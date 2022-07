Wegen Chaos am Frankfurter Flughafen stapeln sich auch in München die Koffer

Auf Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt sammeln sich herrenlose Koffer und gestrandete Urlauber. Und das Problem droht noch größer zu werden.

Von Arne Bensiek

21.07.2022 | Stand: 14:21 Uhr

Der Ort, an dem dieser Tage tausende Urlaube enden, bevor sie richtig begonnen haben, liegt in Terminal eins, Bereich B des Frankfurter Flughafens. Unter einer niedrigen Decke mit grauer Lamellenverkleidung reihen sich hier 20 Schalter der Lufthansa aneinander, auf allen Bildschirmen steht „Umbuchung/Rebooking" – und davor eine circa 150 Meter lange Schlange von Flugreisenden, die auf ihrem Weg in die Ferien unfreiwillig auf Deutschlands größtem Flughafen gestrandet sind. In ihrer Hoffnung, Verzweiflung oder Wut warten sie dicht gedrängt zwischen blauen Absperrgurten auf einen Plan B.

