Viel Geduld gefragt: Am langen Wochenende drohen lange Staus

Der ADAC erwartet am Wochenende "Hochbetrieb" auf Deutschlands Fernstraßen, denn Kurz- und Pfingsturlauber treffen aufeinander. Wo viel Geduld gefragt ist.

07.06.2023 | Stand: 15:09 Uhr

Wer über das lange Wochenende einen Kurzurlaub geplant hat und mit dem Auto anreisen möchte, sollte viel Geduld mitbringen. Denn der ADAC erwartet "Hochbetrieb" auf DeutschlandsFernstraßen. Zu Fronleichnam am Donnerstag kommt das Ende der Pfingstferien am Sonntag.

Staus am langen Wochenende: ADAC erwartet viel Verkehr

Wegen des Feiertags in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in Teilen Sachsens und Thüringens starten einige Autofahrer schon am Mittwochnachmittag oder Donnerstag in einen Kurzurlaub. Gegen Ende der Woche treten dann viele Pfingsturlauber aus Bayern und Baden-Württemberg die Heimreise an.

Der Rückreiseverkehr erreicht seinen Höhepunkt laut dem ADAC am Samstag. Dann bilden sich vor allem Staus im Süden Deutschlands und auf den Routen in Richtung Norden. Am Sonntagnachmittag sind hauptsächlich Heimkehrer aus dem Kurzurlaub auf DeutschlandsFernstraßen unterwegs. Auch dann sind wieder die süddeutschen Fernstraßen und Ballungsraumautobahnen besonders betroffen.

Staus an Fronleichnam und am langen Wochenende: Diese Autobahnen sind betroffen

Der ADAC erwartet besonders auf diesen Strecken in beide Richtungen viel Verkehr am langen Wochenende:

Großräume Stuttgart, Köln, Frankfurt, München

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Köln– Dortmund– Bremen– Lübeck

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Passau– Nürnberg

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt– Dresden

A5 Basel– Karlsruhe– Frankfurt– Hattenbacher Dreieck

A6 Nürnberg– Heilbronn– Mannheim– Kaiserslautern

A7Hamburg– Flensburg

A7 Füssen/Reutte– Würzburg

A8 Salzburg– München– Stuttgart– Karlsruhe

A9 München– Nürnberg– Leipzig

A61 Ludwigshafen– Koblenz– Mönchengladbach

A81 Singen – Stuttgart

A93 Kufstein– Inntaldreieck

A95 / B2Garmisch-Partenkirchen– München

A99 Umfahrung München

Staus am langen Wochenende: Viel Verkehr auch in Österreich und in der Schweiz

Auch im benachbarten Ausland macht sich der Reiseverkehr am langen Wochenende bemerkbar. Fronleichnam ist auch in Österreich und der SchweizFeiertag. Geduld braucht man vor allem auf den klassischen Urlaubsstrecken Brenner-, Inntal-, Tauern-, Pyhrn- und Rheintalautobahn sowie auf der Schweizer Gotthard-Route aber auch auf den Fernstraßen von den kroatischen Küsten in Richtung Deutschland. Der Karawankentunnel ist hier eine besondere Engstelle. Bei der Einreise nach Deutschland sind an den bayerischen Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) Wartezeiten möglich.