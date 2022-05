Was mit der Reform der Grundsteuer auf Hauseigentümer zukommt

Die ersten Informationsschreiben zur reformierten Grundsteuer gehen bei Grund- und Hausbesitzern ein. Viel Zeit bleibt ihnen nicht, um die Formulare auszufüllen – denn es gibt eine Menge zu beachten.

03.05.2022 | Stand: 10:31 Uhr

Vier Monate. So lange haben Haus- und Grundstückseigentümer Zeit, die Formulare zur neuen Grundsteuer-Berechnung auszufüllen und einzureichen. Das ist die Kurzfassung – ganz so einfach ist das aber nicht. Worauf man bei dieser Steuererklärung achten muss und was eventuell zeitlich zu beachten ist, sind Fragen, mit denen sich die Eigentümer auseinandersetzen müssen.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.