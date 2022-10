Wie gut ist der Bahnverkehr vor Sabotage und Angriffen geschützt?

Am Samstag wurde der Bahnverkehr in Norddeutschland sabotiert. Ein Sicherheitsexperte erklärt, wie es um die Infrastruktur in Deutschland steht.

11.10.2022 | Stand: 16:35 Uhr

Zwei durchtrennte Datenkabel in Nordrhein-Westfalen und Berlin– und der Funkverkehr der Deutschen Bahn war großräumig lahmgelegt. Am Samstagmorgen standen Züge in Norddeutschland für mehrere Stunden still, weil die Leitstellen infolge der kaputten Kabel nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Der Staatsschutz in Bochum geht von einer "politisch motivierten Tat" aus; es sei eine größere Ermittlungsgruppe gebildet worden, die mit Hochdruck daran arbeite, die Hintergründe der Tat zu klären, hieß es.

