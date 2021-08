Wegen AfD-Aufdruck: Smoothie-Streit zwischen Edeka und True Fruits

Der Smoothie-Hersteller True Fruits druckt Auszüge der Wahlprogramme einiger Parteien auf seine Flaschen. Edeka schickt die AfD-Variante zurück. Der lachende Dritte des Streits? Ist die AfD.

20.08.2021 | Stand: 16:24 Uhr

Bis zur Bundestagswahl 2021 sind es noch wenige Wochen. Nun ist der Wahlkampf auch in den Supermarktregalen des Landes angekommen - oder zumindest eine Debatte darüber, ob ein Smoothie-Hersteller Auszüge des Wahlprogramms der AfD auf seine Flaschen drucken sollte. Genau das hat True Fruits nämlich getan, zusammen mit denen der CDU, SPD, Grünen, FDP und Linke. Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka will die AfD-Variante aber nicht in seinen Läden sehen. Er kündigte am Freitag an, sie an den Hersteller zurückzuschicken.

Auf Facebook postete der Lebensmittelriese ein Foto der AfD-Flasche und dazu den Spruch "Rechts ist bei uns kein Platz im Regal." In einer Erklärung ergänzte das Unternehmen: "Der Edeka-Verbund steht für Vielfalt, Toleranz und die Förderung einer offenen Gesellschaft. Edeka hat die 'AfD-Flaschen' von True Fruits nicht bestellt und wird sie an den Hersteller zurücksenden." (Lesen Sie auch: Ärger um Wahlplakate in Kempten: Ein Facebook-Eintrag sorgt für Diskussionen)

True Fruits reagiert auf AfD-Kritik von Edeka

Der Smoothie-Hersteller ließ das allerdings nicht auf sich sitzen. "Liebe Edeka, ja, wir finden die AfD auch scheiße. Aber Aufklärung ist wichtiger als peinliches Social Signaling, wie ihr es hier versucht", postete er auf Instagram. Deshalb habe das Unternehmen bewusst alle sechs großen Parteien des Deutschen Bundestages dargestellt. An Edeka gerichtet, schrieb das Unternehmen weiter: "Wir hoffen, dass euer unüberlegter Angriff jetzt wenigstens dazu führt, dass möglichst viele Leute sich mit den Parteien auseinandersetzen und eine überlegte Wahl treffen."

True-Fruits hatte mit seinem Marketing mehrfach in der Vergangenheit für Kontroversen gesorgt. 2019 hatte das Unternehmen eine Online-Werbung veröffentlicht, bei der ein Penis aus Sonnenmilch auf der Schulter einer Frau zu sehen ist. Ein Teil der Netzgemeinde warf True Fruits sexistische und fremdenfeindliche Werbung vor, ein anderer verteidigte die Werbung als ironisch und lustig. Außerdem vertrieb die Firma Flaschen mit schwarzem Saft mit den Aufdrucken "Quotenschwarzer" oder "Noch mehr Flaschen aus dem Ausland".

Die AfD sieht sich im Smoothie-Streit als lachende Dritte

Lesen Sie auch

CDU-Politiker Amthor-Foto sorgt für Entrüstung im Netz - CDU-Politiker distanziert sich von zwei abgebildeten Männern

Auch die aktuellen Kontroverse zwischen Edeka und True Fruits spaltet die Meinungen im Internet. Ein Nutzer schreibt auf die Facebook-Seite des Smoothie-Herstellers: "Ich bin begeistert von der Einstellung von Edeka. Genau so entsetzt bin ich von der euren. Mich habt ihr damit als Kunden verloren." Wer Faschisten normalisiere, bekomme von ihm kein Geld und keine Aufmerksamkeit mehr.

Andere Nutzer finden die Reaktion von Edeka, die AfD-Flaschen aus den Regalen zu verbannen, undemoktatisch. "Eine Demokratie hält andere Meinungen aus", lautet ein Kommentar, oder: Edeka verhindert also aktiv politische Aufklärung."

Und die AfD? Die sieht sich in dem Streit als lachende Dritte. Auf Twitter bedankte sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming bei Edeka für "diese geile Werbung". Die AfD-Berlin legte mit einem Foto-Gewinnspiel nach. Jede Zusendung mit einer AfD-True-Fruits-Flasche in oder vor einer Edeka-Filiale werde mit fünf Euro prämiert, heißt es auf deren Twitter-Seite. (mit dpa)

Aktuelle Nachrichten zur Bundestagswahl lesen Sie hier.