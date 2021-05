Unwetter möglich: Das Sommer-Zwischenspiel ist am Montag schon wieder vorbei

Der Muttertag 2021 war richtig sommerlich. Dich allzu lange hält das schöne und warme Wetter nicht an - es wird wieder regnerisch.

Der Sommer kam quasi "über Nacht", so fasst der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach die aktuelle Wetterlage zusammen. Ungewöhnlich seien die Temperaturen von bis zu 30 Grad, die an diesem Wochenende möglich waren, jedoch nicht. Vielmehr sei es an der Zeit gewesen für einen solchen Wärmevorstoß, erklärte ein DWD-Sprecher am Sonntag.

Am Vormittag seien etwa im Südwesten am Oberrhein bereits 27 Grad gemessen worden. Dass der Umschwung von Schnee und Nachtfrost zu sommerlichen Temperaturen innerhalb von zwei Tagen vonstatten ginge, komme aber nicht allzu häufig vor.

Zum Wochenstart ist die kurze Sommerhitze laut DWD im Westen bereits Geschichte. Dann soll es höchstens noch 19 bis 24 Grad warm werden. Im Osten dagegen sei es bis Dienstag noch hochsommerlich warm bis heiß mit 25 bis 30 Grad. Dann ströme von Westen kältere Luft ein, was nicht ohne Gewitter einhergehe. Diese können den Meteorologen zufolge auch unwetterartig ausfallen.

Auch im Allgäu wird es deutlich kühler

Am Dienstag wird es dann zunehmend gewittrig - in einem Streifen von der Schwäbischen Alb bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Bei teils länger anhaltenden und kräftigen Niederschlägen werden dann nur noch 14 bis 19 Grad erwartet.

Ähnlich sind die Aussichten fürs Allgäu. Am Montag sind nochmal Temperaturen bis zu 25 Grad möglich, allerdings kann es immer wieder regnen. Am Dienstag sinken die Temperaturen dann deutlich ab auf nur noch 18 Grad, am Mittwoch auf 11 Grad. Nachts zeigt das Thermometer im Allgäu zwischen zwei und sechs Grad.

