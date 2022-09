Herbsturlaub auf Kreta oder Mykonos: Unser Reisesteckbrief für Griechenland

Athen, Rhodos oder Korfu: Griechenland ist bei Deutschen beliebt. Doch was muss man für einen Urlaub im Herbst dort wissen? Infos zu Preisen, Wetter und Corona.

26.09.2022 | Stand: 15:57 Uhr

Santorin, Mykonos oder Kreta - die griechischen Inseln sowie das Festland von Griechenland sind beliebte Reiseziele und ermöglichen auch im Herbst 2022 noch einmal eine Flucht ins Warme.

Corona-Einschränkungen gibt es in Griechenland aktuell nur wenige. Ein paar Dinge gibt es dennoch zu beachten. Hier die wichtigsten Infos für einen Sommer-Urlaub in Griechenland rund um Einreise, geltende Beschränkungen und Rückreise in unserer Urlaubs-Serie zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa - im Reisesteckbrief Griechenland (Stand 26. September 2022).

Wie ist das Wetter in Griechenland in den Herbstferien im November?

Wie sind die Corona-Regeln

Mit welchen Preisen muss ich derzeit in Griechenland rechnen?

Welche Besonderheiten gibt es in Griechenland?

Wärmer als in Deutschland? So ist das Wetter in Griechenland in den Herbstferien

Im landesweiten Durchschnitt schwanken die Temperaturen in Griechenland im November - in dem der Großteil der Herbstferien liegt - zwischen 14 und 18 Grad Celsius. Die Wassertemperatur liegt laut wetter.de im Mittel bei 19,7 Grad Celsius. Da sich Griechenland weit von Norden nach Süden erstreckt, fallen die Temperaturen und das Klima dort sehr unterschiedlich aus. Für eine genauere Prognose haben wir uns deshalb drei beliebte Urlaubsziele in Griechenland herausgesucht:

Kreta : Die an Geschichte so reiche Insel liegt ein gutes Stück südlich des griechischen Festlandes. Wer in den Herbstferien dort Urlaub machen will, darf mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen 11,4 und 17,9 Grad Celsius rechnen. Das Wasser um die Insel ist mit im Mittel 20,1 Grad deutlich wärmer.

: Die an Geschichte so reiche Insel liegt ein gutes Stück südlich des griechischen Festlandes. Wer in den Herbstferien dort Urlaub machen will, darf mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen 11,4 und 17,9 Grad Celsius rechnen. Das Wasser um die Insel ist mit im Mittel 20,1 Grad deutlich wärmer. Athen : Die Hauptstadt Griechendlands liegt am südlichen Rand des Festlands und damit weiter nördlich als Kreta. Doch wer hier mit kälteren Temperaturen rechnet, liegt falsch. Laut wetter.de ist es mit Durschnittstemperaturen zwischen 14,2 und 17,9 Grad dort sogar wärmer, als auf Kreta. Das Wasser ist mit 19,7 Grad im Mittel ähnlich warm.

: Die Hauptstadt Griechendlands liegt am südlichen Rand des Festlands und damit weiter nördlich als Kreta. Doch wer hier mit kälteren Temperaturen rechnet, liegt falsch. Laut wetter.de ist es mit Durschnittstemperaturen zwischen 14,2 und 17,9 Grad dort sogar wärmer, als auf Kreta. Das Wasser ist mit 19,7 Grad im Mittel ähnlich warm. Thessaloniki: Die 300.000-Einwohner-Stadt liegt im Norden des Landes, aber ebenso an der Küste der Ägäis. Wer sich für einen Trip dorthin entscheidet, muss scih etwas wärmer anziehen, als etwa in Athen oder auf Kreta: Von 7,0 Grad bis 15,4 Grad reichen hier die Duchschnittstemperaturen im November. Die Ägäis erreicht hier im Mittel etwa 17 Grad.

Einreise, Ausreise, Rückreise: Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Griechenland

Einreise, Ausreise: Für weder noch sind aktuell Corona-Dokumente nötig.

nötig. Die Maskenpflicht gilt für alle Personen ab vier Jahren nur noch in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen sowie im städtischen, öffentlichen Personennahverkehr (z.B. Taxis oder Busse).

Für Hotels und andere Unterkünfte gelten spezielle Hygieneprotokolle mit Hygiene-, Distanz- und Auslastungsbeschränkungen.

Wer während seines Aufenthalts in Griechenland positiv auf das Coronavirus getestet wird, soll sich mindestens fünf Tage lang in Quarantäne begeben an einem geeigneten, von den zuständigen Behörden bestimmten Aufenthaltsort angeordnet (z.B. im Hotel). Dazu besteht aber keine Pflicht mehr.

Positiv getestete Personen mit milderen Symptomen können ohne weitere Einschränkungen ihren Urlaub fortführen, einzige Verpflichtung ist das Tragen einer FFP2-Maske (oder KN 95). Fragen und Beschwerden können direkt an das griechische Tourismusministerium per E-Mail unter generalsecretary@civilprotection.gr gerichtet werden.

Diesel und Inflation: Wie teuer ist Griechenland aktuell?

Nach ADAC-Informationen, ist Tanken in Griechenland derzeit billiger als in Deutschland. Bleifreies Super (Amoliwdi Wensina) kostet demnach aktuell 1,95 Euro pro Liter. Diesel liegt gerade bei 1,86 Euro (Beides Stand 26. September 2022). Die Preise sind wöchentliche Mittelwerte, die von der EU-Kommision erhoben werden. Auch Griechenland ist aktuell von einer Inflation betroffen. Das statistische Amt der Eurpäischen Union schätzt die Inflation in Griechenland für August 2022 auf über 11 Prozent. Diese Rate liegt zwei Prozent über dem Teuerungs-Niveau in der Europäischen Union. (Lesen Sie hier die Inflationsraten aller EU-Mitgliedsländer).

Besonderheiten bei einem Urlaub in Griechenland in Corona-Zeiten

Seeverbindung mit der Türkei: Die Seeverbindungen mit der Türkei sind eingeschränkt. Das Einlaufen von aus der Türkei kommenden Sportbooten, unabhängig von ihrer Flagge, ist erlaubt. Reisende werden gebeten, die tagesaktuellen Sicherheitsinformationen über das NAVTEX-System abzurufen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

