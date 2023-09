Schwere Unwetter in Norditalien: Wie sieht die Lage am Gardasee aus?

Alarmstufe Rot in mehreren Gemeinden: Besonders Norditalien wird von schweren Stürmen und Gewittern heimgesucht. Auch der Gardasee war betroffen.

31.08.2023 | Stand: 09:55 Uhr

Steinschläge, Stromausfälle, riesige Hagelkörner und Sturmböen: Italien hat zur Zeit mit einer besonders schlechten Wetterlage zu kämpfen. Der Zyklon Poppea richtete in Italien erhebliche Schäden an. Besonders betroffen sind Regionen in Norditalien. Für mehrere Gemeinden in der Lombardei hat der Zivilschutz sogar Alarmstufe Rot ausgerufen. Wie sieht die Lage am Gardasee gerade aus und was sagt die Prognose?

Unwetter in Italien: Felslawine und Sperrungen am Gardasee

Auch der Gardasee war von den schweren Unwettern betroffen: Wie die Südwest Presse berichtet, stand an mehreren Campingplätzen das Wasser knöchelhoch. Laut dem Merkur hat außerdem eine Felslawine auf der östlichen Gardesana zwischen Verona und Trent die Straße blockiert. Glücklicherweise war zu der Zeit des Erdrutsches kein Auto unterwegs und niemand wurde verletzt. Die Straße konnte bis mittags wieder freigeräumt werden.

Starke Unwetter bereiteten dort bereits Ende Mai Probleme im Straßenverkehr. Auch damals war die Gardesana nicht mehr befahrbar. Anfang Juli kam es zu sogenannten Superzellen, die den beliebten See und die nähere Umgebung von Venedig heimsuchten. Über 100 Menschen wurden dabei verletzt. Das teilte Luca Zaia, Präsident der Region Venetien dem Kölner Stadt-Anzeiger mit.

Ende Juli zerstörten riesige Hagelkörner Autofenster und Wohnwagen rund um den Gardasee. Auch im August kam es immer wieder zu vereinzelten Gewittern. Darauf folgte eine längere Hitzeperiode, die nun wieder unterbrochen wurde.

Wetter am Gardasee: So sehen die nächsten Tage aus

Laut dem italienischen Wetterdienst Il Meteo sei die "Wut des Zyklons" am Mittwoch wieder vorbei. Für die nächsten paar Tage prognostiziert die Seite auch eine Besserung des Wetters rund um Riva del Garda

Donnerstag, 31.8.: teils bewölkt, Höchsttemperaturen bis 27 Grad

Freitag,1.9.: Sonne und Hitze, Höchsttemperaturen bis 29 Grad

Samstag, 2.9.: Sonne und Hitze, Höchsttemperaturen bis 30 Grad

Sonntag, 3.9.: Sonne und Hitze, Höchsttemperaturen bis 33 Grad

Wie hoch der aktuelle Pegelstand am Gardasee ist, lesen Sie hier.