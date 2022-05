Darum geht es in der neuen Tatort-Folge heute aus Berlin

Was für ein Tatort kommt heute? Am Sonntag, 22. Mai 2022, läuft in der ARD eine neue Tatort-Folge aus Berlin. Alle Infos zu den Schauspielern und Handlung.

22.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Er zählt zu den beliebtsten Fernsehserien im deutschen Fernsehen: Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Was für ein Tatort kommt heute?

Heute am Sonntag, 22. Mai 2022, wird in der ARD die Tatort-Folge "Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" aus Berlin gezeigt.

20.15 Uhr, ARD: "Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" mit Rubin und Karow (Berlin), von 2022, Folge 1201

Aus der Spree in Berlin wird eine männliche Leiche ohne Kopf geborgen. Die Identität des Toten ist schwer zu ermitteln. Wenig später wird Nina Rubin von Julie Bolschakow verfolgt. Die junge Frau erzählt Rubin, dass sie Zeugin eines Mordes geworden ist und bittet die Kommissarin um polizeilichen Schutz. Bolschakow will den Toten aus der Spree gekannt haben. Er habe ihr gesagt, dass ihr Mann Yasha ein führendes Mitglied der russischen Mafia in Berlin ist.

Kommissarin Nina Rubin will der jungen Frau helfen und bezieht die Kriminaldirektorin ein. Die will Julie in ein Zeugenschutzprogramm aufnehmen, wenn diese im Gegenzug belastendes Material über ihren Ehemann vorlegen kann. Der Kontakt zu Juli bringt Rubin jedoch in ein Dilemma, weil sie ihren Kollegen Robert Karow fortan aus den Ermittlungen raushalten muss, um die junge Frau nicht zu gefährden. Karow findet die Identität der Leiche heraus, merkt aber, dass seine Kollegin ihm Dinge verheimlicht.

Vertrauen war von Anfang ein heikles Thema zwischen den beiden. Rubins Verhalten verletzt Karow - zumal sie sich auch privat näher gekommen sind. Jetzt bricht das Problem wieder auf. Wird es Nina Rubin in ihrem letzten Fall gelingen, Julie aus den Fängen ihrer kriminellen Familie zu befreien?

Bilderstrecke

Diese Tatort-Ermittler sind aktuell im Dienst

1 von 23 Seit der ersten Tatort-Folge im Jahr 1970 sind bereits viele Ermittler am Sonntagabend auf Verbrecher-Suche gegeangen. Momentan sind so viele Teams im Einsatz wie noch nie zuvor, nämlich 22. Wir haben für Sie zusammengefasst, wer alles dazu gehört. Bild: Tobias Hase, Thomas Kost, Frank Molter, Henning Kaiser, dpa Seit der ersten Tatort-Folge im Jahr 1970 sind bereits viele Ermittler am Sonntagabend auf Verbrecher-Suche gegeangen. Momentan sind so viele Teams im Einsatz wie noch nie zuvor, nämlich 22. Wir haben für Sie zusammengefasst, wer alles dazu gehört. Bild: Tobias Hase, Thomas Kost, Frank Molter, Henning Kaiser, dpa 2 von 23 Das Ermittler-Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermittelt schon seit 1991 in München. Sie haben mit 88 Fällen bisher die meisten Einsätze aller Tatort-Kommissare hinter sich. Seit 2014 werden sie von Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) unterstützt. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Das Ermittler-Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) ermittelt schon seit 1991 in München. Sie haben mit 88 Fällen bisher die meisten Einsätze aller Tatort-Kommissare hinter sich. Seit 2014 werden sie von Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) unterstützt. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 3 von 23 Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermittelt seit 2003 in Kiel und Schleswig-Holstein. Von 2011 bis 2016 wurde er dabei von der Kommissarin Sarah Brandt, gespielt von Sibel Kekilli, unterstützt. Seit 2016 hat er mit Mila Sahin (Almila Bagriacik) eine neue Kollegin. Bild: Carsten Rehder,dpa (Archiv) Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermittelt seit 2003 in Kiel und Schleswig-Holstein. Von 2011 bis 2016 wurde er dabei von der Kommissarin Sarah Brandt, gespielt von Sibel Kekilli, unterstützt. Seit 2016 hat er mit Mila Sahin (Almila Bagriacik) eine neue Kollegin. Bild: Carsten Rehder,dpa (Archiv) 4 von 23 Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär stehen seit 1997 als die Kommissare Freddy Schenk und Max Ballauf in Köln vor der Kamera. Nach dem Münchener Duo haben sie bisher die meisten Tatort-Folgen gedreht. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär stehen seit 1997 als die Kommissare Freddy Schenk und Max Ballauf in Köln vor der Kamera. Nach dem Münchener Duo haben sie bisher die meisten Tatort-Folgen gedreht. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) 5 von 23 Seit dem Jahr 2016 gibt es auch im Schwarzwalt einen Tatort. Hier ermitteln die Kommisare Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Franziska Tobler). Bild: Uwe Anspach, dpa (Archiv) Seit dem Jahr 2016 gibt es auch im Schwarzwalt einen Tatort. Hier ermitteln die Kommisare Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Franziska Tobler). Bild: Uwe Anspach, dpa (Archiv) 6 von 23 Ebenfalls seit 2016 ermittelt Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger in einem Tatort. Zunächst in Freiburg, nach einer Versetzung mittlerweile in Mainz. Dort ermittelt sie zusammen mit ihrem Kollegen Martin Rascher. Bild: Ziegler Film/SWR, dpa (Archiv) Ebenfalls seit 2016 ermittelt Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger in einem Tatort. Zunächst in Freiburg, nach einer Versetzung mittlerweile in Mainz. Dort ermittelt sie zusammen mit ihrem Kollegen Martin Rascher. Bild: Ziegler Film/SWR, dpa (Archiv) 7 von 23 In Weimar ermittelt Hauptkommissarin Kira Dorn (Nora Tschirner) mit ihrem Partner Hauptkommissar Lessing (Christian Ulmen). Die beiden sind seit 2013 im Einsatz. Bild: Steffen Junghans, dpa (Archiv) In Weimar ermittelt Hauptkommissarin Kira Dorn (Nora Tschirner) mit ihrem Partner Hauptkommissar Lessing (Christian Ulmen). Die beiden sind seit 2013 im Einsatz. Bild: Steffen Junghans, dpa (Archiv) 8 von 23 Auch in Wien gibt es ein Ermittle-Duo: Über zehn Jahre ermittelte Harald Krassnitzer als Chefinspektor Moritz Eisner allein, bis er 2011 seine feste Partnerin Adele Neuhauser als Major Bibi Fellner an die Seite gestellt bekam. Bild: Hubert Mican, dpa (Archiv) Auch in Wien gibt es ein Ermittle-Duo: Über zehn Jahre ermittelte Harald Krassnitzer als Chefinspektor Moritz Eisner allein, bis er 2011 seine feste Partnerin Adele Neuhauser als Major Bibi Fellner an die Seite gestellt bekam. Bild: Hubert Mican, dpa (Archiv) 9 von 23 Das Ermittler-Team aus Dortmund hat sich bereits mehrfach geändert. Momentan ermitteln in der Stadt Jörg Hartmann als Peter Faber (rechts), Rick Okon als Jan Pawlak und Stefanie Reinsperger als Rosa Herzog. Anna Schudt als Martina Bönisch (hinten links) ist nicht mehr dabei. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archiv) Das Ermittler-Team aus Dortmund hat sich bereits mehrfach geändert. Momentan ermitteln in der Stadt Jörg Hartmann als Peter Faber (rechts), Rick Okon als Jan Pawlak und Stefanie Reinsperger als Rosa Herzog. Anna Schudt als Martina Bönisch (hinten links) ist nicht mehr dabei. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archiv) 10 von 23 Auch in der deutschen Hauptstadt wird seit 2015 wieder im Tatort ermittelt. Die Schauspieler Meret Becker und Mark Waschke spielen die Berliner Hauptkommissare Nina Rubin und Robert Karow. Bild: Annette Riedl, dpa (Archiv) Auch in der deutschen Hauptstadt wird seit 2015 wieder im Tatort ermittelt. Die Schauspieler Meret Becker und Mark Waschke spielen die Berliner Hauptkommissare Nina Rubin und Robert Karow. Bild: Annette Riedl, dpa (Archiv) 11 von 23 Wotan Wilke Möhring spielt seit 2013 den Kommissar Thorsten Falke im Tatort Hamburg. Seit 2016 hat er Kollegin Franziska Weisz als Oberkommissarin Julia Grosz an seiner Seite. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archiv) Wotan Wilke Möhring spielt seit 2013 den Kommissar Thorsten Falke im Tatort Hamburg. Seit 2016 hat er Kollegin Franziska Weisz als Oberkommissarin Julia Grosz an seiner Seite. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archiv) 12 von 23 Mit Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim) gibt es in Hamburg seit 2014 noch ein weiteres Ermittler-Duo. Deren Fälle wurden teilweise auch im Kino gezeigt. Bild: Axel Heimken, dpa (Archiv) Mit Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim) gibt es in Hamburg seit 2014 noch ein weiteres Ermittler-Duo. Deren Fälle wurden teilweise auch im Kino gezeigt. Bild: Axel Heimken, dpa (Archiv) 13 von 23 Reine Frauenpower gibt es seit 2020 im Zürich Tatort. In der Schweizer Krimi-Ausgabe ermitteln Anna Pieri Zuercher als Kommissarin Isabelle Grandjean und Carol Schuler als Kommissarin Tessa Ott. Bild: Walter Bieri Reine Frauenpower gibt es seit 2020 im Zürich Tatort. In der Schweizer Krimi-Ausgabe ermitteln Anna Pieri Zuercher als Kommissarin Isabelle Grandjean und Carol Schuler als Kommissarin Tessa Ott. Bild: Walter Bieri 14 von 23 Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) ermitteln seit 2015 im Frankfurter Tatort. Bild: Bettina Müller, dpa (Archiv) Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) ermitteln seit 2015 im Frankfurter Tatort. Bild: Bettina Müller, dpa (Archiv) 15 von 23 In Stuttgart ermitteln schon seit 2008 die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Bild: Lino Mirgeler, dpa (Archiv) In Stuttgart ermitteln schon seit 2008 die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Bild: Lino Mirgeler, dpa (Archiv) 16 von 23 Maria Furtwängler (rechts) spielt seit 2007 die Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Zunächst ermittelte sie in Hannover, bevor sie nach Göttingen versetzt wurde. Dort bekam sie eine neue Partnerin, die Kommissarin Anaïs Schmitz (gespielt von Florence Kasumba ) an die Seite gestellt. Bild: Georg Wendt Maria Furtwängler (rechts) spielt seit 2007 die Hauptkommissarin Charlotte Lindholm. Zunächst ermittelte sie in Hannover, bevor sie nach Göttingen versetzt wurde. Dort bekam sie eine neue Partnerin, die Kommissarin Anaïs Schmitz (gespielt von Florence Kasumba ) an die Seite gestellt. Bild: Georg Wendt 17 von 23 Im Bremer Tatort wird zu dritt ermittelt: Jasna Fritzi Bauer als Polizistin Liv Moormann, Dar Salim als Angestellter im Polizeidienst Mads Andersen und Luise Wolfram als BKA-Ermittlerin Linda Selblösen gemeinsam Fälle seit 2020. Bild: Georg Wendt, dpa (Archiv) Im Bremer Tatort wird zu dritt ermittelt: Jasna Fritzi Bauer als Polizistin Liv Moormann, Dar Salim als Angestellter im Polizeidienst Mads Andersen und Luise Wolfram als BKA-Ermittlerin Linda Selblösen gemeinsam Fälle seit 2020. Bild: Georg Wendt, dpa (Archiv) 18 von 23 Ulrich Tukur spielt seit 2010 den LKA-Ermittler Felix Murot, der in Wiebaden arbeitet. Seine Fällen haben in den letzten Jahren immer wieder polarisiert und zwei Goldene Kameras gewonnen. Bild: Kai von Kröcher/HR, dpa (Archiv) Ulrich Tukur spielt seit 2010 den LKA-Ermittler Felix Murot, der in Wiebaden arbeitet. Seine Fällen haben in den letzten Jahren immer wieder polarisiert und zwei Goldene Kameras gewonnen. Bild: Kai von Kröcher/HR, dpa (Archiv) 19 von 23 Lange Zeit bestand das Tatort-Team in Ludwigshafen aus Hauptkommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und ihrem Kollegen Mario Kopper (Andreas Hoppe). Nach dessen Weggang arbeitet sie nun seit 2014 mit der Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter) zusammen. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archiv) Lange Zeit bestand das Tatort-Team in Ludwigshafen aus Hauptkommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und ihrem Kollegen Mario Kopper (Andreas Hoppe). Nach dessen Weggang arbeitet sie nun seit 2014 mit der Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter) zusammen. Bild: Daniel Bockwoldt, dpa (Archiv) 20 von 23 Im Dredener Tatort ermitteln aktuell die zwei Kommissarinnen Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski, rechts) gemeinsam mit ihrem Leiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Bild: Robert Michael, dpa (Archiv) Im Dredener Tatort ermitteln aktuell die zwei Kommissarinnen Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, links) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski, rechts) gemeinsam mit ihrem Leiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Bild: Robert Michael, dpa (Archiv) 21 von 23 In Saarbrücken ermitteln mittlerweile nicht mehr nur Daniel Sträßer als Hauptkommissar Adam Schürk (links) und Vladimir Burlakov als Hauptkommissar Leo Hölzer, sondern auch Brigitte Urhausen als Hauptkommissarin Esther Baumann und Ines Marie Westernströer als Hauptkommissarin Pia Heinrich. Bild: Oliver Dietze, dpa (Archiv) In Saarbrücken ermitteln mittlerweile nicht mehr nur Daniel Sträßer als Hauptkommissar Adam Schürk (links) und Vladimir Burlakov als Hauptkommissar Leo Hölzer, sondern auch Brigitte Urhausen als Hauptkommissarin Esther Baumann und Ines Marie Westernströer als Hauptkommissarin Pia Heinrich. Bild: Oliver Dietze, dpa (Archiv) 22 von 23 Das Ermittlerduo aus Münster zählt zu den beliebtesten Tatort-Ermittlern. Der Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) ermittelt schon seit 2002 (oft eher unfreiwillig) mit dem Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) Das Ermittlerduo aus Münster zählt zu den beliebtesten Tatort-Ermittlern. Der Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) ermittelt schon seit 2002 (oft eher unfreiwillig) mit dem Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv) 23 von 23 Für den Franken-Tatort sind gleich vier Kommissare am Start: Dagmar Manzel als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn, Fabian Hinrichs als Hauptkommissar Felix Voss, Eli Wasserscheid als Kommissarin Wanda Goldwasser und Andreas Leopold Schadt als Kommissar Sebastian Fleischer. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archiv) Für den Franken-Tatort sind gleich vier Kommissare am Start: Dagmar Manzel als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn, Fabian Hinrichs als Hauptkommissar Felix Voss, Eli Wasserscheid als Kommissarin Wanda Goldwasser und Andreas Leopold Schadt als Kommissar Sebastian Fleischer. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archiv) 1 von 23 Seit der ersten Tatort-Folge im Jahr 1970 sind bereits viele Ermittler am Sonntagabend auf Verbrecher-Suche gegeangen. Momentan sind so viele Teams im Einsatz wie noch nie zuvor, nämlich 22. Wir haben für Sie zusammengefasst, wer alles dazu gehört. Bild: Tobias Hase, Thomas Kost, Frank Molter, Henning Kaiser, dpa Seit der ersten Tatort-Folge im Jahr 1970 sind bereits viele Ermittler am Sonntagabend auf Verbrecher-Suche gegeangen. Momentan sind so viele Teams im Einsatz wie noch nie zuvor, nämlich 22. Wir haben für Sie zusammengefasst, wer alles dazu gehört. Bild: Tobias Hase, Thomas Kost, Frank Molter, Henning Kaiser, dpa

Wer sind die Darsteller im heutigen Tatort? Schauspieler im Tatort Berlin "Das Mädchen, das allein nach Haus' geht"

Nina Rubin: Meret Becker

Robert Karow: Mark Waschke

Yasha Bolschakow: Oleg Tikhomirov

Kriminaldirektorin: Nadeshda Brennicke

Malik Aslan: Tan Caglar

Koshka Bolschkakow: Jeanette Spassova

Polizeipsychologe: Tristan Seith

Staatsanwalt Kemmrich: Gode Benedix

