Warum Laura Dornheim einen Ratgeber über Abtreibung geschrieben hat

Abtreibungen sind ein viel diskutiertes Thema und gelten bis heute als Tabu. Die Grünen-Politikerin Laura Dornheim hat ein Aufklärungsbuch darüber geschrieben.

11.03.2023 | Stand: 13:51 Uhr

Wenn Laura Sophie Dornheimüber Schwangerschaftsabbrüche spricht, dann merkt man, es wird persönlich. "Deine Entscheidung", so heißt das Buch, das die Grünen-Politikerin im Februar veröffentlicht hat. Es ist das erste Ratgeberbuch, das über Schwangerschaftsabbrüche aufklärt. "Schwangerschaftsratgeber gibt es viele. Für Abbrüche gibt es keinen", sagte sie auf einer Veranstaltung zum Weltfrauentag im Münchner Literaturhaus.

Laura Dornheim ist Digitalreferentin der Stadt München

Es ist ein Thema, das die 39-Jährige spätestens seit ihrem eigenen Abbruch mit 32 Jahren begleitet. Danach half sie immer wieder Freundinnen und Bekannten, mit der Situation umzugehen. Das trieb sie an, um vor ihrem Amtsantritt als Digitalreferentin der Stadt München "mal eben" noch einen Ratgeber zu schreiben. Darin beantwortet sie bürokratische, medizinische und juristische Fragen. Empathisch, aber sachlich sollte das Buch sein. Ein wenig wie ihre eigene Art wirkt.

Als die Grünen-Politikerin in Berlin erfolglos für den Bundestag kandidierte, sprach sie offen über ihren Schwangerschaftsabbruch. Sie machte ihn sogar zu ihrem Wahlkampfthema – zu diesem Zeitpunkt war sie erneut schwanger. "Meine erste Schwangerschaft abzubrechen, war definitiv die richtige Entscheidung. Genauso, wie es später zweimal die richtige Entscheidung war, ein Kind zu bekommen", schreibt sie in ihrem Buch. Sie wolle das Thema enttabuisieren.

Laura Dornheim bezeichnet sich selbst als promovierte Feministin

Wenn sie über das Thema Schwangerschaftsabbruch spricht, klingt ihre Stimme entschlossen, kämpferisch. Da kann sie sich schon mal in Rage reden, aber ohne die Fakten aus den Augen zu verlieren. "Es gibt in Deutschland genauso viele Schwangerschaftsabbrüche wie Blinddarm-OPs", sagt sie. Etwa 100.000 im Jahr. Um ihre Standpunkte zu verdeutlichen oder Seitenhiebe auszuteilen, nutzt sie häufig Ironie, wie etwa, wenn sie darüber spricht, dass über Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland "alte weiße Männer" entscheiden. So lacht sie auch böse Kommentare in ihre Richtung weg und erzählt von immer noch laufenden Gerichtsverfahren wegen Hasskommentaren, wie einem Internet-Post, der behauptete, sie würde Babyblut trinken.

Laura Dornheim ist in Dachau geboren. Heute wohnt sie mit ihren zwei Kindern nach eigenen Angaben in einer Patchworkfamilie in Berlin und München. Getreu ihres Twitternamens @schwarzblond trägt sie zu ihren blonden Haaren sie immer schwarze Kleidung. Sie selbst bezeichnet sich gern als promovierte Feministin.