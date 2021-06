Polizei schlägt Scheibe ein, um Welpen bei Hitze aus Auto zu retten

Polizisten schlagen in Friedrichshafen eine Autoscheibe ein, um einen Welpen bei 30 Grad aus dem Wagen zu befreien. Der Halter zeigt sich völlig uneinsichtig.

In Friedrichshafen hat ein Mann einen Welpen am Montagabend bei Hitze im Auto zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilte, informierte eine Zeugin die Beamten über den jungen Hund, der bei 30 Grad Außentemperatur in einem Auto auf dem Parkplatz des Bodenseecenters eingesperrt war. Der Wagen stand in der prallen Sonne, während der Besitzer seine Einkäufe erledigte. Die Polizisten versuchten zunächst den Besitzer zu kontaktieren. Als die Versuche jedoch scheiterten und der Welpe laut Polizei von der Hitze sichtlich mitgenommen war, schlugen die Beamten eine Scheibe am Auto ein und befreiten den Hund.

Welpe bekommt Infusion beim Tierarzt

Der Zustand des jungen Hundes war bereits so schlecht, dass er nach einer Erstversorgung zum Tierarzt gebracht wurde. Dort wurde dem Welpen eine Infusion verabreicht. Der 26-jährige Hundehalter, der das Tier etwa eine Stunde im Auto allein gelassen hatte, reagierte uneinsichtig und beschwerte sich bei den Polizisten über die eingeschlagene Scheibe.

Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Außderdem wurde eine Überprüfung bezüglich der Zuverlässigkeit zum Halten von Hunden angeregt.

