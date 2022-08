Verbrechen entsetzt Italien: Mann offenbar von Ehefrau und Kindern zerstückelt

Spektakuläre Wende im Drama um einen Vermissten in Italien. Die Polizei fand ein Video, das seine Ehefrau und die Kinder belastet. Ihnen wird eine grausame Tat vorgeworfen.

21.08.2022 | Stand: 10:45 Uhr

In Italien sorgt ein tödlicher Familienstreit für Aufsehen. Wochen lang galt ein Bäcker aus der Region Kampanien als vermisst. Nun wurde seine zerstückelte Leiche gefunden. Und ein Video entlarvt die engsten Familienangehörigen.

Eine 40 Jahre alte Frau und ihre 20 und 15 Jahre alten Söhne sollen demnach mit Messern mehrmals auf den Ehemann und Vater eingestochen haben, wie die Staatsanwaltschaft in der Küstenstadt Salerno mitteilte. Zahlreiche Medien berichteten am Wochenende über die Tat. Strafverfolger bezeichneten sie als "grauenvoll und blutig". Die drei Tatverdächtigen aus der kleinen Gemeinde Giffoni Valle Piana im Süden wurden am Freitag festgenommen. Damit kam es zu einer spektakulären Wende in dem Vermisstenfall.

Mann in Italien erstochen und zerstückelt: Ehefrau meldete ihn als vermisst

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die Gewalttat bereits Ende Juli geschah. Die Ehefrau kam am 30. Juli in die Wache der Carabinieri von Giffoni Valle Piana und meldete ihren Mann als vermisst. Die Polizei hatte jedoch Zweifel an der Aussage der Frau und wollte das Videomaterial der Überwachungskameras am Haus sichten. Dies war den Angaben zufolge aber überschrieben. Ein Experte stellte demnach die alten Aufnahmen wieder her.

Spekulationen über die Hintergründe der grausamen Tat

Auf den Bildern sahen die Ermittler der Mitteilung zufolge, wie die Drei auf den am Boden liegenden Mann einstachen - unter den Augen eines elf Jahre alten Kindes. Danach schnitten sie dem toten Bäcker ein Bein ab, steckten den Körper in eine Plastiktüte und brachten die Leiche weg. Die Feuerwehr fand den toten Mann schließlich in einem Abgrund in den Bergen nahe Giffoni Valle Piana. Doch was ist das Motiv für die grausame Tat? Der Tageszeitung "La Repubblica" zufolge soll der Mann wegen häuslicher Gewalt vorbestraft gewesen sein. Der 15-jährige Sohn soll berichtet haben, dass sein Vater seine Mutter geschlagen habe. (mit dpa)