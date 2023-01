Heute steht fest: Was ist das Unwort des Jahres 2022 in Deutschland? Kandidaten unter 1400 Begriffen: Klima-Terroristen, Sondervermögen oder Hygienespaziergang.

10.01.2023 | Stand: 07:13 Uhr

Heute (10.1.2023) wird das Unwort des Jahres 2022 in Deutschland bekanttgegeben. Pushback - das war 2021 das Unwort des Jahres. Der englische Ausdruck bezeichne in der Migrationsdebatte die Praxis, Flüchtende an der Grenze zurückzuweisen. Heute wird das Unwort des Jahres 2022 bekannt gegeben.

Mehr als 1400 Begriffe seien laut Jurysprecherin und Germanistin Constanze Spieß von der Philipps Universtität Marburg eingereicht worden. Unter den Kandidaten sind Ausdrücke wie Gratismentalität, Spezialoperation, Klima-Terroristen sowie Sondervermögen oder Hygienespaziergang.

Jury-Sprecherin Constanze Spieß hatte vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass die Vorschläge die öffentlichen Debatten des Jahres und die großen Ereignisse des Jahres widerspiegeln. Anfang des vergangenen Jahres dominierten noch Einsendungen rund um die Corona-Pandemie, wurden Ende Februar vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine abgelöst. Weitere Themenfelder seien die Sozialpolitik, verbunden mit der Debatte um die Energiekrise.

Unwort des Jahres seit 1991

Seit 1991 wird das Unwort des Jahres gekürt. Es soll auf unangemessenen Sprachgebrauch aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden. Die Jury rügt Begriffe, die gegen die Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen, die gesellschaftliche Gruppen diskriminieren oder die euphemistisch, verschleiernd oder irreführend sind. Wie oft ein einzelner Begriff eingereicht werde, sei nicht entscheidend.

Interessierte konnten Vorschläge bis zum 31. Dezember 2022 online oder per E-Mail einreichen.