Waldbrände auf griechischen Inseln: Lage entspannt sich leicht

Bei extremer Hitzewelle und nach langer Trockenheit brachen in Griechenland zahlreiche Waldbrände aus. Auch die Urlaubsinseln Rhodos, Korfu, Euböa und Evia sind betroffen.

26.07.2023 | Stand: 14:54 Uhr

Seit einer Woche halten zahlreiche Waldbrände Griechenland in Atem. In der vergangenen Woche brachen nach langer Trockenheit und extremer Hitze erste große Feuer in der Nähe der Hauptstadt Athen aus. Inzwischen sind auch etliche andere Regionen betroffen – insbesondere die beliebten UrlaubsinselnKorfu und Rhodos. Ersten Schätzungen nach sollen allein auf der Insel Rhodos 150 Quadratkilometer Wald und landwirtschaftlich genutztes Land zerstört worden sein, berichtete der staatliche Rundfunk.

Am Dienstag stürzte auf der Insel Euböa ein Löschflugzeug im Einsatz ab. Darüber berichtete das griechische Staatsfernsehen. Es soll sich um eine Maschine des griechischen Zivilschutzes handeln. Noch unklar ist, ob die Piloten den Absturz überlebt haben. Auf einem Video des Senders ist zu sehen, wie der Flieger Wasser abwirft, seitlich ausbricht, sinkt und mit der Trägerfläche am Boden aufschlägt. Dann steigen Flammen auf. Ein Hubschrauber sucht aktuell nach dem abgestürzten Flugzeug.

Waldbrand in Griechenland 2023: Rhodos besonders betroffen

Auf der Ferieninsel Rhodos tobt seit Tagen ein Großbrand. Am Dienstag waren neun Löschflugzeuge und vier Helikopter im Einsatz. Trockenheit in Verbindung mit hohen Temperaturen und Wind sorgt dafür, dass sich das Feuer schnell ausbreitet. Doch am Mittwoch meldeten Reporter erstmals seit fast einer Woche eine deutliche Entspannung. Wegen der Hitze bis zu 47 Grad bleibe jedoch die Brandgefahr extrem hoch, warnten der Zivilschutz und das Wetteramt.

Der griechischen Feuerwehr und 3000 Helfern ist es in der Nacht auf Mittwoch gelungen, das beliebte Feriendorf Gennadi im Südosten von Rhodos zu retten. Am Vortag hatten die Flammen die ersten Häuser des Dorfes erreicht und einige Lagerräume und abgelegene Häuser zerstört. Doch es gebe noch zahlreiche Brandherde im Südosten der Insel. Zahlreiche Löschhubschrauber und -flugzeuge waren am Mittwoch am achten Tag in Folge im Einsatz, berichtete der staatliche Rundfunk ERT.

Hunderte Feuerwehrleute und Freiwillige kämpfen dagegen, dass die Flammen auf weitere Dörfer und Ortschaften übergriffen, wie das Staatsfernsehen ERT berichtete. Seit Montagmorgen werden erneut Löschflugzeuge und Hubschrauber rund um die Ortschaft Laerma eingesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Am Samstag waren bei einer der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte Griechenlands etwa 20.000 Menschen aus dem Südosten der Insel in Sicherheit gebracht worden. Tausende Touristen, die ihre Hotels rund um das beliebte Ferienstädtchen Lindos verlassen mussten, verbrachten inzwischen die zweite Nacht in Sporthallen und Schulen. Viele warteten im Flughafen auf die nächste Möglichkeit, um abzufliegen.

Nur wenige Touristen reisten trotz der Brände am Sonntag mit Charter- und Linienflügen an, wie Reporter berichteten. Etwa 90 Prozent der Hotels von Rhodos sind nach Aussagen von Vertretern der Kommunalbehörde unversehrt von den Bränden geblieben – die meisten von ihnen angesichts der Hauptsaison jedoch auch ausgebucht.

Waldbrände in Griechenland: Auch am Mittwoch wird es extrem heiß

Der griechische Zivilschutz informierte darüber, dass der Mittwoch extrem heiß werden soll – bis 46 Grad und vielleicht mehr. "Es ist ein explosiver Cocktail. Hitze, Winde und Brände", sagte eine Meteorologin am Dienstagabend. Doch am Donnerstag soll das Ende der extremen Hitze kommen. Dann werden Temperaturen um die 35 Grad erwartet.

Doch der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz Janez Lenarcic warnte am Dienstagabend auf Twitter: "In den nächsten zwei Tagen wird die Feuer-Gefahr im Mittelmeerraum voraussichtlich extrem hoch bleiben."

Waldbrände auf Korfu, Euböa und Evia: Mehrere Dörfer evakuiert

Auf Korfu begann in der Nacht zum Montag die Evakuierung der beliebten Ferienortschaft Nisaki. Etwa 1000 Urlauber und Einwohner wurden mit Booten der Küstenwache in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die Touristen verbrachten die Nacht in einem Theater von Korfu-Stadt.

Am Dienstag waren auf Korfu sechs Löschflugzeuge und vier Hubschrauber im Einsatz, teilte ein Feuerwehr-Sprecher mit. Der Brand sei dort außer Kontrolle geraten. Einsatzkräfte evakuierten drei weitere Ortschaften in der Nähe der Hafenstadt Kassiopi. Inzwischen hat sich die Lage verbessert. Im Norden der Insel gab es keine große Feuerfront mehr, berichtete der staatliche Regionalsender ERA-Korfu.

Am Montagmorgen wurden auch auf der Insel Euböa, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion große Brände gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Bislang sei niemand verletzt worden, wie der Rettungsdienst mitteilte. In allen Fällen wurden am Montagmorgen mit dem ersten Tageslicht Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die Brände einzudämmen, so der Zivilschutz. (mit dpa)