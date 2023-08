Italien-Urlauber sollten sich erneut auf heftige Unwetter vorbereiten

Erneut sind Unwetter in Italien im Anmarsch: Vor allem im Norden drohen ab Donnerstag wieder heftige Gewitter mit Sturm und Hagel. Ein Meteorologe warnt.

01.08.2023 | Stand: 14:14 Uhr

Noch ist es in Italien sommerlich warm - nach Beginn der Sommerferien in Bayern. Doch das soll sich im Laufe dieser Woche ändern, sagt Lorenzo Tedici. Laut dem Meteorologen des italienischen Wetterdienstes Il Meteo müssen auch Urlauber aus Deutschland mit einem Wetterumschwung rechnen und sich auf teilweise herbstliche Temperaturen einstellen. Doch damit nicht genug.

Wann gab es zuletzt schwere Unwetter in Italien?

In den nächsten Tagen drohen nämlich wieder schwere Gewitter mit Sturm und Hagel. Bereits in der vergangenen Woche hatten heftige Unwetter Norditalien kalt erwischt. Tennisballgroße Hagelkörner gingen zwischen Mailand und Venedig, am Gardasee sowie in der Lombardei und Venetien nieder. Es kam zu starken Orkanböen sowie schweren Hagelschauern und Starkregen. In Cedegolo in der Provinz Brescia hatte sogar ein umstürzender Baum eine 16-Jährige erschlagen.

Starke Orkanböen sowie schwerer Hagelschauer und Regenfälle hatten vergangene Woche in Italien für umgestürzte Bäume gesorgt. Bild: Claudio Furlan, LaPresse, AP, dpa

Weitere heftige Unwetter hatten am Samstagabend zudem Südtirol getroffen. Wassermassen rissen Brücken mit sich, eine Gerölllawine begrub mehrere Autos unter sich.

Ähnliche Unwetter könnten nun den Norden Italiens diese Woche treffen, sagt Meteorologe Tedici. Und zwar zwischen Donnerstag, 3. August, und Samstag, 5. August 2023. Seine Prognose sollten auch Italien-Urlauber unbedingt berücksichtigen.

Warum soll es erneut Unwetter im Norden Italiens geben?

Ursache der möglichen Unwetter ist das derzeitige Tiefdruckgebiet namens "Circe" über Skandinavien und Schottland, das Tedici sogar als potenziellen Wirbelsturm bezeichnet. Es soll in den nächsten Tagen eine Reihe von Stürmen auslösen, die von kalten Polarkräften angetrieben werden.

Dieses Tiefdruckgebiet soll dann über Frankreich und die Alpen absinken und viel frische atlantische aber auch instabile Luftmassen im Gepäck haben. Sie bringen Temperaturen von maximal 20 bis 24 Grad Celsius mit sich - der Italiener bezeichnet das als "herbstlich".

Über Südeuropa beziehungsweise dem Mittelmeerraum hängt derzeit ein enormes Hochdruckgebiet, das teilweise für enorme Hitze und Waldbrände verantwortlich ist.

Wann treffen die Unwetter Südtirol, den Gardasee und Venetien?

Ab Donnerstag, 3. August 2023, soll es laut Tedici ungemütlich werden. Der Meteorologe sagt ab dem Tag "heftige Gewitter" für den Norden Italiens voraus - verbunden mit möglichen Hagelstürmen und heftigen Windböen. "Circe wird den Sommer in den Herbst verwandeln."

Am Freitag, 4. August 2023, bringen die Tiefausläufer auch dem Zentrum Italiens Regen. Tedici erwartet am Wochenende zudem einen deutlichen Temperaturrückgang auch im Süden. Die Temperaturen könnten dann in ganz Italien unter dem Durchschnitt bis Dienstag, 15. August 2023, liegen.

Welche Regionen in Italien sind von den Unwettern betroffen?

Neben den Regionen rund um den Gardasee wie die Lombardei, Südtirol und Venetien sind Ligurien, Emilia Romagna, und Friaul-Julisch Venetien von den möglichen Unwettern ab Donnerstag betroffen.

Die Sturmfront zieht am Freitag und Samstag weiter ins das Zentrum Italiens, also die Regionen Toskana, Marken, Umbrien, Latium, Abruzzen und Molise.

Ab dem Wochenende soll es auch in Kampanien, Apulien, Basilikata und Kalabrien deutlich kühler werden.

Welche Teile Italiens derzeit noch von Waldbränden betroffen sind, erfahren Sie hier.

Sind wieder Gewitter-Superzellen in Italien möglich?

"Die Wetterereignisse zwischen Donnerstag und Samstag können heftig sein", sagt Tedici. Der Meteorologe schließt die Bildung erneuter Superzellen mit Gewitter nicht aus. Er erwartet Windböen und Hagel im Norden sowie sogar Schnee in den Alpen - allerdings erst über 2400 Metern Höhe.

Unterm Strich sollen die Temperaturen in Italien bis Samstag um etwa 10 bis 12 Grad Celsius fallen.

Wie ist Tedicis Wetter-Vorhersage für die nächsten Tage in Italien?

Meteorologe Lorenzo Tedici hat folgende Prognose für die Nächsten tage in Italien:

Am Dienstag, 1. August 2023 , soll es Hitze im Süden, Wind in der Mitte und einige Gewitter im Norden Italiens geben

, soll es Hitze im Süden, Wind in der Mitte und einige Gewitter im Norden Italiens geben Der Mittwoch, 2. August 2023, soll ein Tag des Übergangs mit viel Sonne überall in Italien geben - doch die vermeintlich ruhige Lage täuscht

soll ein Tag des Übergangs mit viel Sonne überall in Italien geben - doch die vermeintlich ruhige Lage täuscht Ab Donnerstag, 3. August 2023, soll sich plötzlich alles ändern - beginnend im Norden

Tedicis Schlusswort: "Machen wir uns bereit für die Ankunft von Circe!"

Nach dem kommenden Wochenende soll das Wetter in Italien übrigens wieder etwas besser werden.

So schildern ADAC-Pannenhelfer ihren Einsatz am Gardasee

Das Hagel-Drama am Gardasee hatte übrigens viele Urlauber aus Deutschland gestoppt. Tausende Fahrzeuge wurden beschädigt. Viele Reisende können nicht nach Bayern zurück. Der ADAC reagiert mit einer ungewöhnlichen Aktion.

Informationen rund um den Urlaub am Gardasee in unserem Überblick.