Die Skandale der Kirchen rücken in den Vordergrund. Während zahlreiche Christen den Austritt erklären, bleiben andere bewusst Mitglied. Was hält sie?

07.03.2022 | Stand: 08:59 Uhr

Annemarie Zill versteht die Welt nicht mehr. Das Kesseltreiben gegen die katholische Kirche, als das sie Medienberichte empfindet, nehme kein Ende. Nur der Schmutz in und an der Kirche werde veröffentlicht, sagt sie. So etwas ist zurzeit oft zu hören.