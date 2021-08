Waldbrände bei Rom: Feuerwehr bringt Familien in Sicherheit

Die Waldbrände in Italien dringen bei Rom in die Nähe von Wohngebieten vor. Die italienische Feuerwehr evakuiert deshalb ganze Wohnblöcke.

13.08.2021 | Stand: 10:01 Uhr

Bei Waldbränden nahe der italienischen Hauptstadt Rom hat die Feuerwehr mehrere Familien in Sicherheit gebracht. Das Feuer betraf das Naturreservat Monte Catillo im Norden der Stadt Tivoli, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Die Flammen seien in der Nacht seien bis in die Nähe von Wohngebieten vorgedrungen.

Die Einsatzkräfte brachten um die dreißig Bewohner und rund 25 Familien aus drei Wohnblöcken in Sicherheit. Tivoli liegt östlich von Rom und ist bei Ausflüglern unter anderem für die zum Unesco-Welterbe gehörenden Villa Adriana und Villa d'Este bekannt.

Seit mehr als zwei Wochen gibt es heftige Waldbrände in Italien

Italien ist seit mehr als zwei Wochen von heftigen Waldbränden betroffen. Die Flammen lodern vor allem im Süden und auf den großen Inseln Sizilien und Sardinien. Anhaltende Hitze und Trockenheit sorgen für hohe Waldbrandgefahr. Hinter vielen Feuern vermuten die Behörden Brandstiftung.

Bilderstrecke

Waldbrände im Süden Europas

1 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Marios Lolos Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Marios Lolos 2 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Eurokinissi Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Eurokinissi 3 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Petros Karadjias Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Petros Karadjias 4 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Petros Karadjias Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Petros Karadjias 5 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Petros Karadjias Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Petros Karadjias 6 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Lefteris Partsalis Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Lefteris Partsalis 7 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul 8 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Michael Varaklas Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Michael Varaklas 9 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul 10 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul 11 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Michael Varaklas Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Michael Varaklas 12 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul 13 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Uncredited Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Uncredited 14 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Marios Lolos Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Marios Lolos 15 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Lefteris Partsalis Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Lefteris Partsalis 16 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Lefteris Partsalis Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Lefteris Partsalis 17 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Giannis Spyrounis Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Giannis Spyrounis 18 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Eurokinissi Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Eurokinissi 19 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul/AP/dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul/AP/dpa 20 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul/AP/dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Emre Tazegul/AP/dpa 21 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Uncredited/AP/dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Uncredited/AP/dpa 22 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Uncredited/AP/dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Uncredited/AP/dpa 23 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Ismail Coskun/IHA/AP/dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Ismail Coskun/IHA/AP/dpa 24 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Ismail Coskun/IHA/AP/dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Ismail Coskun/IHA/AP/dpa 25 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa 26 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa 27 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa 28 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa 29 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa 30 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa 31 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa 32 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa 33 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa 34 von 34 Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa Der Süden Europas ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Stellenweise werden Temperaturen von 44 Grad gemessen. Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände: In der Türkei, in Teilen Griechenlands, Spaniens und auf Sizilien und Sardinien kämpfen Tausende Einsatzkräfte seit einigen Tagen gegen die Brände. Bild: Andreas Alexopoulos, AP, dpa 1 von 34 Eine Frau hält ihren Hund, während ein Wald im Norden der Insel Euböa in Flammen steht. Die Waldbrände wüten in ganz Griechenland weiter. Vor allem auf der Insel Euböa, wo am Wochenende Tausende Menschen evakuiert wurden. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Marios Lolos Eine Frau hält ihren Hund, während ein Wald im Norden der Insel Euböa in Flammen steht. Die Waldbrände wüten in ganz Griechenland weiter. Vor allem auf der Insel Euböa, wo am Wochenende Tausende Menschen evakuiert wurden. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Marios Lolos

In Kalabrien, im äußersten Süden des italienischen Festlandes, starben bislang vier Menschen im Zusammenhang mit den Waldbränden. Für Freitag und die kommenden Tage erwarteten die Meteorologen vielerorts extreme Hitze.