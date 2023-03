Wie gefährlich kann die Vogelgrippe für den Menschen werden?

H5N1 verbreitet sich rasant. Vor allem unter Vögeln – aber eben nicht nur. Besonders ein Vorfall lässt Expertinnen und Experten aufhorchen.

02.03.2023 | Stand: 08:22 Uhr

Nach Corona rückt ein anderes Virus immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit: H5N1. Der Vogelgrippe-Erreger verbreitet sich derzeit in einem nie dagewesenen Ausmaß unter Vögeln. Expertinnen und Experten sprechen von der größten jemals dokumentierten Vogelgrippewelle. Das Besorgniserregende an der ohnehin angespannten Situation: Es erkranken nicht nur Vögel. Immer wieder infizieren sich inzwischen auch Säugetiere, etwa Seehunde oder Nerze.

