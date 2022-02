Whoopi Goldberg nach Holocaust-Äußerungen von US-Sender suspendiert

Die US-Schauspielerin Whoopi Goldberg ist nach Kritik an Äußerungen zum Holocaust während einer TV-Sendung vorübergehend von ihrem Arbeitgeber ABC suspendiert worden.

03.02.2022 | Stand: 08:18 Uhr

Goldberg habe sich zwar entschuldigt, sei aber wegen ihrer "falschen und verletzenden" Äußerungen dennoch für zwei Wochen als Co-Moderatorin der Talkshow beurlaubt worden, teilte die Präsidentin von ABC News, Kim Godwin, nach Angaben des Senders in der Nacht zum Mittwoch mit. Goldberg hatte am Montag in der Sendung "The View" behauptet, im Holocaust sei es "nicht um Volkszugehörigkeit (race)" gegangen.

Goldberg hatte in der Sendung gesagt, der Holocaust zeige die "Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber anderen Menschen". Beim Völkermord der Nationalsozialisten an den Juden sei es aber um "zwei Gruppen weißer Menschen" gegangen, hatte die Afroamerikanerin hinzugefügt.

Später hatte die 66-Jährige ihre Äußerungen zurückgenommen. "Ich lag falsch", schrieb sie am Dienstag auf Twitter und fügte hinzu: "Ich entschuldige mich für den Schmerz, den ich verursacht habe". Die ABC-News-Chefin bat Goldberg in ihrer Mitteilung, sich Zeit zu nehmen, um über die Auswirkungen ihrer Kommentare nachzudenken und zu lernen. Berühmt ist Goldberg unter anderem für Filmerfolge wie "Ghost - Nachricht von Sam", "Die Farbe Lila" und "Sister Act".

"Es steht außer Frage, dass es beim Holocaust um Volkszugehörigkeit (race) ging", sagte der Chef der Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, am Dienstag in einem klärenden TV-Gespräch mit Goldberg. Kern der Nazi-Ideologie sei ein auf der Volkszugehörigkeit basierender Antisemitismus gewesen, bei dem es um die systematische Vernichtung des jüdischen Volkes ging. "Das mag sich anders anfühlen als die Art und Weise, wie wir im Amerika des 21. Jahrhunderts über Volkszugehörigkeit (race) denken, wo es in erster Linie um nicht-weiße Menschen (People of Color) geht."

Verschiedene jüdische Gruppen hatten Goldbergs Äußerungen als Beispiel für die zunehmende Unwissenheit über den Völkermord der Nazis zurückgewiesen. Die deutschen Nationalsozialisten und ihre Helfer haben während des Zweiten Weltkrieges rund sechs Millionen europäische Juden ermordet.