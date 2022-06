Waldbrand in Treuenbrietzen breitet sich aus

Auf über 100 Hektar brennt der mit Munition belastete Wald bei Treuenbrietzen. Bewohner von Dörfern in der Nähe müssen ihr Zuhause verlassen.

19.06.2022 | Stand: 19:51 Uhr

Wegen des anhaltenden Waldbrandes im brandenburgischen Treuenbrietzen südwestlich von Berlin ist die Evakuierung mehrerer Ortsteile angeordnet worden. Die Polizei teilte beim Kurznachrichtendienst Twitter am Sonntagnachmittag mit, dass die Menschen den Anweisungen der Ordnungskräfte vor Ort folgen sollten. Betroffen sind die Ortsteile Frohnsdorf und Tiefenbrunnen. Kurze Zeit später teilte die Stadt per Twitter und auf ihrer Internetseite mit, auch die Einwohnerinnen und Einwohner von Klausdorf seien aufgefordert, umgehend ihre Häuser zu verlassen. Die Stadthalle in Treuenbrietzen dient den betroffenen Menschen als Notunterkunft.

Der Wald bei Treuenbrietzen ist mit Munition und Kampfmitteln belastet

Weil im Boden auf dem Gelände - ein ehemaliger Spreng- und Übungsplatz - Munition und Kampfmitteln liegen, kommen die Feuerwehrleute nicht direkt an den Brand heran. Geht das Feuer durch die Fläche, kann im Boden versteckte Munition hochgehen. Zudem sind Selbstentzündungen möglich. Feuerwehrleute können deshalb auch nicht einfach in das Waldgebiet hineinfahren und dort löschen. Sie würden ihr Leben in Gefahr bringen. Eine vollständige Räumung des Geländes von Kampfmitteln würde immense Kosten verursachen.

Eine große Rauchwolke steigt wegen eines Waldbrandes auf (Aufnahme mit Drohne). Bild: Christian Guttmann

Die vom Waldbrand betroffene Fläche hatte sich in der Nacht zum Sonntag ausgedehnt. "Ein Hubschrauber hat die Fläche vermessen. Es sind jetzt etwa 100 bis 110 Hektar betroffen. Das Feuer hat sich in Richtung Osten/Südosten ausgedehnt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen. Die Stärke der Flammen habe jedoch abgenommen. Am Freitag war ein Waldbrand auf etwa 60 Hektar entstanden, am Samstag waren es zwischenzeitlich noch gut 40 Hektar.

Die Bundeswehr ist mit Hubschraubern bei dem Waldbrand im Einsatz

Die Bundesstraße 102 markiert demnach eine Grenzlinie, die von der Feuerwehr verteidigt wird. Der Brand habe sich nicht über die gesperrte Straße hinweg ausbreiten können. Zunehmende Winde verschlechterten am Sonntag die Lage beim Waldbrand. Die Rauchsäulen sind weithin sichtbar. Die Stadtverwaltung richtete ein Notfall- und Info-Telefon ein (+49 33748 747 50).

Hubschrauber der Bundeswehr flogen am Samstag bis 2.20 Uhr in der Nacht über dem Brandgebiet, wie die Luftwaffe auf Twitter mitteilte. Bei mehr als 23 Löschflügen seien 115.000 Liter Wasser abgelassen worden. Das Löschwasser sei aus einem nahen Baggersee entnommen worden. Die Helikopter stammten vom Hubschraubergeschwader aus Holzdorf bei Leipzig.

Im Jahr 2018 waren bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen rund 400 Hektar Wald zerstört worden. Mehrere Tage lang wüteten die Flammen. Damals mussten mehr als 500 Menschen die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen verlassen. (dpa)