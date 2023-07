Tennisballgroße Hagelkörner treffen Norden von Italien - Baum erschlägt 16-Jährige

Tennisballgroße Hagelkörner, Sturm und Starkregen: Schwere Unwetter gab es in der Nacht auf Dienstag in Italien. Eine 16-Jährige stirbt durch einen Baum.

25.07.2023 | Stand: 12:07 Uhr

Schwere Unwetter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Teile Norditaliens heimgesucht. Vor allem die Metropole Mailand, große Teile der Lombardei und von Venetien sowie der Gardasee waren davon betroffen. Es kam zu starken Orkanböen sowie schweren Hagelschauern und Starkregen.

Baum fällt um: 16-Jährige stirbt in Italien

Fotos in sozialen Medien zeigen umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten oder auf Autos lagen, beschädigte Häuser und auf dem Boden zerstreute Dachziegel. Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete.

Starkregen in Mailand kurz aber intensiv

Der Regen sei zwar in Mailand kurz, aber sehr intensiv gewesen, meldete Ansa weiter. Der starke Wind sowie Hagelkörner teils so groß wie Tennisbälle kamen erschwerend hinzu. "Es fühlt sich an wie das Ende der Welt", war in den sozialen Medien zu lesen. Fotos von zentralen Straßen der Metropole zeigten am Morgen die Verwüstung.

Unwetter wüten auch am Gardasee

Auch in der Gegend rund um den bei Deutschen beliebten Gardasee wüteten die Unwetter. Am späten Montagabend ging dort ein heftiger Hagelsturm nieder - riesige Hagelkörner zertrümmerten Autofenster und demolierten Wohnwagen.

Unwetter bei Venedig: Sturm entwurzelt Bäume

Ein heftiges Unwetter zog zudem über Venedig und seine Vororte. In der Nacht von Montag auf Dienstag gingen laut Medienberichten bei dem schweren Gewitter tennisballgroße Hagelkörner sowie Starkregen nieder.

Teile eines abgerissenen Daches hängen nach einem schweren Unwetter im Norden von Italien an einer Stromleitung. Bild: Vigili del Fuoco, dpa

Bei Mestre (Venetien) wurden dadurch Windschutzscheiben von Autos beschädigt. Der Hagel riss zudem Äste von den Bäumen. Darüber hinaus entwurzelten Windböen sogar Bäume und ließen Strommasten abknicken. Wie Medien berichten, stand außerdem viel Wasser auf den Straßen rund um Venedig.

Tennisballgroße Hagelkörner auch in Pordenone

Auch in Pordenone - der Ort liegt nördlich von Venedig in der Region Friaul-Julisch Venetien - gingen tennisballgroße Hagelkörner nieder, die ebenfalls erheblichen Schaden anrichteten. Dort hatte sich der Himmel bereits am Montagabend verdunkelt. In den Unwetter-Zellen tobten Blitz und Donner - anschließend gingen Starkregen und Hagel nieder. Ebenfalls sorgten starke Windböen für eine zerstörerische Kraft.

Ein Baum ist nach einem schweren Unwetter in Italien umgestürzt. Starke Orkanböen sowie schweren Hagelschauer und Regenfälle sorgten für umgestürzte Bäume, blockierten Straßen und beschädigten Häuser. Bild: Vigili del Fuoco, dpa

Der Sturm trieb Zeugen zufolge in der Nacht auf Dienstag, 25.7.2023, unter anderem Mülltonnen vor sich her. Das Wasser, der Hagel und die Windböen hinterließen eine Spur der Verwüstung in der Landwirtschaft.

16-Jähriger in Venetien schwer verletzt

Der Präsident der Region, Luca Zaia, teilte am Dienstagmorgen mit, dass in der Gegend ein 16-Jähriger von einem Ast schwer verletzt worden sei. Sieben Menschen wurden leicht verletzt, wie es hieß.

Fällt wegen der Unwetter in Italien der Zug aus?

Wegen der Unwetter im Norden von Italien in der Nacht kommt es am Dienstag zu Verspätungen bei Bus und Bahn, wie rainews berichtet. Demnach sei vor allem der Verkehr auf der Brenner-Strecke und im Pustertal in Südtirol betroffen.

Es kommt dort am Dienstag im Zugverkehr in Südtirol zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Ursache sind nach dem Portal südtirolmobil Systemstörungen an den Bahnhöfen von Verona und Franzensfeste. Auch mehrere Busse in Südtirol verspäten sich oder fallen komplett aus.

In Mailand ist ein Baum bei dem schweren Unwetter umgestürzt. Bild: Claudio Furlan, LaPresse via ZUMA Press, dpa

Unwetter bereits am Wochenende in Italien

Bereits am vergangenen Wochenende hatten teils heftige Unwetter Nord- und Mittelitalien heimgesucht und zum Teil erhebliche Schäden angerichtet. Betroffen waren unter anderem die Gegend um Bologna und die Adriaküste, aber auch aus die Provinzen Reggio Emilia, Ferrara und Ravenna. Für Furore sorgte ein Video, auf dem zu sehen war, wie Badegäste bei Ravenna in Massen vor Wind und Regen vom Strand flohen.

Gibt es am Dienstag wieder Unwetter im Norden von Italien?

Entspannung ist erst einmal nicht in Sicht. Auch für Dienstag gibt es eine Unwetterwarnung in Italien. Wie das italienische Wetterportal Il Meteo berichtet, werden im Norden des Landes Unwetter mit Hagel mit bis zu zehn Zentimetern Durchmesser und Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h, möglicherweise auch Tornados, erwartet. Am Dienstag trifft es insbesondere den Osten Venetiens und die Provinz Friaul-Julisch Venetien.

Ein Baum ist nach einem schweren Unwetter in Italien in der Nacht auf Dienstag auf einen Lkw gestürzt. Bild: Vigili del Fuoco, dpa

Auch über Ostligurien, die Region Emilia-Romagna, die Lombardei und Südtirol zieht eine Kaltfront. Diese bringt Regenschauer und Gewitter mit sich und sorgt für eine deutliche Abkühlung – nicht nur im Norden Italiens. Bis Mitte der Woche sinkt die Temperatur auch um Rest des Landes.

Hitze im Süden von Italien: 43 Grad auf Sizilien

Im Süden Italiens hingegen sind keine Unwetter in Sicht. Dort ist es auch am Dienstag weiterhin heiß. Am schlimmsten trifft es wieder Sizilien, wo bis zu 43 Grad erwartet werden. Am Mittwoch un Donnerstag kühlt es zwar auch dort auf unter 35 Grad ab. Doch danach soll es schon wieder heißer werden.