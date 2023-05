Werden die italienischen Problembären jetzt getötet?

Für Donnerstag wurde eine Entscheidung des Gerichts in Trient erwartet. Demonstrierende und Polizisten standen sich gegenüber, doch dann: Es dauert doch noch.

26.05.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Weil sich dieser Tage in Trient ja alles um Bären dreht, bekommt plötzlich auch das Wappen über dem Eingang zum Verwaltungsgericht in der Via Calapina eine besondere Note: Ein wildes Tier ist dort abgebildet, sich auf zwei Beinen erhebend, mit mehreren Schwänzen. Ungeheuerlich sieht es aus. Aber nein, nicht die gefangenen Problembären JJ4 oder MJ5 sind auf dem Wappen des Generals Ludovico Lodron aus dem 16. Jahrhundert, sondern ein Löwe. Lodron ließ den Palazzo 1577 errichten. In ihm tagten am Donnerstag nun die Verwaltungsrichter, die über Leben oder Tod der beiden Tiere entscheiden sollen. Nach einer mehrstündigen Anhörung wurde mittags klar: Ihr sehnlich erwartetes Urteil wollen sie erst an diesem Freitag bekannt geben.

Das Gericht muss über einen Erlass des Chefs der Regionalverwaltung, Maurizio Fugatti, entscheiden. Der hatte beide Bären zum Abschuss freigegeben. Weil Tierschützer Beschwerde einreichten, hatten die Richter die Anordnungen vorübergehend außer Kraft gesetzt. Jetzt, nach der Prüfung mehrerer Gutachten beider Seiten, soll also die endgültige Entscheidung folgen. Die Alternative zur Tötung ist die Unterbringung der Tiere in einem Tierpark. In Jordanien und Rumänien sollen Tierparks angeboten haben, JJ4 und MJ5 aufzunehmen.

Bärin JJ4 hatte im April einen Jogger angefallen und tödlich verletzt

Am 5. April hatte die Bärin JJ4, Schwester des 2006 bei Bayrischzell erschossenen Problembären Bruno, den Jogger Andrea Papi angefallen und tödlich verletzt. MJ5 wird beschuldigt, im März einen Wanderer im Val di Rabbi verletzt zu haben. Regionalpräsident Fugatti, der die meisten Bürgermeister der Gegend auf seiner Seite hat, ist sich sicher, dass angesichts ihrer Gefährlichkeit die Tötung der Tiere die beste Lösung sei. Italienische Tierschützer sehen das ganz anders. "Hände weg vom Bären!", lautet ihre Devise. Derweil befinden sich JJ4 und MJ5 in einem Wildtiergehege bei Trient.

Die Lage ist angespannt. Am Donnerstag sperrte die Polizei das Areal um das Verwaltungsgericht ab, Beamte erschienen in Kampfmontur. Rund 50 Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich. Auf ihren Spruchbändern: "Fugatti ist der wahre Schuldige, nicht JJ4." Oder: "Ihr habt eine Mutter vor ihren Jungen gefangen, lasst sie frei!" JJ4 war Ende April zusammen mit drei Jungen in eine Falle gegangen, betäubt worden und in ein Wildtiergehege gebracht worden. Tierschützer bezeichnen es als "Kerker".

Selbst im Aostatal schlägt das Bären-Thema inzwischen hohe Wellen

Die Aufregung in Norditalien über die Angriffe der Bären ist groß. Als vor ein paar Tagen einer im Eisacktal gesichtet wurde, sagte eine Grundschule ihren Ausflug dorthin ab. Dabei sind sich die Behörden sicher, dass das Tier bereits in Richtung Süden weitergewandert ist. Sogar im einige hundert Kilometer von Trient entfernten Aostatal schlägt das Bären-Thema hohe Wellen. "Ich wünsche mir, dass ein paar Tierschützer einen Vorfall wie am 5. April erleben", sagte Lega-Politiker Dino Planaz. Den Aktivisten wünschte er damit indirekt den Tod, wie der von Papi.

Und natürlich wird immer wieder darüber diskutiert, dass vor 20 Jahren Braunbären im Naturpark Adamello-Brenta freigelassen wurden. Kalkuliert hatte man mit einer Vermehrung der Tiere binnen 20 Jahren auf maximal 50. Heute leben insgesamt 120 Braunbären im Trentino. Und die Sorge wächst, dass der Tourismus deshalb Schaden nehmen könnte. Einer Umfrage zufolge, die der italienische Verband der kleinen und mittleren Unternehmer Confapi in Auftrag gab, glauben 63 Prozent der Befragten, dass Touristen ihre Urlaubspläne für das Trentino aus Angst vor den Bären absagen könnten. "Wir müssen so schnell wie möglich einen Plan für den Sommer ausarbeiten", forderte Confapi-Chef Roberto Dal Cin.