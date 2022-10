Vier heiße Tipps: Mit diesen Videospielen gegen die Herbst-Tristesse

Mit dem Herbst nimmt die Drinnen-Zeit wieder zu. Hier kommen vier Videospiel-Empfehlungen von unserem Games-Experten der Redaktion - für Jung und Alt.

22.10.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Jeder sechste Deutsche spielt Videospiele. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht des Branchenverbands Game hervor. Deutschland ist damit Europas größter Absatzmarkt für Videospiele. 2021 betrug der gesamte Umsatz (Games, Hardware/z.B. Konsolen, Online-Dienste) rund 9,8 Milliarden Euro.

Etwa 800 Unternehmen in Deutschland beschäftigen sich in der Games-Branche mit Entwicklung oder Veröffentlichung von Videospielen. Hier gibt es vier aktuelle Empfehlungen für Jung und Alt.

Vampire Survivors: Dämonenjagd à la Castlevania

Wie in Castlevania von Konami kämpft man gegen die Schergen von Dracula. Alles an dem Spiel erinnert dabei an die Kultreihe - mit einem Twist. Story gibt es keine. Gegnerwellen kommen immer schneller und werden stärker. 30 Minuten hat man Zeit, um die Gebiete zu befreien. Da kann die Zeit schon mal verfliegen, statt einem Durchgang werden es mehrere, aus 30 Minuten werden zwei Stunden. Und dann kommt der Ehrgeiz: Welche Kombinationen des Equipments sind möglich? Welche Charaktere kann man freischalten? Und kann der Tod am Ende besiegt werden?

Plattform: PC (Steam)

Für alle, die einfach mal abschalten wollen und Punkte jagen möchten. Plattform: PC (Steam)

PC (Steam) Sprache: Englisch

Englisch Kosten: 5 Euro

5 Euro Besonderheiten: Early Access, ein einziger Entwickler, ständige Updates.

Guild Wars 2: Die (wahrscheinlich) netteste und hilfsbereiteste Community

MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) haben bisweilen zwei Probleme: Sie kommen mit Abo-Gebühren daher - und sie missachten öfter mal die freie Zeit der Spielenden. Das von ArenaNet (Bellevue, Washington) entwickelte Spiel wurde 2012 veröffentlicht. Auch 10 Jahre später ist es noch relevant. Meist ist es die erste Empfehlung für Einsteiger. Und diese bekommen dabei die hilfsbereite Community obendrauf. Wer eine Frage stellt, bekommt direkt eine nette passende Antwort.

ArenaNet hat auch wie beim Vorgänger kein Abo-System vorgesehen - sprich: einmal kaufen und immer spielen. Wobei immer spielen nicht für jeden funktioniert. Und hier kommt das zweite große Plus: Während andere MMORPGs gerne mal Tätigkeiten über mehre Stunden haben und mit jedem Update neue bessere Ausrüstung bringen, ist Guild Wars 2 da sehr entspannt. Auch nach vier Monaten ist man auf demselben Stand der Ausrüstung wie alle anderen Spieler. Und wer abends nur 15 Minuten zwischen Kinder ins Bett bringen und selbst schlafen gehen hat, kann in dieser Zeit genug unternehmen.

Plattform: PC (Steam)

Für alle: Schüler, Berufstätige, Rentner Plattform: PC (Steam)

PC (Steam) Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch (nur Texte)

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch (nur Texte) Kosten: Basisspiel kostenlos, Erweiterungen einmalig ca. 30-50 Euro

Basisspiel kostenlos, Erweiterungen einmalig ca. 30-50 Euro Besonderheiten: Zeitlose Grafik, Protagonist ist mehr Anti-Held als Held, vollvertont.

In der dritten Erweiterung "End of Dragons" geht es auf den asiatisch angehauchten Kontinent Cantha. Ein großer Story-Arc findet damit seinen Abschluss, aber das Entwicklerstudio hat bereits im Frühjahr 2022 angekündigt, dass es eine vierte Erweiterungen geben wird. Bild: ArenaNet LLC / pm

Cult of the Lamb: Der Teufel steckt im Lamm

Vorweg : Auch wenn der Stil des Spiels sehr knuffig daherkommt, so ist das doch nichts für Kinder. Der Humor ist makaber, denn schließlich sollte man als Opferlamm enden. Man kehrt nach einem Deal wieder zurück und leitet als Kultanführer die Geschicke. Der Spieler sammelt Ressourcen, vergrößert seinen Kult, besiegt Gegner und erobert Dungeons. Mit Charme und makabrem Witz erobert das Spiel die Herzen der Spieler. Das zeigen auch die Kritiken: Auf Metascore vergibt die Fachpresse eine solide 82 von 100 und auch die Wertung der Nutzer liegt bei 7,9 von 10.

Plattform: PC, macOS, Nintendo Switch, Playstation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Nicht für Kinder (auch bei USK 12) Plattform: PC, macOS, Nintendo Switch, Playstation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, macOS, Nintendo Switch, Playstation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X/S Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, brasilianisches Portugiesisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell)

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, brasilianisches Portugiesisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell) Kosten: rund 25 Euro

rund 25 Euro Besonderheiten: Noch nie gab es für ein Spiel so viele Wortspiele mit Lamm bei den Testberichten.

Pokémon: Ich will der Allerbeste sein

1996 gab es nur eine einzige Frage: rot oder blau. Mit dem Verkaufsstart von Pokémon ging der Siegeszug eines ganzen Franchises los. Auch knapp 30 Jahre später zieht die Videospielreihe immer noch Jung und Alt in den Bann. Mit anfänglich 151 der Taschenmonster wurde die Liste stetig erweitert. Viele Kinder können alle Namen auswendig auflisten. Inzwischen dürfte es schwieriger werden, denn die Liste ist auf über 800 Pokémon angewachsen. Mit Karmesin und Purpur kommt die 9. Generation am 18. November 2022 und es geht nach Paldea. Die Region ist an die iberische Halbinsel angelehnt. Wieder wird der Pokédex gefüllt und die kleinen Taschenmonster wollen trainiert werden. Und wer gerne spazieren geht, kann mit dem Ableger Pokémon GO unterwegs seinen Spaß haben.

Plattform: Nintendo Switch, Smartphones

Für sammelwütige und Perfektionisten Plattform: Nintendo Switch, Smartphones

Nintendo Switch, Smartphones Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch und Japanisch

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch und Japanisch Kosten: rund 40 Euro | Pokémon GO ist kostenlos

rund 40 Euro | Pokémon GO ist kostenlos Besonderheiten: Man ist nie zu alt, um der Allerbeste zu sein.