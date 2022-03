Wann ist die Earth Hour 2022 in Deutschland? Zahlen, Fakten, Ziele

Die Earth Hour in Deutschland steht an. Und auch 2022 machen wieder viele Städte und Firmen mit. Hier die Infos zur Stunde ohne Licht und ihre Ziele.

18.03.2022 | Stand: 12:49 Uhr

Wann ist die Earth Hour in Deutschland?

Die Earth Hour 2022 ist am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr. Und sie ist nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern auf der Welt.

Was ist das Ziel von Earth Hour?

Bei der Earth Hour wird um 20.30 Uhr für eine Stunde in den eigenen vier Wänden oder an Denkmälern und offiziellen Gebäuden das Licht ausgemacht. Diese dunkle Stunde steht als Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz und damit den Schutz unseres Planeten.

"Mit der Earth Hour wollen wir dieses Jahr auch ein gemeinsames Zeichen für Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt senden", heißt es beim WWF, der die Earth Jour ins Leben gerufen hat.

Bedeutung: Was heißt "Earth Hour"?

Aus dem Englischen übersetzt bedeutet "Earth hour" Stunde der Erde.

Geschichte: Seit wann gibt es die Earth Hour in Deutschland?

Erfunden wurde die Earth Hour im Jahr 2007 vom "World Wide Fund For Nature" (WWF) Australien. Ziel der damaligen Kampagne war es, die CO2-Emissionen der australischen Stadt Sydney innerhalb eines Jahres um fünf Prozent zu reduzieren. Am 31. März 2007 fand die einstündige Veranstaltung dann statt und zahlreiche Geschäfte und Unternehmen machten mit.

In den Folgemonaten gab es dann Earth Hours in etlichen weiteren Städten auf der ganzen Welt, unter anderem auch in Deutschland. Hier lief die Aktion unter dem Motto " „Licht aus für unser Klima“. Am 8. Dezember 2007 verdunkelten viele Städte und Denkmäler ihre Außenbeleuchtungen für eine Stunde, unter anderem auch Schloss Neuschwanstein im Allgäu.

Fünf Jahre später gingen in Deutschland dann schon in 35 Städten und Gemeinden die Lichter berühmter Gebäude aus. Dabei waren unter anderem das Berliner Brandenburger Tor, der Kölner Dom und die Münchner Allianz-Arena.

Stromersparnis in der Earth Hour: Wieviel Energie könnte tatsächlich gespart werden?

Wenn alle deutschen Haushalte für eine Stunde nur eine herkömmliche 60-Watt-Glühbirne ausschalten würden, würden insgesamt 2,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom weniger verbraucht, rechnete die "Bild"-Zeitung 2019 aus. Bei einer Energiesparlampe wären es noch immer 500 000 kWh.

Das Brandenburger Tor kurz vor Beginn der Earth Hour. Mit der «Earth Hour» will die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. Rund um den Globus gehen für eine Stunde die Lichter aus, Bild: Paul Zinken, dpa

Earth Hour 2022 in Deutschland: Wer macht mit?

Lesen Sie auch

Sonnenuntergang 2022 und bürgerliche Dämmerung Endlich wieder längere Tage: So lange bleibt es jetzt abends heller

Auch 2022 beteilöigen sich in Deutschland wieder viele Städte und Gemeinden an der Earth Hour 2022 und schalten zum Beispiel die Beleuchtung an Denkmälern, Wahrzeichen, Kirchen oder offiziellen Gebäuden aus. mit dabei sind unter anderem

Aichach

Bayreuth

Bad Hindelang

Berlin

Dillingen

Düsseldorf

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Lindau

Memmingen

Marktoberdorf

Stuttgart

Auf der Aktionsseite des WWF zur Earth Hour gibt es zudem eine Karte, auf der die teilnehmenden Orte in Deutschland verzeichnet sind. Die Karte wird regelmäßig aktualisiert.

Wie kann ich bei der Earth Hour 2022 mitmachen?

Die einfachste Möglichkeit ist es, am 26. März 2022 von 20.30 bis 21.30 Uhr in der eigenen Wohnung das Licht auszuschalten.