Vulkan Popocatépetl spuckt Asche: Warnstufe erhöht

Weil der Vulkan Popocatépetl in Mexiko seit Tagen Asche spuckt, wurde nun die Warnstufe erhöht. Jetzt sollen Evakuierungsrouten und Ausweisungen von Notunterkünften überprüft werden.

22.05.2023 | Stand: 14:25 Uhr

Seit Tagen spuckt der VulkanPopocatépetl in Mexiko immer wieder Asche. Angesichts der erhöhten Aktivität ist die Warnstufe am Sonntag erhöht worden. Jetzt ist sie nach Angaben des nationalen Zivilschutzes nur noch einen Schritt von der Alarmstufe Rot entfernt, in der die Bevölkerung für eine Evakuierung bereit sein soll. An diesem Montag sollen bereits Evakuierungsrouten und die Ausweisung von Notunterkünftenüberprüft werden.

In einem Umkreis von 100 Kilometern um den Vulkan leben etwa 25 Millionen Menschen. Die nationale Behörde zur Katastrophenprävention (Cenapred) empfahl den Menschen in der Region, Nase, Mund und Augen zu schützen, Fenster zu schließen und möglichst in geschlossenen Räumen zu bleiben.

Popocatépetl ist einer der aktivsten Vulkane in Mexiko

Der Popocatépetl ist mehr als 5400 Meter hoch und einer der aktivsten VulkaneMexikos. Er liegt 85 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Rund um den Vulkan gilt eine Sperrzone von zwölf Kilometern. Er stieß in den vergangenen Tagen immer wieder Asche, Dampf und Gas aus.

900 Schulen wurden wegen des Ascheregens geschlossen. 125.000 Schüler und Studenten sowie 6000 Lehrer in 22 Gemeinden rund um den Vulkan sind betroffen, wie die Bildungsbehörden des Bundesstaates Puebla mitteilten. Am Samstag fiel der Flugverkehr an zwei wichtigen Flughäfen von Mexiko-Stadt vorübergehend aus.

Ätna auf Sizilien ausgebrochen

Auch der Ätna auf Sizilien ist am Sonntag ausgebrochen. Wegen der vielen Asche auf dem Gelände des Flughafens von Catania wurde der Flugbetrieb am Sonntag ausgesetzt. Am frühen Morgen sei am Vulkan eine erhöhte Aktivität gemessen worden, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie am Sonntag mit. Der Zivilschutz rief sicherheitshalber die Alarmstufe orange aus. Meldungen über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

