Mit Robbie Williams und Baggerwette: So wird "Wetten, dass...?" 2022 aus Friedrichshafen

"Wetten, dass...?" mit Thomas Gottschalk kommt 2022 aus Friedrichshafen. Gibt es noch Tickets? Wann ist der Termin im ZDF? Wer sind die Gäste? Das ist bekannt.

17.11.2022 | Stand: 15:13 Uhr

"Wetten, dass...?" kommt auch 2022 wieder im Fernsehen. Genau eine Live-Sendung mit Moderator Thomas Gottschalk wird im November im ZDF zu sehen sein.

Wo kann ich Tickets kaufen für die TV-Show in Friedrichshafen?

Wann kommt Wetten, dass..? 2022 im TV? Wann ist die Show in der Mediathek zu sehen?

Wer sind die Gäste bei Wetten, dass...? 2022

Ist Michelle Hunziker wieder mit von der Partie?

Hier alle Infos.

Sendetermin: Wann kommt "Wetten, dass...?" 2022 im Fernsehen?

"Wetten, dass...?" kommt am 19. November 2022 um 20.15 Uhr im ZDF.

Aus welcher Stadt kommt die TV-Show dieses Jahr?

"Wetten, dass...?" wird live aus der Messehalle in Friedrichshafen am Bodensee im TV gezeigt.

Gibt es noch Tickets für "Wetten, dass...?" aus Friedrichshafen?

Nein, "Wetten, dass...?" 2022 ist nach Angaben des Senders bereits ausverkauft. Interessierte konnten sich bis Anfang Oktober für Eintrittskarten beim ZDF bewerben, die Gewinner der Karten wurden Mitte Oktober ausgelost. In der letzten Oktoberwoche erhielten alle Teilnehmer eine Nachricht, ob sie Karten erhalten oder nicht.

Wer sind die Moderatoren bei "Wetten, dass...?" 2022?

Moderiert wird "Wetten, dass...?" auch 2022 wieder von Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker.

Bilderstrecke

Model, Mama, TV-Ikone: Das ist Michelle Hunziker

1 von 23 Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa 2 von 23 Michelle Hunziker wird 1977 als Tochter einer Niederländerin und eines Schweizers geboren. Sie wächst in der Schweiz und in Italien auf. Ab 1993 arbeitet sie als Katalogmodel. Eine Kampagne der Dessousfirma Roberta Intimo, auf deren sie nur mit einem Stringtanga bekleidet war, macht sie 1995 itali... Bild: dpa Michelle Hunziker wird 1977 als Tochter einer Niederländerin und eines Schweizers geboren. Sie wächst in der Schweiz und in Italien auf. Ab 1993 arbeitet sie als Katalogmodel. Eine Kampagne der Dessousfirma Roberta Intimo, auf deren sie nur mit einem Stringtanga bekleidet war, macht sie 1995 itali... Bild: dpa 3 von 23 1996 lernt Hunziker den italienischen Popstar Eros Ramazzotti kennen. Am 24. April 1998 heirateten die beiden. Bild: dpa 1996 lernt Hunziker den italienischen Popstar Eros Ramazzotti kennen. Am 24. April 1998 heirateten die beiden. Bild: dpa 4 von 23 1997 kommt die gemeinsame Tochter Aurora auf die Welt. Bild: dpa 1997 kommt die gemeinsame Tochter Aurora auf die Welt. Bild: dpa 5 von 23 1998 stellt Ramazotti seine Frau Michelle Hunziker in der Sendung "Wetten dass..?" in Oldenburg vor. Die Ehe hält allerdings nicht lange. Nach vier Jahren gehen die beiden getrennte Wege. Bild: dpa 1998 stellt Ramazotti seine Frau Michelle Hunziker in der Sendung "Wetten dass..?" in Oldenburg vor. Die Ehe hält allerdings nicht lange. Nach vier Jahren gehen die beiden getrennte Wege. Bild: dpa 6 von 23 Der vielseitige Star macht in den Folgejahren weiter TV-Karriere, moderiert erfolgreiche Shows in Italien und der Schweiz. Hier im Bild spielt sie beim Festival von San Remo eine Szene aus dem Musical 'Cabaret'. Bild: dpa Der vielseitige Star macht in den Folgejahren weiter TV-Karriere, moderiert erfolgreiche Shows in Italien und der Schweiz. Hier im Bild spielt sie beim Festival von San Remo eine Szene aus dem Musical 'Cabaret'. Bild: dpa 7 von 23 So moderiert sie etwa das Schlagerfestival von Sanremo... Bild: dpa So moderiert sie etwa das Schlagerfestival von Sanremo... Bild: dpa 8 von 23 ...und gemeinsam mit Carsten Spengemann die RTL-Talentshow "Deutschland sucht den Superstar". Bild: dpa ...und gemeinsam mit Carsten Spengemann die RTL-Talentshow "Deutschland sucht den Superstar". Bild: dpa 9 von 23 Auch beim RTL-"Supertalent" ist sie als Jury-Mitglied neben Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen zu sehen. Bild: dpa Auch beim RTL-"Supertalent" ist sie als Jury-Mitglied neben Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen zu sehen. Bild: dpa 10 von 23 1999 moderiert Michelle Hunziker erstmals an der Seite von Thomas Gottschalk die Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin. Bild: dpa 1999 moderiert Michelle Hunziker erstmals an der Seite von Thomas Gottschalk die Verleihung der Goldenen Kamera in Berlin. Bild: dpa 11 von 23 Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker werden zum eingespielten Team vor der Kamera. Bild: dpa Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker werden zum eingespielten Team vor der Kamera. Bild: dpa 12 von 23 Als Moderatoren der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" begeistern die beiden regelmäßig Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Bild: dpa Als Moderatoren der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" begeistern die beiden regelmäßig Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Bild: dpa 13 von 23 Beliebt ist Michelle Hunziker bei den Zuschauern auch, weil sie für jeden Spaß zu haben ist - auch bei den Wetten probiert sie gerne mal aus, wie weit sie selbst kommt. Bild: dpa Beliebt ist Michelle Hunziker bei den Zuschauern auch, weil sie für jeden Spaß zu haben ist - auch bei den Wetten probiert sie gerne mal aus, wie weit sie selbst kommt. Bild: dpa 14 von 23 Michelle Hunziker - hier mit Schauspieler Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer2011 - ist ein Sprachgenie. Sie spricht fließend Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch. Bild: dpa Michelle Hunziker - hier mit Schauspieler Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer2011 - ist ein Sprachgenie. Sie spricht fließend Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch. Bild: dpa 15 von 23 2013 gibt Michelle Hunziker ihre Verlobung mit dem Trussardi-Erben Tomaso Trussardi bekannt. Bild: dpa 2013 gibt Michelle Hunziker ihre Verlobung mit dem Trussardi-Erben Tomaso Trussardi bekannt. Bild: dpa 16 von 23 Ein Jahr später heiratet sie ihn. Bild: dpa Ein Jahr später heiratet sie ihn. Bild: dpa 17 von 23 Michelle Hunziker hochschwanger bei "Wetten, dass..?", das damals von Markus Lanz moderiert wird. 2013 bekommt sie ihre zweite Tochter. Bild: dpa Michelle Hunziker hochschwanger bei "Wetten, dass..?", das damals von Markus Lanz moderiert wird. 2013 bekommt sie ihre zweite Tochter. Bild: dpa 18 von 23 Die zweite gemeinsame Tochter von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi wird 2015 geboren. Bild: dpa Die zweite gemeinsame Tochter von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi wird 2015 geboren. Bild: dpa 19 von 23 2017 präsentiert Michelle Hunziker ihr Buch "Ein scheinbar perfektes Leben". Schon 2011 hatte sie im Fernsehen berichtet, nach der Trennung von Ramazotti unter schweren Depressionen gelitten zu haben. Bild: dpa 2017 präsentiert Michelle Hunziker ihr Buch "Ein scheinbar perfektes Leben". Schon 2011 hatte sie im Fernsehen berichtet, nach der Trennung von Ramazotti unter schweren Depressionen gelitten zu haben. Bild: dpa 20 von 23 2021 erlaubt sich Michelle Hunziker einen ihrer wenigen Fauxpas: In der italienischen Satire-Sendung "Striscia la notizia" macht sie sich über Chinesen lustig - und entschuldigt sich danach. Bild: dpa 2021 erlaubt sich Michelle Hunziker einen ihrer wenigen Fauxpas: In der italienischen Satire-Sendung "Striscia la notizia" macht sie sich über Chinesen lustig - und entschuldigt sich danach. Bild: dpa 21 von 23 2021 kehrt Michelle Hunziker zurück zu "Wetten, dass..." An der Seite von Thomas Gottschalk moderiert sie im November eine Sondersendung zum 40-jährigen Jubiläum der Show. Bild: dpa 2021 kehrt Michelle Hunziker zurück zu "Wetten, dass..." An der Seite von Thomas Gottschalk moderiert sie im November eine Sondersendung zum 40-jährigen Jubiläum der Show. Bild: dpa 22 von 23 2022 geben Michelle Hunziker und ihr Mann ihre Trennung bekannt. „Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unser Lebensprojekt zu verändern“, so Hunziker in einer gemeinsamen Erklärung mit Tomaso Trussardi. Bild: dpa 2022 geben Michelle Hunziker und ihr Mann ihre Trennung bekannt. „Nach zehn gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, unser Lebensprojekt zu verändern“, so Hunziker in einer gemeinsamen Erklärung mit Tomaso Trussardi. Bild: dpa 23 von 23 Im November 2022 gibt es für ZDF-Zuschauer ein Wiedersehen mit Michelle Hunziker - dann wird sie an der Seite von Thomas Gottschalk erneut "Wetten, dass...?" moderieren. Bild: dpa Im November 2022 gibt es für ZDF-Zuschauer ein Wiedersehen mit Michelle Hunziker - dann wird sie an der Seite von Thomas Gottschalk erneut "Wetten, dass...?" moderieren. Bild: dpa 1 von 23 Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa Sie ist Model, Mama, Moderatorin - und TV-Ikone: Michelle Hunziker steht seit 25 Jahren vor den Kameras dieser Welt. Hier die schönsten Bilder ihrer Karriere. Bild: dpa

Wer sind die Gäste bei Wetten, dass...? 2022?

Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker werden bei "Wetten, dass...?" viele prominente Gäste als Wettpaten auf ihrer Couch begrüßen. Hier die Übersicht:

Hollywood-Star John Malkovich

Nationalfußballerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn

Schauspielerin Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug

Comedian Michael Bully Herbig

Schauspieler Christoph Maria Herbst

Tennisspieler und Olympiasieger Alexander Zverev

Auch musikalisch setzt Gottschalk auf Stars. Sänger Robbie Williams performt auf der Bühne seinen aktuellen Song "Lost". Auch Herbert Gröhnemeyer tritt auf und feiert Weltpremiere mit einem bisher noch unveröffentlichten Song. Als Newcomer ist die kanadische Sängerin Tate McRae dabei. Der Broadway-Erfolg „MOULIN ROUGE! – Das Musical“ gastiert mit einer Live-Performance erstmalig im deutschen TV.

Welche Wetten gibt es bei Wetten, dass...? am 19.11.22?

Bei einer laut ZDF rasanten Außenwette begeben sich Max Baier und Max Mager auf eine wilde Fahrt, bei der sie im richtigen Moment zugreifen müssen.

Im Saal setzt Wettkandidat Holger Siebnich alles aufs Spiel und muss ganz genau hinhören.

Mit seiner Fahrrad-Wette will Felix Kaiser an die Spitze springen – wenn sein Team aus Hochstaplern perfekt funktioniert.

Für Sandra Hasenauer und ihren Bagger dreht sich alles um die richtige Balance: Mit rohen Eiern im Spiel braucht es Geschick und gute Nerven.

Marten Reiß begibt sich auf eine beeindruckende Suche: Nur wenn er dabei alles im richtigen Blick behält, kann er seine Wette gegen die Zeit gewinnen.

Bei der Kinderwette geht es um kleinste Unterschiede und ein gutes Namensgedächtnis – die Schwestern Luise und Mira stellen sich die Frage: Wer ist wer?

Gibt es einer Stadtwette in Friedrichshafen?

Nein, eine Stadtwette ist bei "Wetten, dass...?" am 19.11.22 nicht vorgesehen.

Gibt es ein Rahmenprogramm zur TV-Show am Samstag?

Ja, bereits am Freitag, 18. November, berichtet das ZDF-Magazin "hallo deutschland" mit Lissy Ishag und Tim Niedernolte ab 17.10 Uhr aus der Messehalle in Friedrichshafen. Geplant sind Talks mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker. Aber auch mit den eigentlichen Stars der Sendung: den Wettkandidatinnen und Wettkandidaten. Zudem soll der Wettkönig Ralf Rabung eingeladen werden, der 2009 Schlagzeilen, als er bei "Wetten, dass...?" mit seiner Baggerschaufel Bälle in eine Basketballkorb warf – und seine Wette gewann.

Gibt es Wetten, dass... 2022 kostenlos im Livestream und in der Mediathek?

Ja, Wetten, dass..? kann auch hier im Livestream in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Wann wird Wetten, dass..? 2022 als Wiederholung in der Mediathek gezeigt?

Das Video ist verfügbar ab 19.11.2022, 23:15 Uhr - sofern Thomas Gottschalk nicht überzieht wie üblich.

Bilderstrecke

So war die Extraausgabe von "Wetten, dass...?" mit Thomas Gottschalk 2021

1 von 24 2 von 24 3 von 24 4 von 24 5 von 24 6 von 24 7 von 24 8 von 24 9 von 24 10 von 24 11 von 24 12 von 24 13 von 24 14 von 24 15 von 24 16 von 24 17 von 24 18 von 24 19 von 24 20 von 24 21 von 24 22 von 24 23 von 24 24 von 24 Ganz wie früher: Thomas Gottschalk und Co-Moderatorin Michelle Hunziker empfingen in der Extraausgabe von "Wetten, dass...?" 2021 Stars wie Schlagerqueen Helene Fischer, die ABBA-Granden Björn Ulvaeus und Benny Andersson sowie Schauspieler Heino Ferch und "Wetten, dass...?"-Erfinder Frank Elstner. Bild: dpa Ganz wie früher: Thomas Gottschalk und Co-Moderatorin Michelle Hunziker empfingen in der Extraausgabe von "Wetten, dass...?" 2021 Stars wie Schlagerqueen Helene Fischer, die ABBA-Granden Björn Ulvaeus und Benny Andersson sowie Schauspieler Heino Ferch und "Wetten, dass...?"-Erfinder Frank Elstner. Bild: dpa 1 von 24 Thomas Gottschalk begrüßt vor Beginn der Jubiläumsshow "Wetten, dass..?" das Publikum. Vor 40 Jahren wurde die Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: dpa Thomas Gottschalk begrüßt vor Beginn der Jubiläumsshow "Wetten, dass..?" das Publikum. Vor 40 Jahren wurde die Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: dpa

"Wetten, dass...?" gab es viele Jahre nicht. Warum strahlt das ZDF 2022 wieder eine Sendung aus?

Tatsächlich war das Comeback von "Wetten, dass..?" 2021 eigentlich nur als einmalige Sache geplant. Doch dann feierte das ZDF damit einen echten Quoten-Erfolg. 13,8 Millionen Zuschauer (45,7 Prozent Marktanteil) sahen die Retroshow mit Stars wie Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA oder Helene Fischer. Die kurioseste Wette des Abends boten zwei Schwestern: Die eine der beiden "spielte" bekannte Lieder mit Klobürste und Toilettenschüssel und die andere erriet die Songs und Interpreten.

Die Retroausgabe hatte damit auch deutlich mehr Zuschauer als die letzte "Wetten, dass..?"-Sendung am 13. Dezember 2014 - damals verfolgten 9,27 Millionen Fans die von Markus Lanz moderierte Show (32,5 Prozent). Der Sender beschloss daraufhin, die Kult-Show auch 2022 und 2023 jeweils einmal auszustrahlen.

Gibt es auch 2023 und 2024 eine Wetten,dass..?-Sendung?

Bislang sind nur noch für den 19. November und für 2023 je eine Show geplant. Aber Thomas Gottschalk schließt weitere Sendungen nicht aus. „Ich bin open end dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind“, sagte er der Illustrierten „Hörzu“.