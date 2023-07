Weiter Hitzewelle in Italien - wie ist die Lage am Gardasee?

Hitze und kein Ende: Weite Teile Italiens schwitzen weiter in der aktuellen Hitzewelle. Wie ist die Wetter-Lage am Gardasee?

24.07.2023 | Stand: 17:23 Uhr

Die Hitzewelle in Italien rollt weiter. Das Hochdruckgebiet "Caronte bis" (Caronte mit Zugabe), wie es Meteorologen in Anspielung auf das Hoch "Caronte" aus der vergangenen Woche nennen, bescherte Italien am Montag teils sehr hohe Temperaturen. Immerhin: Diesmal geht die ganz große Hitze am Gardasee vorbei.

Weiter Hitzewelle am Gardasee? So ist die Lage aktuell

Norditalien und damit der Gardasee bleiben aktuell von der ganz großen Hitze verschont. In Riva del Garda wurden am Montag maximal 28 Grad erwartet, in Malcesine 26 Grad, in Limone 25.

Vor allem Mittel- und Süditalien sind dagegen von der Hitzewelle betroffen. In Rom wurden am Montag bis zu 39 Grad gemessen, in Florenz und Bologna um die 36 Grad.

Noch heißer wurde es in den südlichen Regionen Apulien und Kalabrien sowie auf Sardinien und Sizilien. Dort konnten in einigen Gegenden zur Mittagszeit dem Wetterdienst der Luftwaffe zufolge teils weit über 40 Grad gemessen werden.

Bereits seit einigen Wochen stöhnt Italien unter hohen Tagestemperaturen. Auch am Gardasee kamen die Menschen vergangene Woche kräftig ins Schwitzen. Der Verband italienischer Gesundheits- und Krankenhausunternehmen (Fiaso) teilte am Montag mit, dass die "aktuelle klimatische Situation" das Gesundheitssystem vor erhebliche Herausforderungen stelle. Ein durchschnittlicher Anstieg von 30 Prozent bei den Einlieferungen in die Notaufnahmen des Landes sei verzeichnet worden.

7-Tage-Wetter am Gardasee: Es bleibt warm, aber gewittrig

Dienstag, 25.7.: 28 Grad - Gewitter

Mittwoch, 26.7.: 27 Grad - sonnig

Donnerstag, 27.7.: 29 Grad - sonnig

Freitag, 28.7.: 30 Grad - Sonne und Wolken

Samstag, 29.7.: 31 Grad - Gewitter

Sonntag, 30.7: 27 Grad - Sonne und Wolken

Montag, 31.7.: 27 Grad - Sonne und Wolken

Unterdessen steigt auch in Italien wegen Trockenheit die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. In der Region Kalabrien gab es in den vergangenen Tagen bereits mehrere Brände. In der Provinz Cosenza waren Feuerwehrleute am Montag noch im Einsatz. Auch im Nordwesten Siziliens kämpften Einsatzkräfte gegen einzelne Brände.

