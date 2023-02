Warnung vor schwerem Erdbeben: Droht Istanbul eine Katastrophe?

Nach der Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzbereich geht auch in Istanbul die Angst vor einem Beben um. Ein schweres Erdbeben ist am Bosporus wohl überfällig.

Als unter der türkischen Stadt Gaziantep die Erde zu beben begann, war es mitten in der Nacht. Die Menschen im türkisch-syrischen Grenzgebiet hatten kaum eine Chance, zu reagieren. Die Folgen: Mehr als 35.000 Tote, eine humanitäre Katastrophe und tragische Bilder, die um die Welt gingen. Die Anteilnahme ist dementsprechend groß – und gleichzeitig wächst die Furcht der Menschen, die in Gebieten leben, die ebenfalls von Erdbeben bedroht sind. Inmitten einer solchen Region liegt die türkische Metropole Istanbul. Experten sind sich einig, dass die Gefahr vor einem schweren Erdbeben in der Stadt am Bosporus groß ist.

Erdbeben-Warnung 2023 in Istanbul: Experten sagen Erdbeben voraus

Viele renommierte Expertinnen und Experten sind sich sicher, dass Istanbul ein schweres Erdbeben bervorsteht. "In Istanbul wird es ein Erdbeben geben, das ähnlich heftig wird, wie das jetzige. Unsere anfängliche Schätzung war 7,8 Magnitude", sagte der türkische Top-Geologe Celal Sengör nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzbereich dem Sender Habertürk: "Es ist ziemlich nah."

Die Einschätzung von Sengör hat dabei nichts mit dem jüngsten Erdbeben zu tun und ist auch nicht neu. Sie hat vielmehr mit einem Unglück zu tun, welches sich am 23. November 2022 abspielte. An diesem Tag bebte die Erde unter Düzce, einer Provinz im Norden der Türkei. Sie liegt rund 200 Kilometer östlich von Istanbul. Ein Erdbeben, welches "eine furchtbar schlechte Nachricht" darstelle, sagte Sengör danach. Eine Nachricht, welche "vielleicht die letzte Chance einer Warnung" sei.

Der 67-Jährige lehrte als Professor an der Technischen Universität Istanbul. Mittlerweile ist er emeritiert. Das Beben rund um Düzce, welches eine Magnitude von 5,9 aufwies, sieht er als Vorboten eines bevorstehenden Bebens am Bosporus. Nach dem Motto: Die Einschläge rücken näher. Sengör wurde bei seiner Einschätzung sogar fast schon panisch und warnte den Journalisten von Habertürk: "Ziehen Sie weg aus dem Zentrum Istanbuls!"

Erdbeben-Warnung in Istanbul aktuell: Wann könnte es zum Erdbeben am Bosporus kommen?

Sengör steht mit seiner Einschätzung nicht allein dar. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen schon seit Jahrzehnten vor einem bevorstehenden Erdbeben rund um die Stadt mit rund 15 Millionen Einwohnern. Der Grund dafür ist die Lage Istanbuls. Die türkische Metropole liegt direkt an der Nordanatolischen Verwerfungszone.

Das letzte schwere Beben ereignete sich in dieser Region im Jahr 1766. Seitdem baut sich zunehmend Spannung auf, die sich zu jeder Zeit entladen könnte. Unter Istanbul gibt es laut Heidrun Kopp mittlerweile ein Bewegungsdefizit von vier Metern. "Das ist vergleichsweise viel", sagte die Wissenschaftlerin vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel der dpa: "Das Stadtzentrum ist nur 25 Kilometer davon entfernt."

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachten schon seit dem Jahr 1939, dass sich die Erdbeben entlang der Verwerfungszone immer weiter Istanbul nähern. Von Osten nach Westen. 1999 war die Stadt Izmit von einem größeren Beben betroffen. Sie liegt rund 80 Kilometer von Istanbul entfernt. Ein Erdbeben in Istanbul scheint daher überfällig zu sein.

Wie groß ist die Gefahr für ein schweres Erdbeben in Istanbul?

Expertinnen und Experten sind sich nicht nur einig, dass es bald zu einem Erdbeben in Istanbul kommen wird. Der Tenor ist, dass es sich um ein schweres Erdbeben handeln wird. Es könnte in etwa die Magnitude erreichen, welche beim jüngsten Erdbeben in der Türkei und Syrien erreicht wurde. Diese lag bei 7,7. Es handelte sich um eines der schwersten Beben in den letzten 100 Jahren. Bei der Schwere des Bebens kommt es auch darauf an, ob sich die angesammelte Spannung auf einen Schlag abbaut. Wird das unter Istanbul der Fall sein, könnte es zu einer noch größeren Katastrophe kommen als im türkisch-syrischen Grenzgebiet.

Das gefährliche an Erdbeben ist, dass sie praktisch nicht vorausgesagt werden können. In Istanbul könnte es morgen zu einem schweren Erdbeben kommen. Oder erst in fünf, zehn oder 20 Jahren. Doch kommen wird es, da sind sich Expertinnen und Experten einig. Eines ist klar: Nach der Katastrophe im Grenzgebiet der Türkei und Syrien wachsen am Bosporus die Sorgen.