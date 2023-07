Waldbrände in Griechenland: Dörfer und Hotel auf Rhodos evakuiert

Griechenland leidet seit Tagen unter extremer Hitze und Trockenheit. Als dann am Montag ein starker Wind aufkam, brachen die ersten Waldbrände aus.

20.07.2023 | Stand: 19:51 Uhr

Nach mehreren Tagen mit Temperaturen über 40 Grad und einer längeren Trockenperiode sind am Montag die ersten großen Waldbrände in Griechenland ausgebrochen. Für die Brände westlich von Athen gibt es bislang keine Entwarnung, so ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten und eine Besserung der Situation ist nicht in Sicht. Ab Donnerstag wird eine neue trockene Hitzewelle erwartet.

Griechenland: Evakuierungen wegen Waldbränden auf Rhodos

Der Zivilschutz hatte am Montag die Evakuierung zahlreicher Einwohner angeordnet. Davon betroffen waren Kinder-Sommerlager in mehreren Dörfern im Osten Athens sowie in der Nähe des Badeortes Loutraki im Westen der Hauptstadt. Wie das Staatsfernsehen zeigte, brannten dort auch Häuser aus.

Auch auf der griechischen Ferieninsel Rhodos wurden am Mittwoch wegen eines großen Waldbrands drei Dörfer und ein Hotel evakuiert. Laut Feuerwehr handelte es sich um die Ortschaften Eleousa, Salakou und Dimilia sowie ein Hotel in unmittelbarer Nähe. Alle Orte befinden sich in der Inselmitte, wo seit Tagen ein großer Waldbrand tobt.

Waldbrände in Griechenland: Teilweise 44 Grad heiß

Der griechische Meteorologe Theodoros Giannaros vom Nationalen Observatorium Athen warnte, dass die Situation mit Hitze, Trockenheit und Bränden in Griechenland noch schlimmer werde. Er bezeichnete das fatale Phänomen als "Hot – Dry – Windy", also "Heiß – Trocken – Windig". Er fühle sich an die klimatischen Bedingungen des Jahres 2021 erinnert, als in Griechenland viele Zehntausende Hektar Wald und Vegetation verbrannten, sagte Giannaros dem Staatssender ERT am Mittwoch und prognostizierte: "Das Schlimmste liegt noch vor uns."

Bereits am Wochenende hatte der Zivilschutz eine Warnung ausgesprochen. Nach mehreren heißen Tagen und ohne Regen setzten am Montag starke Winde ein. Die Brandgefahr sei groß – und wegen des starken Windes auch die potenziell rasende Ausbreitung von Bränden. Und der Wind soll anhalten.

Waldbrandgefahr in Griechenland hält an

Am Montag war es in Griechenland bei etwa 35 Grad weitgehend erträglich. Doch am Wochenende hatten die Thermometer unter anderem auf Kreta und in Athen 44 Grad gezeigt. Ab Donnerstag steht eine neue Hitzewelle bevor. Sie wird am Wochenende ihren Höhepunkt erreichen und für bis zu 44 Grad sorgen. Am Montag soll es dann zwar wieder etwas abkühlen, doch Meteorologen rechnen dann wieder mit starkem Wind.

Dabei könne jeder Funke ein gewaltiges Feuer verursachen könne, weil die Winde die Glut und die Flammen anheizten und darüber hinaus die Funken über weite Strecken forttrieben, so dass neue Brandherde entstünden. (mit dpa)

