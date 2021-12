Weihnachtsfeier während Corona-Lockdown?  Englands Premier Johnson unter Druck

Haben britische Regierungsbeamte 2020 gemeinsam an einer Weihnachtsfeier teilgenommen - trotz Lockdown? Diese Frage setzt Premier Johnson derzeit erheblich zu.

08.12.2021 | Stand: 08:49 Uhr

Eine mutmaßliche Weihnachtsfeier im Amtssitz des britischen Premierministers während des Corona-Lockdowns vor einem Jahr setzt Regierungschef Boris Johnson erheblich unter Druck. Der Sender ITV veröffentlichte am Dienstagabend ein internes Video, das darauf hindeutet, dass Dutzende Regierungsbeamte am 18. Dezember 2020 eine Party mit Getränken, Häppchen und Gesellschaftsspielen feierten.

Zu dem Zeitpunkt galten strikte Kontaktbeschränkungen, Feiern und Zusammenkünfte waren verboten. Johnson nahm demnach nicht an der Party teil. Er hat die Vorwürfe in den vergangenen Tagen aber deutlich zurückgewiesen.

Weihnachtsfeier im Amtssitz des Premierministers trotz Corona? Video soll Beweis liefern

Die Zeitung "Daily Mirror" hatte bereits vor einigen Tagen über die angebliche Feier berichtet. Die Regierung und Johnson persönlich beharren seither darauf, dass alle Corona-Vorschriften in Downing Street eingehalten worden seien. Politische Kommentatoren in London waren sich am Abend einig, das nun veröffentlichte Video widerspreche diesen Beteuerungen. Oppositionsführer Keir Starmer warf Johnson vor, gelogen zu haben.

In dem Clip ist zu sehen, wie Johnsons Berater Ed Oldfield und seine damalige Sprecherin Allegra Stratton einige Tage nach dem Event in einer Probe für eine Pressekonferenz über die Antwort auf eine mögliche Frage nach einer Party witzeln.

Premier Johnson weist Vorwürfe zurück: "Covid-Regeln wurden zu allen Zeiten befolgt"

"Bei dieser fiktionalen Party hat es sich um ein Geschäftstreffen gehandelt, und es gab keine sozialen Abstandsregeln", sagt Stratton lachend. Ein anderer Anwesender erzählt, es habe Wein und Käse gegeben. Aus der Downing Street hieß es am Dienstagabend dennoch: "Es gab keine Weihnachtsfeier. Covid-Regeln wurden zu allen Zeiten befolgt." (Lesen Sie auch: Impfpflicht in Östereich: Wer sich nicht impft, soll alle drei Monate 600 Euro Strafe zahlen)

