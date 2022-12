Wieso ein afghanischer Vergewaltiger nach Illerkirchberg zurückkehren konnte

2019 vergewaltigten vier Geflüchtete in Illerkirchberg eine Jugendliche. Ein Täter lebte nach der Haft wieder dort, obwohl er abgeschoben werden sollte.

14.12.2022 | Stand: 07:39 Uhr

Illerkirchberg ist nicht zum ersten Mal Schauplatz eines schweren Verbrechens, das die Gemeinde erschüttert. Etwas mehr als drei Jahre vor der Messerattacke, bei der eine Schülerin getötet und eine weitere verletzt wurde, war eine Jugendliche in einer Nacht und am Morgen danach neunmal vergewaltigt worden. Das Landgericht Ulm verurteilte deswegen vier Geflüchtete. Einer lebte nach seiner Freilassung in Illerkirchberg, obwohl die Polizei Rückfallgefahr sieht. Wie konnte es dazu kommen?

