, allerdings komme es auch hier zu Verspätungen und Zugausfällen.

Der internationale Fernverkehr von und nach Brüssel ist laut Bahn unterbrochen. "Die betroffenen Fernverkehrszüge fallen zwischen Köln Hbf und Bruxelles-Midi aus. Im Regionalverkehr setzt die Bahn Ersatzbusse ein, sofern es die Straßen zuließen. Der bundeseigene Konzern bittet die Fahrgäste, Fahrten in die Regionen möglichst zu verschieben. Tickets für den 14., 15. oder 16. Juli behielten ihre Gültigkeit bis eine Woche nach dem Ende der Störungen oder könnten kostenfrei storniert werden.

++ 15.55 Uhr: Rhein-Erft-Kreis ruft Katastrophenfall aus

Der Krisenstab im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen hat nach den andauernden starken Regenfällen den Katastrophenfall ausgerufen. Wegen der Hochwasserlage entlang der Erft bestehe die Gefahr, dass sich die bisher örtlich begrenzte Lage neben Erftstadt auch auf Kerpen, Bergheim und Bedburg ausweiten könnte, heißt es in einer Pressemitteilung von Donnerstag. Die kreisangehörigen Kommunen wurden aufgefordert, "die notwendigen Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes wie insbesondere Evakuierungen und Unterbringungen vorzubereiten und vorzunehmen".

"Wir durchleben gerade eine Krise, deren Dimensionen heute noch nicht abschätzbar sind", sagte Landrat Frank Rock. Die extreme Wetterlage fordere schon jetzt den massiven Einsatz von Feuerwehr, Polizei, Städten, Stadtwerken, Technischem Hilfswerk und vielen anderen Helfern im ganzen Rhein-Erft-Kreis. "Der soziale Zusammenhalt und die Solidarität aller Bürgerinnen und Bürger ist in dieser schwierigen Zeit nun wichtiger mehr denn je. Helfen Sie bitte Nachbarn, Kindern, Älteren und mobilitätseingeschränkten Personen", sagte der Landrat.

++ 15.35 Uhr: DWD-Meteorologe: Wetterlage entspannt sich

Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist der Höhepunkt der extremen Niederschläge in Teilen Deutschlands überschritten. Der DWD-Meteorologe Marco Manitta erwartete am Donnerstag "eine Entspannung der Wetterlage". Zwar könne es weiterhin "punktuellen Starkregen" geben, dieser sei aber nicht mehr so verbreitet wie in der vergangenen Nacht, sagte Manitta der Deutschen Presse-Agentur. "Das Unwetterpotenzial sinkt deutlich."

Die größten Niederschlagsmengen gab es Manitta zufolge in einem breiten Streifen vom Sauerland über das Bergische Land und die Eifel, den Großraum Köln/Bonn bis zur Grenze nach Luxemburg. Spitzenreiter war Rheinbach-Todenfeld (Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen) mit 158 Millimeter Wasser im Messzeitraum 24 Stunden - wobei das meiste davon in kürzerem Zeitraum vom Himmel fiel, wie der Experte erklärte.

++ 15.28 Uhr: Mindestens 42 Tote bei Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands

Ganze Landstriche sind verwüstet, Orte von der Außenwelt abgeschnitten, Häuser weggespült: Nach Unwettern im Westen Deutschlands sind mindestens 42 Menschen gestorben. In Rheinland-Pfalz werden Dutzende Menschen vermisst. "So eine Katastrophe haben wir noch nicht gesehen. Es ist wirklich verheerend", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz.

Die Lage ist nach dem Dauerregen vielerorts in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen unübersichtlich. Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll. Retter und Retterinnen brachten Menschen in überschwemmten Orten zum Teil mit Booten in Sicherheit. Viele suchten auf Bäumen und Hausdächern Schutz vor den Fluten, Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Es sei schwierig, die Vermissten zu erreichen, da das Mobilfunknetz zum Teil ausgefallen sei, sagte Dreyer.

In Rheinland-Pfalz waren mehrere Orte in der Eifel besonders schwer von dem Hochwasser betroffen. "Leider müssen wir bestätigen, dass sich die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler auf derzeit insgesamt 18 erhöht hat", teilte die Polizei am Nachmittag bei Twitter mit. "Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Betroffenen."

Dutzende Menschen wurden noch vermisst. Erheblich betroffen sind auch die Landkreise Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Trier-Saarburg. Vielfach mussten Kitas und Schulen geschlossen bleiben.

In Schuld an der Ahr wurden in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben der Polizei in Koblenz vier Häuser völlig und zwei weitere Häuser zur Hälfte weggespült. Eine Vielzahl weiterer Gebäude ist einsturzgefährdet. Die Fluten schnitten mehrere Orte von der Außenwelt ab. Etwa 50 Menschen wurden von Hausdächern gerettet, auf denen sie Zuflucht gesucht hatten.

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden Menschen in ihren Häusern von den Wassermassen eingeschlossen. Die Bewohner von mehreren Gemeinden waren von Stromausfall und Einschränkungen der Trinkwasserversorgung betroffen.

In Nordrhein-Westfalen bleibt die Lage ebenfalls weiter angespannt. Nach dem Abklingen des Starkregens kämpfen Feuerwehr und andere Einsatzkräfte an vielen Orten mit einer sich verschärfenden Hochwasserlage. Mindestens 24 Menschen starben.

Die Polizei Köln berichtete von 20 Toten in der Region. Neben zwei in Köln gefundenen Toten seien bislang aus Euskirchen 15 und aus Rheinbach drei Tote gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Noch seien nicht alle gesichteten Leichen geborgen. "Aussagen zur Identität, Alter, Auffindeort und Todesumständen wird die Polizei zum Schutz der Angehörigen nicht veröffentlichen", erklärten die Beamten.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass im Zusammenhang mit dem Unwetter auch in anderen Landesteilen Nordrhein-Westfalens Menschen starben. In Kamen (Kreis Unna) kam ein 77-Jähriger im einem unter Wasser stehenden Keller seines Hauses ums Leben. In Solingen starb ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz ebenfalls im überfluteten Hauskeller. Zudem starben zwei Feuerleute. Ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann kollabierte bei einem Unwettereinsatz im sauerländischen Werdohl und starb trotz Reanimationsversuchen. Wenige Stunden zuvor war in Altena im Sauerland ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken.

Viele Flüsse und Bäche in der Eifel, im Bergischen Land, im Rheinland und Sauerland führten am Donnerstag Hochwasser und waren am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag über die Ufer getreten. Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll.

++ 15.19 Uhr: Überblick: Wetter extrem: Hochwasserkatastrophen in Deutschland

Überschwemmte Straßen, überflutete Keller, Menschen in Not. Extremes Wetter gehört auch in unseren Breiten mittlerweile schon fast zum Alltag. Welche sieben Unwetter Deutschland in den vergangenen Jahren heimgesucht haben, lesen Sie hier.

++ 15.11 Uhr: Hochwasser-Unglück: Bayern bietet Krisenregionen Hilfe an

Bayern ist dieses Mal von dem großen Hochwasser-Unglück verschont geblieben und schickt Rettungskräfte in die Krisengegenden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. "Edelweiß"-Hubschrauber der bayerischen Polizei sowie Luftrettungsspezialisten des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) unterstützen die Hubschrauberstaffel in Rheinland-Pfalz bei der Bergung von Menschen aus den Hochwassergebieten. Hilfe für das ebenfalls schwer getroffene Nordrhein-Westfalen sei angedacht, sagte ein Sprecher des BRK. Die Rettungskräfte des BRK seien darin geschult, sich aus Hubschraubern abzuseilen und Menschen aus Häusern zu retten.

In Bayern selbst war es in der Nacht zu Donnerstag trotz starken Regens relativ ruhig geblieben, wie die Polizei erklärte.

++ 14.47 Uhr: Polizei Köln meldet 20 Tote nach Unwetter in NRW

Nach dem schweren Unwetter in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei Köln von 20 Toten in der Region berichtet. Neben zwei in Köln gefundenen Toten seien bislang aus Euskirchen 15 und aus Rheinbach 3 Tote gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Noch seien nicht alle gesichteten Leichen geborgen. "Aussagen zur Identität, Alter, Auffindeort und Todesumständen wird die Polizei zum Schutz der Angehörigen nicht veröffentlichen", erklärten die Beamten.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass im Zusammenhang mit dem Unwetter auch in anderen Landesteilen Nordrhein-Westfalens Menschen starben. In Kamen (Kreis Unna) kam ein 77-Jähriger im einem unter Wasser stehenden Keller seines Hauses ums Leben. In Solingen starb ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz ebenfalls im überfluteten Hauskeller. Zudem starben zwei Feuerleute. Ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann kollabierte bei einem Unwettereinsatz im sauerländischen Werdohl und starb trotz Reanimationsversuchen. Wenige Stunden zuvor war in Altena im Sauerland ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken.

Viele Flüsse und Bäche in der Eifel, im Bergischen Land, im Rheinland und Sauerland führten am Donnerstag Hochwasser und waren am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag über die Ufer getreten. Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll.

++ 14.41 Uhr: Bundesumweltministerin zu Hochwasser: Klimawandel ist in Deutschland angekommen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich wegen der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dafür ausgesprochen, sich künftig besser auf Extremwetter-Ereignisse einzustellen. Die SPD-Politikerin schrieb am Donnerstag auf Twitter: "Der Klimawandel ist in Deutschland angekommen. Die Ereignisse zeigen, mit welcher Wucht die Folgen des Klimawandels uns alle treffen können."

Schulze schrieb: "Starkregen und Flut haben unser Land hart getroffen. Meine Gedanken sind heute bei den Menschen, die in Not sind, ihr Haus verloren haben oder gar um Angehörige trauern." Nun sei Zeit für Solidarität und zupackende Hilfe. Die Ereignisse zeigten, wie wichtig es sei, sich künftig noch besser auf solche Extremwetter-Ereignisse einzustellen.

++ 14.34 Uhr: Mindestens vier Tote nach Unwetter in Belgien

Der öffentlich rechtliche Sender RTBF berichtete unter Berufung auf die Gouverneurin Catherine Delcourt, die beiden Toten seien in der Provinz Lüttich ums Leben gekommen. Die Fundorte liegen Medienberichten zufolge im Bezirk Verviers, der zur Provinz Lüttich gehört. Laut "Grenzecho" starb im belgischen Eupen in der Nähe von Aachen ein 22-Jähriger. "Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, ist der junge Mann im Eupener Ortsteil Nispert mit einem Schwimmreifen in den reißenden Stadtbach gesprungen und wurde seitdem vermisst", heißt es in dem Bericht. Rettungskräfte hätten seine Leiche gefunden.

In Limburg sind nach Angaben der Bürgermeisterin knapp 3000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Manche Orte könnten wegen zu starker Strömung nicht einmal per Boot erreicht werden, Hubschrauber könnten wegen des Wetters nicht eingesetzt werden.

++ 14.18 Uhr: Polizei: 18 Tote nach Unwetter im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler

++ 13.04 Uhr: Damm von Talsperre droht zu brechen - Ortsteile werden evakuiert

Wegen der Gefahr eines Dammbruchs an der Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen werden zwei Ortsteile von Rheinbach evakuiert. Das teilte die Feuerwehr Rheinbach am Donnerstag mit. "Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, da nicht sicher ist, ob der Damm der Steinbachtalsperre gehalten werden kann", heißt es in der Mitteilung. Bei der Evakuierung von Oberdrees und Niederdrees würden auch Lastwagen der Bundeswehr eingesetzt. Wer nicht bei Familienangehörigen oder Bekannten unterkommen könne, finde eine Notunterkunft in der Stadthalle Rheinbach.

++ 12.09 Uhr: Zahl der Todesopfer in Rheinland-Pfalz auf fünf gestiegen

Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Unwettern im nördlichen Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) auf fünf gestiegen. Alle seien nach bisherigen Erkenntnissen im Kreis Ahrweiler in den Fluten ums Leben gekommen.

++ 12.06 Uhr: Auch Panzer und Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz

Die Bundeswehr setzt bei der Unwetterkatastrophe im Südwesten und Westen Deutschlands Soldaten und schweres Gerät zur Rettung ein. In Nordrhein-Westfalen seien am Donnerstagmorgen 200 Männer und Frauen mit Bergepanzern, Radladern, schweren Lastwagen und dem Transportpanzer Fuchs in den Einsatz geschickt worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. In Rheinland-Pfalz sind demnach 70 Soldaten mit vier Unimogs und Krankenwagenausstattung unterwegs. Diese sind watfähig, können also auch in überschwemmten Dörfern fahren. Das Heer schickte Hilfe aus der Luft. "Zwei Transporthubschrauber NH90 und zwei Rettungshubschrauber LUH SAR sind ab sofort für die Amtshilfe einsatzbereit & unterstützen das Kommando Territoriale Aufgaben", schrieben die Landstreitkräfte auf Twitter.

++ 11.54 Uhr: Bayerische Hubschrauber für Hochwasserhilfe in Rheinland-Pfalz

Nach den schweren Hochwassern in Rheinland-Pfalz sind zwei "Edelweiß"-Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei zur Luftrettung nach Rheinland-Pfalz geflogen. Neben der Flugbesatzung sind in den Hubschraubern "Edelweiß 5" und "Edelweiß 7" auch zwei Luftrettungsspezialisten der Wasserwacht und des Bayerischen Roten Kreuzes, um gezielt bei der Rettung aus den Hochwassergebieten zu helfen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Maschinen würden die in Koblenz ansässige Hubschrauberstaffel unterstützen. Normalerweise fliegen die "Edelweiß"-Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei ihre Einsätze in Bayern und helfen den Einsatzkräften am Boden bei der Suche nach Vermissten und bei Fahndungen.

++ 11.45 Uhr: Regierungschefin Dreyer: Situation im Katastrophengebiet verheerend

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Lage in den Hochwassergebieten des Landes mit dramatischen Worten als bisher noch nie erlebte Katastrophe geschildert. "Es gibt Tote, es gibt Vermisste, es gibt viele, die noch in Gefahr sind", sagte Dreyer am Donnerstag zu Beginn der Landtagsplenarsitzung in Mainz. Das Land habe zwar schon einige Hochwasser erlebt. "So eine Katastrophe haben wir noch nicht gesehen. Es ist wirklich verheerend." Ganze Orte seien überflutet, Häuser seien einfach weggeschwommen.

Nach der Hochwasserkatastrophe in Teilen von Rheinland-Pfalz läuft seit Stunden ein großangelegter Rettungseinsatz. Polizeihubschrauber seien unterwegs, um Menschen von Hausdächern oder aus Bäumen zu retten, berichtete Dreyer. Auch die Bundeswehr helfe mit rund 200 Soldaten. Es gebe sehr viele Vermisste, sagte Dreyer. Es sei unklar, ob sie sich selbst hatten retten können. Sie zu erreichen sei schwierig, da das Mobilfunknetz zum Teil ausgefallen sei.

++ 11.09 Uhr: Wetterdienst: Starkregen lässt nach - Größte Wassermassen in NRW

Der Höhepunkt der extremen Niederschläge in Teilen Deutschlands ist nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überschritten. Der DWD-Meteorologe Marco Manitta erwartete am Donnerstag "eine Entspannung der Wetterlage". Zwar könne es weiterhin "punktuellen Starkregen" geben, dieser sei aber nicht mehr so verbreitet wie in der Nacht zu Donnerstag, sagte Manitta. "Das Unwetterpotenzial sinkt deutlich." Die größten Niederschlagsmengen gab es Manitta zufolge in einem breiten Streifen vom Sauerland über das Bergische Land und die Eifel, den Großraum Köln/Bonn bis zur Grenze nach Luxemburg. Spitzenreiter war Rheinbach-Todenfeld (Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen) mit 158 Millimeter Wasser im Messzeitraum 24 Stunden - wobei das meiste davon in kürzerem Zeitraum vom Himmel fiel, wie der Experte erklärte. Danach folgte Köln-Stammheim mit 154 Millimetern. Der gemessene 24-Stunden-Zeitraum hatte um 8 Uhr am Mittwochmorgen begonnen.

++ 10.55 Uhr: Kreis Euskirchen berichtet nach Unwetter von acht Toten

Bei dem schweren Unwetter im Kreis Euskirchen im Süden von Nordrhein-Westfalen sind nach ersten Erkenntnissen der Behörden mehrere Menschen ums Leben gekommen. "Derzeit sind uns acht Todesfälle bekannt", hieß es am Donnerstag auf der Facebook-Seite des Kreises. Genauere Angaben - etwa weshalb genau die Menschen im Zusammenhang mit dem Unwetter starben - machte der Kreis zunächst nicht. In mehreren Orten sei die Lage sehr kritisch. "Es finden Menschenrettungen statt", hieß es weiter. Teilweise bestehe kein Zugang zu den Orten. Im Kreisgebiet sei die Kommunikation weitgehend ausgefallen. Auch der Feuerwehr-Notruf 112 und die Kreisverwaltung seien nicht zu erreichen. Wegen der Verbindungsprobleme könne der Kreis derzeit nur unregelmäßig informieren.

++ 10.12 Uhr: Laschet sagt wegen Unwetter Besuch bei CSU-Klausur in Seeon ab

Wegen den schweren Unwettern in Nordrhein-Westfalen hat CDU-Chef Armin Laschet den Besuch der CSU-Klausur abgesagt. Stattdessen besucht er die vom Hochwasser betroffene Stadt Hagen. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ 10 Uhr: Bahnverkehr in NRW nach Überflutungen massiv gestört

Durch die Überflutungen und den Dauerregen ist der Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen massiv beeinträchtigt. Die Bahn rief dazu auf, Fahrten von und nach Nordrhein-Westfalen nach Möglichkeit zu verschieben. Aufgrund von Streckensperrungen fahren zahlreiche S-Bahn- und Regionallinien nicht oder nur eingeschränkt, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Auch auf den Autobahnen gibt es erhebliche Wetter-Folgen. Die Bahnstrecke Köln - Wuppertal - Hagen - Dortmund ist derzeit nicht befahrbar. Der Hauptbahnhof Hagen sei wegen eines Wassereinbruchs gesperrt. Auch auf der Strecke von Köln nach Koblenz über Bonn Hauptbahnhof könnten keine Züge fahren. Erhebliche Einschränkungen gebe es zudem auf der Strecke von Köln nach Dortmund durchs Ruhrgebiet. Züge aus dem Norden und Osten endeten in Münster, Hamm und Dortmund. Aus dem Süden endeten die Verbindungen in Koblenz oder Köln. Die A1 wurde nach Angaben der Polizei zwischen dem Kreuz Leverkusen und Burscheid wegen überfluteter Fahrbahnen in beiden Richtungen gesperrt. Auch auf der A61 konnten zwischen dem Kreuz Bliesheim und dem Kreuz Meckenheim in beiden Richtungen keine Autos fahren.

++ 9.45 Uhr: Minister: Weitere Gebäude im Kreis Ahrweiler von Einsturz bedroht

In der Katastrophenregion im nördlichen Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Mainzer Innenministeriums weitere Häuser vom Einsturz bedroht. "Die schlimmen Unwetter haben Rheinland-Pfalz mit erbarmungsloser Wucht getroffen und schon innerhalb weniger Stunden zum Einsturz gleich mehrerer Wohnhäuser im Landkreis Ahrweiler geführt", erklärte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag. Das genaue Ausmaß der Katastrophe in mehreren Landkreisen und kreisfreien Städten des Bundeslandes sei derzeit noch nicht absehbar. Bei der Rettung von Menschen sei am Mittwochabend auch ein Polizeihubschrauber mit Seilwinde eingesetzt worden. Lewentz sagte, er habe in der Nacht Kontakt zur Bundeswehr aufgenommen.

++ 9.40 Uhr: 2000 Einsätze wegen Unwettern in Trier

Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Donnerstag mit dem Hochwasser in der Region Trier gekämpft. Mehr als 4500 Anrufe seien bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr eingegangen, teilte die Stadt Trier mit. Dabei wurden Feuerwehr und Rettungsdienste zu 2000 Einsätzen rausgeschickt. In der Stadt Trier hätte zudem die Kyll, ein Nebenfluss der Mosel, im Stadtteil Ehrang gedroht überzulaufen. 1600 Menschen seien daher in der Nacht mit Durchsagen der Feuerwehr darauf vorbereitet worden, ihre Häuser und Wohnungen kurzfristig verlassen zu müssen. Auch eine Wache der Berufsfeuerwehr habe gedroht, überschwemmt zu werden. Sie sei mit Sandsäcken geschützt worden. Gegen sechs Uhr schien demnach der Scheitelpunkt der Kyll erreicht zu sein. Eine Evakuierung sei daher nicht nötig gewesen.

++ 9.35 Uhr: Zahl der Vermissten nach Häusereinsturz auf 70 gestiegen

In dem vom Hochwasser schwer getroffenen Eifel-Ort Schuld im Landkreis Ahrweiler ist die Zahl der Vermissten laut Polizei Koblenz inzwischen auf knapp 70 gestiegen. Dort waren den Angaben zufolge in der Nacht zu Donnerstag sechs Häuser eingestürzt. Eine Vielzahl an Häusern sei instabil, es bestehe Einsturzgefahr. Der Katastrophenfall sei ausgerufen worden. Mindestens vier Menschen kamen nach Angaben der Polizei ums Leben.

Der gesamte Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sei von der Unwetterlage betroffen, sagte der Sprecher. Mehrere Orte waren demnach wegen des Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten. Die vier Toten wurden an verschiedenen Orten im Landkreis gefunden. Ungefähr 50 Menschen befänden sich nach wie vor auf Hausdächern und müssten gerettet werden.

++8.40 Uhr: 1500 Menschen müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen

Nach massiven Regenfällen müssen etwa 1500 Menschen in Hückeswagen im Bergischen Land ihre Wohnungen verlassen. "Bei den Evakuierungsmaßnahmen muss viel mit dem Boot gemacht werden, weil die Straßen nicht mehr befahrbar sind", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Betroffen sei vor allem der Stadtteil Kleineichen unterhalb der Bevertalsperre. Bei den Rettungsmaßnahmen seien zwei DLRG-Helfer verletzt worden.

Die Lage scheint allerdings nicht mehr ganz so angespannt wie noch in der Nacht. "Der Damm, der zu brechen drohte, ist soweit sicher", sagte der Polizeisprecher. In dem Bereich rund um die Talsperre gebe es aber großflächige Überschwemmungen. In der Nacht waren im Oberbergischen Kreis nach Angaben des Polizeisprechers etwa 1000 Kräfte im Einsatz.

An der Wuppertalsperre werde unterdessen das Wasser weiter abgelassen. Dort war ein unkontrollierter Überlauf befürchtet worden. Der Feuerwehr gelang es jedoch, das Wasser kontrolliert ablaufen zu lassen. Aus Sicherheitsgründen waren die Anwohner der Wupper in Radevormwald bereits seit dem späten Mittwochabend aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen.

++ 8.15 Uhr: 82-Jähriger nach Sturz in überfluteten Keller gestorben

In Solingen ist ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz im überfluteten Keller seines Hauses gestorben. Bei dem Sturz sei er mit dem Kopf unter Wasser geraten, sagte eine Sprecherin der Wuppertaler Polizei am Donnerstag. Nach Angaben der Stadt Solingen war der Mann aus einem Kellerschacht gerettet und wiederbelebt worden. Er sei nach dem Transport ins Krankenhaus gestorben.

++ 7.50 Uhr: Vier Menschen im Landkreis Ahrweiler umgekommen

Im Landkreis Ahrweiler in der Eifel (Rheinland-Pfalz) sind vier Menschen nach schweren Überflutungen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Donnerstagmorgen. Die genauen Umstände seien noch unklar. Die Opfer wurden demnach an mehreren Orten gefunden.

++ 6.50 Uhr: Sechs Häuser in der Eifel eingestürzt

Sechs Häuser sollen nach ersten Informationen in der Eifel, in Schuld bei Adenau in Rheinland-Pfalz, eingestürzt sein. 30 Menschen werden vermisst. Ursache soll das Hochwasser sein. Das berichtet der SWR. Demnach sollen 25 weitere Häuser einsturzgefährdet sein. Im Westen Deutschlands herrscht wegen des starken Regens und dessen Auswirkungen insgesamt Ausnahmezustand. Zwei Feuerwehrleute starben in den Fluten.

Laut SWR sitzen in einem Haus im Eifelkreis fünf Menschen in einem Haus fest, das von Wasser eingeschlossen ist. Als dramatisch werde die Lage beschrieben. "Die Rettungskräfte könnten das Haus auch mit Booten nicht mehr erreichen. Derzeit warte man auf die Hilfe der Luftrettung." Zwei Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, die auf dem Weg zum Einsatz waren, säßen auf dem Dach ihres Autos fest. Sie schwebten in Lebensgefahr, weil die Strömung des Flusses Nims sehr stark sei. Normalerweise sei er zwei Meter breit, derzeit aber messe er 200 Meter Breite, berichtet der SWR.

Damm der Steinbachtalsperre droht zu brechen - A61 vollgesperrt

++ 6.53 Uhr: Der Damm der Steinbachtalsperre in Euskirchen im Südwesten von Nordrhein-Westfalen droht aufgrund des Unwetters zu brechen. Daher sei am Donnerstag die Autobahn 61 zwischen Bliesheim und Meckenheim voll gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Zuvor war die A61 bereits gesperrt worden, weil die Autobahn von Wasser überflutet worden sei. Zur Beobachtung des Dammes seien das Technische Hilfswerk (THW) und die Polizei vor Ort. Der Verkehr wird auf die A565 umgeleitet.

++ 6.25 Uhr: Im Einsatz gegen die Auswirkungen der neuesten Unwetter sind zwei Feuerwehrleute im Märkischen Kreis ums Leben gekommen. Heftiger Regen sorgte in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens und in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland für Überschwemmungen, Hochwasser und Stromausfälle. Der extreme Dauerregen sollte zwar laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Nacht zum Donnerstag nachlassen. Doch vielerorts dürfte es nun an die Aufräumarbeiten gehen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will am Donnerstag die von Überflutungen besonders betroffene Ruhrgebietsstadt Hagen besuchen. In Rheinland-Pfalz sollen im Kreis Vulkaneifel und in der Ortsgemeinde Kordel im Landkreis Trier-Saarburg die Schulen geschlossen bleiben.

Bilderstrecke

Hochwasser und Sturzfluten halten Feuerwehren in Atem

1 von 12 2 von 12 3 von 12 4 von 12 5 von 12 6 von 12 7 von 12 8 von 12 9 von 12 10 von 12 11 von 12 12 von 12 Der Landkreis Hof hat am Dienstagabend den Katastrophenalarm ausgerufen. Binnen zwölf Stunden fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dort bis zu 80 Liter vom Himmel. Auch in Nordrhein-Westfalen waren die Feuerwehren wegen Hochwassers im Dauereinsatz. Bild: dpa Der Landkreis Hof hat am Dienstagabend den Katastrophenalarm ausgerufen. Binnen zwölf Stunden fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dort bis zu 80 Liter vom Himmel. Auch in Nordrhein-Westfalen waren die Feuerwehren wegen Hochwassers im Dauereinsatz. Bild: dpa 1 von 12 Autos und ein Rettungswagen sind auf einer überfluteten Straße zu sehen. (zu dpa «Unwetter in Hagen: Überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller») +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: dpa Autos und ein Rettungswagen sind auf einer überfluteten Straße zu sehen. (zu dpa «Unwetter in Hagen: Überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller») +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: dpa

Tief "Bernd" bestimmt mit feuchtwarmen Luftmassen das Wetter in Deutschland. Dem DWD zufolge bleibt es in den nächsten Tagen wechselhaft mit Schauern und Gewittern, teils mit heftigem Starkregen. Dieser führte bereits am Mittwoch vielerorts zu Alarm: Es kam zu Erdrutschen, Straßen wurden überspült, Keller liefen voll und der Bahn- und Straßenverkehr war gestört.

Sauerland: Zwei Feuerwehrmänner sterben

In Altena im Sauerland kam bei der Rettung eines Mannes nach dem Starkregen ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben. Er wurde von den Wassermassen fortgerissen und ertrank. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen. Er sei am Mittwochabend trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Die Polizei gehe von einem gesundheitlichen Notfall aus. In Altena waren - wie in vielen anderen Orten - Keller und Straßen überflutet. Der über die Ufer getretene Fluss Lenne verschärfte dort die Situation zusätzlich. Das Wasser lief in die Innenstadt. Altena sei "so gut wie nicht erreichbar", teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Lesen Sie auch: Es wird nicht ruhiger: Auch heute sind Starkregen und Gewitter im Allgäu möglich

In Hückeswagen im Oberbergischen Kreis lief aufgrund der heftigen Regenfälle die Bevertalsperre über. Das Wasser liefe aktuell unkontrolliert über den Rand der Staumauer, teilte ein Sprecher der Leitstelle am frühen Donnerstagmorgen mit. Mehr als 1000 Menschen mussten demnach ihre Häuser verlassen. Nach enormen Regenfällen haben die Behörden im Bergischen Land einen unkontrollierten Überlauf der Wupper-Talsperre bei Radevormwald befürchtet. Einsatzkräfte der Feuerwehr können das Wasser nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle Oberbergischer Kreis mittlerweile jedoch kontrolliert ablaufen lassen. Aus Sicherheitsgründen wurden die Anwohner der Wupper in Radevormwald bereits seit dem späten Abend aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen, auch mit Lautsprecherdurchsagen. Für Betroffene wurde eine Betreuungsstelle in einer Grundschule in Radevormwald eingerichtet.

Das aktuelle Allgäu-Wetter und die Aussichten finden Sie in unserem Wetter-Special

Mehrere Häuser sowie ein Tierheim wurden am frühen Donnerstagmorgen in Solingen-Unterburg aufgrund des Hochwassers evakuiert. Der Wasserzufluss bleibe derzeit unvermindert hoch, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wuppertal mitteilte. Demnach werde das Wasser momentan von Einsatzkräften der Feuerwehr abgelassen, was sich auf das Stadtgebiet auswirkt. Die Bewohner konnten in Notunterkünften und teilweise bei Bekannten untergebracht werden.

Wuppertal bleibt von Flutwelle verschont

Auch in Wuppertal sorgten heftige Regenfälle zu einem Anstieg der Wupper und so für überflutete Straßen. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, wurden einige Straßen auf der Talachse entlang der Wupper gesperrt. Anwohner wurden demnach aufgefordert, sich nicht in Kellergeschossen aufzuhalten, sondern sich in höher gelegene Wohnungen zu begeben. Trotz der angekündigten Flutwelle sei die Unwetterlage in der Stadt aber noch überschaubar, teilte der Sprecher weiter mit. Die Feuerwehr wies auf Twitter vorzeitig darauf hin, den Trinkwasserverbrauch vorsorglich einzuschränken. Durch einen Stromausfall sei auch die Wasserversorgung betroffen.

Die Deutsche Bahn riet allen Bahnreisenden, Nordrhein-Westfalen weiträumig zu umfahren. "Bitte verschieben Sie Reisen von und nach NRW nach Möglichkeit auf die kommenden Tage", hieß es in einer Mitteilung. Am Mittwoch wurde auf zahlreichen Bahnlinien der Betrieb eingestellt. Die Bahn berichtete unter anderem von Verspätungen und Ausfällen von Zügen zwischen Köln und Düsseldorf sowie zwischen Köln und Wuppertal. Die Strecken zwischen Köln und Koblenz waren auf beiden Seiten des Rheins nicht befahrbar. ICE-Züge zwischen Frankfurt und Brüssel fuhren nur zwischen Frankfurt und Köln.

Katastrophenfall in der Vulkaneifel ausgerufen

In Rheinland-Pfalz rief der Kreis Vulkaneifel nach starken Regenfällen und Überschwemmungen den Katastrophenfall aus. "Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind", sagte Landrätin Julia Gieseking am Mittwochabend in Daun. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben. "Ich appelliere an die Bevölkerung, dass alle zuhause bleiben und sich schützen vor den Wassermassen", sagte Gieseking.