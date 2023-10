Unwetter: Riesige Wasserhose wirbelt vor italienischer Küste

Aktuell ist es stürmisch und regnerisch in einigen Regionen in Italiens. In der Toskana hat nun ein besonderes Wetterphänomen für Aufmerksamkeit gesorgt.

23.10.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Stürmisch ist es zurzeit in der Toskana . In den letzten Tagen haben Unwetter samt starkem Regen in der italienischen Region für einige umgestürzte Bäume und Schäden an Häusern gesorgt. In der Küstenstadt Piombino sorgte nun eine riesige Wasserhose für Aufsehen.

Unwetter und Tornado in Italien: Viel Regen in der Toskana

Das Wetterphänomen wurde am Donnerstag, 19. Oktober, an der Küste der Kleinstadt beobachtet. Verschiedene Zeuginnen und Zeugen hielten den Tornado auf ihren Handys fest und posteten die Videos in den sozialen Netzwerken. Zu sehen ist, wie die Windhose unter einer dichten, grauen Wolke über das Meer scheinbar auf die Stadt zurast. Jedoch nur scheinbar – der Küstenort bleibt verschont.

Verschiedene italienische Medien berichteten über die heftigen Wetterverhältnisse und ihre Auswirkungen vergangenes Wochenende in Italien . Vor allem am Donnerstag gab es starke Niederschläge in der Toskana . Mehrere Bäume wurden entwurzelt und Dächer abgedeckt.

Laut dem italienischen Wetterdienst MeteoAM ist es zumindest am Montag erst einmal vorbei mit dem Unwetter . Ab Dienstag ist allerdings wieder stärkerer Regen und auch Wind vorhergesagt.