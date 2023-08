Welchen Wein trinkt man am Gardasee? Weinbaugebiete und Rebsorten

Italien und seine Regionen sind für ihren guten Wein bekannt. Welchen Wein trinkt man am Gardasee? Welche Trauben werden in der Region angebaut? Der Überblick.

16.08.2023 | Stand: 12:44 Uhr

Zu einem Abendessen am Gardasee gehört für viele Menschen ein guter Wein. Ob ein guter Rotwein zur Pizza oder ein Weißwein zum Fisch - in Italien wird man immer fündig, wenn man auf der Suche nach einem guten Tropfen ist. Aber welchen Wein trinkt man am Gardasee? Was wird in der Region angebaut, und was kostet ein guter Wein an Italiens größtem See?

Welchen Wein trinkt man am Gardasee?

Rund um den Gardasee gibt es mehrere sehr bekannte Weine und Weinbaugebiete.

Bardolino : So heißt ein bekannter Ort im Südosten des Gardasees, aber auch der wohl bekannteste Rotwein am Lago di Garda. Der besteht aus den Rebsorten Corvina Veronese, Rondinella und Molinara und wird in den Qualitätsstufen DOC und DOCG produziert. Zur Erzeugenzone gehören unter anderem die Orte Bardolino, Garda, Lazise und Costermano. Bardolino ist ein leichter Rotwein nund lässt sich daher bei vielen Gelegenheiten gut trinken.

Welcher Wein ist typisch für den Gardasee?

Tatsächlich der rote Bardolino, dem auch ein sehr bekanntes Weinfest gewidmet ist. Weißwein-Fans, die am Gardasee einen regionalen Wein wollen, liegen mit Lugana und Custoza immer richtig.

Was kostet Wein am Gardasee?

Wein ist am Gardasee - wie überhaupt in Italien - häufig etwas günstiger als Bier. Der Preis im Restaurant hängt letztlich natürlich von vielen Faktoren ab. Ein Liter Hauswein ist in einigen Lokalen durchaus schon für zehn bis zwölf Euro zu bekommen. Eine Flasche regionalen Weins ist für 20 bis 30 Euro zu haben, für ein Glas Wein zum Abendessen muss man je nach Sorte und Qualität mit drei bis sechs Euro rechnen. Im Supermarkt am Gardasee sind regionale Weine von ordentlicher Qualität ab etwa fünf Euro zu bekommen.

