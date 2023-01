Urban Priol: Jahresrückblick "TILT" des Comedians läuft 2022 wieder in 3sat

Urban Priol und Tilt 2022: Der Jahresrückblick des Kabarettisten steht auch dieses Jahr wieder an. Hier die Sendetermine im Free-TV und Stream in der 3sat-Mediathek.

27.12.2022 | Stand: 21:32 Uhr

Urban Priol: "TILT 2022 - der Jahresrückblick" heißt der Jahresrückblick des beliebten Comedians und viele Fans dürften schon gespannt auf die Sendetermine sein. Gibt es auch im ersten Regierungsjahr ohne Angela Merkel einen Jahresrückblick mit Urban Priol? Wann kommt Tilt 2022 im TV? In welchem Sender läuft Urban Priol? Und kann man Tilt 2022 zusätzlich zu den Sendeterminen im TV auch als kostenlosen Stream oder Wiederholung in der Mediathek sehen?

Die Antwort: Ja. Hier alle Infos.

Sendetermine: Wann kommt Urban Priol Tilt 2022 im Fernsehen?

Wer auch 2022 wieder auf einen Jahresrückblick von Urban Priol im TV hofft, wird nicht enttäuscht. "Tilt!", wie es seit 2002 heißt, ist auch dieses Jahr wieder im Free-Fernsehen und in der Mediathek als Stream zu sehen.

Hier die Sendetermine für Urban Priol und Tilt 2022:

Freitag, 30.12.2022,20.15 Uhr, 3sat

Samstag, 31.12.2022, 01.35 Uhr: 3Sat

Sonntag, 08.01.2023, 20.15 Uhr, 3sat

Bis zum Jahr 2010 wurde "Tilt!" vom Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt, von 2011 an lief die Sendung im ZDF. Dieses Jahr läuft "TILT 2022 - der Jahresrückblick" zum zweiten Mal nicht im Hauptsender ZDF, sondern im Spartensender 3sat - wo übrigens auch 2004 mit der Sendung "alles muss raus" seine Fernsehkarriere begann.

Urban Priol und Tilt! 2022 ist nicht nur im Free-TV, sondern auch kostenlos als Stream im Internet zu sehen, nämlich in der 3Sat Mediathek hier. Das gilt natürlich auch für die jeweilige Wiederholung der Kabarettsendung.

TILT 2022: Darum geht es im Jahresrückblick mit Urban Priol im TV

Wie hat sich die Ampel-Regierung 2022 geschlagen? Einer, der es genau weiß, ist Urban Priol. Der etwas andere Jahresrückblick: ganz ohne Tränen oder Sensationen. Nicht nur die deutsche Politik sorgt für einigen Redebedarf.

In seinem Jahresrückblick präsentiert Urban Priol pointiertes und bissiges Politainment der Spitzenklasse. Da bleibt nichts ausgespart, was Medien und Menschen 2022 bewegte. Aus scheinbar Unzusammenhängendem knüpft Priol aberwitzige Fäden, die sich am Ende zu einer unglaublichen Logik verstricken. Mit seiner rasanten Vernetzung der Themen fordert er höchste Aufmerksamkeit von seinem Publikum, um es im gleichen Atemzug perfekt zu unterhalten. Stets mit einem Augenzwinkern und gern auch mal ein wenig vorlaut, knüpft er sich all diejenigen vor, die 2022 für Aufsehen sorgten.

Ist Tilt 2022 mit Urban Priol live?

Nein. TILT 2022 ist eine Aufzeichnung vom 19. Dezember 2022. Die Sendetermine zeigen die Show aus dem Steintor-Varieté in Halle an der Saale.

Urban Priol mit Tilt 2022 hier kostenlos als Stream in der Mediathek sehen

Der Jahresrückblick von Urban Priol 2022 ist natürlich auch kostenlos in der 3sat-Mediathek zu sehen. Hier geht es zu Urban Priol: Tilt 2022 in der 3sat-Mediathek

1961 geboren, steht Urban Priol bereits seit 1982 auf der Bühne. 1998 eröffnete er in Aschaffenburg eine eigene Kleinkunstbühne, 2007 startete er mit "Neues aus der Anstalt" im ZDF durch. Seine Jahresrückblicke sind bei seinen Fans geradezu legendär. Und auch seine Live-Auftritte werden regelmäßig gefeiert.

Der aus Aschaffenburg stammende Kabarettist verriet in einem Interview, dass ihm das stets vor ihm stehende alkoholfreie Weizenbier auf der Bühne eigentlich gar nicht schmeckt. "Es schmeckt mir schon kalt nicht, und warm ist es ungenießbar. Ich wollte damals nicht das, was alle in den Talkshows machen: Da sitzt jeder mit einem Glas Wasser. So ist das entstanden. Ich bin gar kein Biertrinker und eigentlich eher dem Wein zugetan."