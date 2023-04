Welche Folgen hat das Aus für Leih-Scooter in Paris?

Längst nicht nur in der französischen Hauptstadt sind viele Bürger von E-Rollern genervt, sondern auch in Deutschland. Doch hierzulande halten Städte wenig von einem Verbot.

03.04.2023 | Stand: 16:51 Uhr

Noch flitzen Touristen und Einheimische kreuz und quer auf E-Scootern durch Paris, nicht nur auf Straßen, sondern auch auf Gehwegen. Viele achten dabei weder auf Verkehrsregeln noch auf die Sicherheit von Fußgängern oder sich selbst. Ab September soll damit Schluss sein. Die Stadt verbietet dann den Verleih der „Trottinettes“, wie die E-Scooter auf Französisch heißen. Bei einer Bürgerbefragung haben sich 89 Prozent der Hauptstadt-Bevölkerung am Sonntag für ein Verbot ausgesprochen. Ist die E-Roller-Verbannung auch ein Vorbild für Deutschland?

Deutsche Städte halten wenig von Pariser E-Scooter-Verbot

Hierzulande geht den Städten und Gemeinden die Pariser E-Roller-Revolution zu weit: „Ein generelles Verbot wie in Paris kann nicht als Blaupause für Deutschland dienen“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg unserer Redaktion. „Aus unserer Sicht könnte die Einrichtung und verpflichtende Nutzung fester Abstellbereiche Abhilfe schaffen, um mehr Ordnung bei E-Scooter-Leihangeboten zu erreichen“, erklärt er. Denn Ärger gibt es fast überall.

„Die Problemlagen bei E-Scootern ähneln sich in vielen Städten weltweit“, sagt der Kommunalexperte. „Insbesondere das falsche Abstellen der Leihfahrzeuge auf Gehwegen ist weitverbreitet“, kritisiert Landsberg. Er spricht sich für Nachbesserungen der Straßenverkehrsordnung und der Straßengesetze von Bund und Ländern gegen das Fahren auf dem Gehweg aus: „Das erspart dann auch unnötige Gerichtsverfahren.“

Deutsche Kommunen können Anbietern Sonderlizenz entziehen

Ansonsten solle vor Ort entschieden werden, wie die Städte letztlich mit den Leihangeboten umgehen. „Klar ist, eine erfolgreiche Integration der Angebote wird nur als Kooperation zwischen Anbietern und Kommunen funktionieren“, sagt Landsberg. Bei Problemen nutze mittlerweile eine zunehmende Zahl an Kommunen, die Sondererlaubnis für Leihanbieter entziehen zu können, wenn Vorgaben nicht erfüllt würden. Das gelte insbesondere, wenn die Verleiher nicht gegen falsch abgestellte Fahrzeuge konsequent vorgehen.

Doch auch für ein möglichst sinnvolles Angebot sollten Kommunen und Anbieter vor Ort zusammenarbeiten. „Die stationslosen E-Scooter-Angebote haben beim Klimaschutz noch Luft nach oben“, sagt Landsberg. „Damit E-Scooter einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität auf eine stadtverträgliche Art leisten können, müssen sie in die Verkehrssysteme vor Ort integriert werden“, betonte er. „Das funktioniert bereits in einigen Städten an Mobilitätsstationen oder im Verbund mit dem Öffentlichen Nahverkehr.“

In Paris ist dies jedoch gescheitert. „Die Bürger haben sich klar gegen die E-Scooter ausgesprochen“, sagt Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Es sei beeindruckend, dass rund 100.000 Einwohner an die Wahlurnen gegangen seien. „Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr in Paris. Dies ist ein Sieg der lokalen Demokratie.“ Fußgänger als schwächstes Glied im Verkehr müssten sich sicher fühlen, insbesondere Kinder und ältere Menschen. Wie die Zeitung Le Monde berichtete, gab es im vergangenen Jahr 408 schwere Unfälle mit E-Scootern in Paris, drei Menschen starben, 459 wurden verletzt.

Deutschland zählte vergangenes Jahr zehn E-Scooter-Unfalltote

Deutschland zählte bundesweit vergangenes Jahr zehn Tote und über tausend Schwerverletzte bei 8260 E-Scooter-Unfällen mit „Personenschaden“, wie es in der Statistik heißt. Allerdings starben zur gleichen Zeit in Deutschland 470 Menschen bei knapp 100.000 Fahrradunfällen mit Verletzten.

In Paris wird künftig nur noch die Benutzung von privaten E-Scootern erlaubt sein. Die Lizenz für die Vermieter läuft Ende August aus. Anfang Dezember erst hatten die Vermieter der Roller die Regeln für Paris verschärft, um ein drohendes Verbot noch abzuwenden. Benutzer müssen demnach ihren Ausweis einscannen, damit nur Erwachsene die Scooter nutzen und Rowdys mit neuen Nummernschildern leichter verfolgt werden können. Genutzt hat es nichts. (mit Michael Evers, dpa)