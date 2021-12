Urban Priol: Jahresrückblick "TILT" des Comedians läuft 2021 nicht mehr im ZDF

Urban Priol und sein Tilt 2021: Der Jahresrückblick des Kabarettisten steht auch dieses Jahr wieder an. Hier die Sendetermine im TV und Stream.

17.12.2021 | Stand: 23:33 Uhr

Urban Priol: "TILT 2021 - der Jahresrückblick" heißt der Jahresrückblick des Comedians und viele Fans dürften schon gespannt auf die Sendetermine sein. Gibt es auch im zweiten Corona-Jahr 2021 und dem Jahr der neuen Bundesregierung wieder einen Jahresrückblick mit Urban Priol? Wann kommt Tilt 2021? In welchem TV-Sender läuft er? Und kann man Tilt" 2021 auch als Stream oder Wiederholung sehen? Die Antwort: Ja. Hier alle Infos.

Sendetermine 2021 im TV: Wann kommt Urban Priol mit Tilt?

Die gute Nachricht: Wer auch 2021 wieder auf einen Jahresrückblick von Urban Priol im TV hofft, wird nicht enttäuscht. "Tilt!", wie es seit 2002 heißt, ist auch dieses Jahr wieder im Fernsehen zu sehen.

Hier die Sendetermine für Urban Priol und sein Tilt 2021:

Donnerstag, 30.12.2021: 20.15 Uhr, 3Sat

Freitag, 31.12.2021: 04.10 Uhr: 3Sat

Sonntag, 02.01.2022: 20.15 Uhr: 3Sat

Samstag, 15.01.22, 01.45 Uhr: 3Sat

Urban Priol und Tilt! 2021 ist nicht nur im Free-TV, sondern auch kostenlos als Stream im Internet zu sehen, nämlich in der 3Sat Mediathek hier. Das gilt natürlich auch für die jeweilige Wiederholung der Kabarettsendung.

Seit 19 Jahren präsentiert der gebürtige Aschaffenburger jedes Jahr im Dezember als Tourneeprogramm einen satirischen Jahresrückblick dieses Namens. Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr ist Urban Priol 2021 mit seinem satirischen Jahresrückblick wieder auf Tournee. 28 Termine gibt es im Dezember und Januar - und dazu eben die etwas gekürzte Version seines Bühnenprogramms im TV. "Aus scheinbar Unzusammenhängendem knüpft Priol, der Meister des realitätsnahen Sarkasmus, aberwitzige Fäden, die sich am Ende zu einer unglaublichen Logik verstricken. Mit seiner rasanten Vernetzung der Themen fordert er höchste Aufmerksamkeit von seinem Publikum, um es im gleichen Atemzug perfekt zu unterhalten", heißt es in der Ankündigung seines Jahresrückblicks.

Bis zum Jahr 2010 wurde "Tilt!" vom Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt, seit 2011 wurde die Sendung vom ZDF übertragen. Dieses Jahr läuft "TILT 2021 - der Jahresrückblick" nicht im Hauptsender ZDF, sondern im Spartensender 3Sat.

Jahresrückblick: Urban Priol mit Tilt 2021 im Free-TV und als Stream zu sehen

Was kaum jemand weiß: Viele seiner farbenfrohen Bühnen-Outfits bekommt der 60-jährige Urban Priol von seiner Tochter ausgesucht. "Sie lebt in Köln, und wann immer sie an einem Hemdenladen vorbeikommt, macht sie Fotos und fragt mich: „Wär das nicht was für dich?“", erzählte er in einem Interview . "Und oft nimmt sie mir die dann mit. So hat sie mir schon zu vielen Bühnenhemden verholfen." Priol schätzt, dass er ungefähr 90 Hemden in seinem Kleiderschrank hat.

Der aus Aschaffenburg stammende Kabarettist verriet in dem Interview auch, dass ihm das alkoholfreie Weizenbier auf der Bühne eigentlich gar nicht schmeckt. "Es schmeckt mir schon kalt nicht, und warm ist es ungenießbar. Ich wollte damals nicht das, was alle in den Talkshows machen: Da sitzt jeder mit einem Glas Wasser. So ist das entstanden. Ich bin gar kein Biertrinker und eigentlich eher dem Wein zugetan."

Und natürlich dem Kabarett. Denn Urban Priol, seit 40 Jahren im Geschäft, denkt noch lange nicht an Pensionierung.