Vermisstes Flugzeug in Nepal gefunden – wohl zwei Deutsche an Bord

Am Sonntag ist der Kontakt zu einem Flugzeug in Nepal abgebrochen, nun haben Rettungskräfte es gefunden. An Bord sollen auch zwei Deutsche gewesen sein.

30.05.2022 | Stand: 10:23 Uhr

In Nepal haben Such- und Rettungskräfte das vermisste Passagierflugzeug gefunden. Das teilte die Armee mit. Die Fundort der Maschine befinde sich im Vorgebirge des Himalaya im Distrikt Mustang im Norden des Landes, teilte ein Armeesprecher am Montag auf Twitter mit. Weitere Details sollten folgen. Bislang ist unklar, ob es Überlebende gibt. Auch zwei Deutsche waren mit an Bord des Flugzeugs.

Am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr war der Funkkontakt zu der zweimotorigen Passagiermaschine abgebrochen – nach nur wenigen Flugminuten, wie die Polizei mitteilte. Der Flieger vom Typ Twin Otter gehörte zur nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air und war mit 19 Passagieren und 3 Besatzungsmitgliedern in Pokhara gestartet. Der Ort liegt am Fuße des Dhaulagiri, des siebthöchsten Berges der Erde, einem beliebten Touristenziel rund 200 Kilometer westlich von Kathmandu. Das Ziel war Jomsom; der Flug hätte nur eine Viertelstunde dauern sollen. Wegen schlechter Sichtverhältnisse war die Suche nach der Maschine für die Nacht unterbrochen worden. Nun habe eine Suchmannschaft das Flugzeugwrack ausfindig gemacht, sagte Narayan Silwal,der Sprecher der Armee. Verstärkung sei unterwegs.

Zur Anzahl der gefundenen Toten gibt es bislang keine offiziellen Zahlen. Die nepalesische Polizei sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Einsatzkräfte hätten mindestens zwölf Leichen gefunden. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf einen Flughafensprecher von mindestens 14 Toten. Die Chance Überlebende zu finden, sei sehr klein, sagte ein Sprecher des Bergungsteams vor Ort auf rund 4000 Metern Höhe.

Flugzeugabsturz in Nepal: Obbenbar auch Deutsche an Bord

22 Personen befanden sich laut Passagierliste an Bord des Flugzeugs: die dreiköpfige Crew, 13 Nepalesen, vier Inder und zwei Deutsche. Dies soll auch die deutsche Botschaft in Kathmandu bestätigt haben. Laut Medienberichten handelt es sich bei den beiden deutschen Flugreisenden um einen Mann und eine Frau aus Hessen. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Sonntag, die deutsche Botschaft in Kathmandu bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung und stehe dazu mit den nepalesischen Behörden in Kontakt.

Nepal: Häufig schwierige Flugrouten, bereits ähnliche Abstürze

Auf Twitter veröffentlichte der Armeesprecher ein Foto der Absturzstelle, das der Suchmanntrupp gemacht hat. Darauf sind verstreute Trümmerteile zu sehen, auf einem Teil ist die Registriernummer des Flugzeugs zu erkennen: 9N-AET.

Der Fall erinnert an bereits geschehene Flugzeugunglücke auf der Strecke. Die Flugroute Pokhara-Jomsom gilt als eine der unfallträchtigsten Strecken in Nepal. Laut der "Nepali Times" kam es seit 1997 zu fünf Flugzeugabstürzen auf der Route, dabei starben mindestens 74 Menschen. Piloten müssen von Pokhara nach Jomsom zwischen den Bergen fliegen und landen dann in einem Tal auf einer schwierigen Landebahn.

Im Februar 2016 war eine "Twin Otter"-Maschine der gleichen Fluggesellschaft auf der Strecke von Pokhara nach Jomsom abgestürzt. Das ausgebrannte Wrack der Propellermaschine war später an einem Berg entdeckt worden, Überlebende gab es keine. Die Maschine war zuvor auf dem Weg von Pokhara nach Jomsom verschwunden. Im Untersuchungsbericht zu diesem Unglück hieß es unter anderem, dass Piloten nur dann fliegen dürfen, wenn es eine klare Sicht gibt. Bei Regen oder stärkerer Bewölkung dürfe nicht geflogen werden. Die Piloten hatten damals in den Wolken die Orientierung verloren und waren gegen einen Berg geflogen. In den vergangenen Tagen hatte es in der Gegend geregnet, der Flugverkehr lief aber normal. Die Sicherheitsstandards der nepalesischen Fluggesellschaften gelten als verhältnismäßig niedrig.