Vermisster am Bodensee: Polizei sucht mit Hunden und Hubschrauber nach Erntehelfer

Die Polizei in der Region sucht nach einem Erntehelfer aus Polen, der seit Montag, 27.9.2021, aus Meersburg am Bodensee vermisst wird. Die Beschreibung:

01.10.2021 | Stand: 12:57 Uhr

Die Polizei sucht nach einem 42-jährigen polnischen Erntehelfer, der seit dem 27. September aus Meersburg am Bodensee vermisst wird. Der Gesuchte war auf einem Weingut in Meersburg tätig. Er wurde zuletzt gesehen, als er sich am Montag gegen 17 Uhr zu Fuß auf den Weg zum Einkaufen in Richtung eines Lebensmitteldiscounters in der Kronenstraße machte. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur.

Die Polizei startete während der Woche eine umfangreiche Suche. Zweimal wurde per Polizei-Hubschrauber im Bereich Meersburg gesucht. Außerdem wurden Mantrailer-Hunde eingesetzt - bislang ohne Erfolg.

Der Mann ließ seine persönlichen Gegenstände in seiner Unterkunft zurück, weshalb die Polizei aktuell nicht ausschließt, dass sich der 42-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Laut Polizei-Homepage habe der Vermisste Gleichgewichtsstörungen und leide an Orientierungslosigkeit.

Beschreibung des Vermissten von Meersburg - der Gesuchte ist:





etwa 170 cm groß und schlank,

er hat schwarze Haare und zwischenzeitlich einen Vollbart.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er bekleidet mit einem roten Oberteil,

einer schwarzen Jacke

und vermutlich einer blauen Jeans.

Außerdem führte er eine blaue Umhängetasche mit.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet Zeugen, denen der Mann seit Montagabend aufgefallen ist oder die Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, sich unter der Telefonnummer 0751/803-0 zu melden.

Vermisstensuche im Allgäu zuletzt erfolgreich

Im Allgäu nahm eine Vermisstensuche der Polizei zuletzt ein glückliches Ende. Die Polizei suchte öffentlich nach einem 15-jährigen Mädchen aus Bad Grönenbach. Wie sich herausstellte, war die 15-Jährige selbstständig mit dem Zug nach Leutkirch gefahren. Dort konnte sie vergangene Woche (24.9.2021) nach telefonischer Kontaktaufnahme mit der Mutter von der Leutkircher Polizei angetroffen werden.

Lesen Sie auch