Auf gefrorenem See eingebrochen - 22-Jährige und 13-jähriger Bruder sterben

Taucher sind in einem Stausee in Südthüringen im Einsatz. Ein Geschwisterpaar ist auf dem zugefrorenen Stausee wahrscheinlich eingebrochen und dabei ums Leben gekommen. Die 22-Jährige und ihr 13 Jahre alter Bruder waren am Samstagmorgen leblos von Tauchern aus dem Wasserspeicher bei Westhausen im Kreis Hildburghausen geborgen worden.

Bild: Steffen Ittig, NEWS5, dpa