Skandal bei den Oscars: Deshalb schlug Will Smith Komiker Chris Rock ins Gesicht

Skandal bei der Oscar-Verleihung 2022: Will Smith ohrfeigt auf der Bühne Comedian Chris Rock nach einem Witz auf Kosten seiner Frau Jada Pinkett Smith.

28.03.2022 | Stand: 07:46 Uhr

Für seine Rolle im Film "King Richard" hat Will Smith heute Nacht den Oscar als "bester Hauptdarsteller" gewonnen. Für Schlagzeilen sorgte er bei der Oscar-Verleihung 2022 allerdings mit einer anderen Aktion: Während der Show lief er auf die Bühne und verpasste Komiker Chris Rock eine schallende Ohrfeige.

Dem Publikum im Dolby Theatre in Los Angeles war die Verwirrung anzusehen: War es ein Gag? Eine zuvor abgesprochene Aktion? Offenbar nicht! Chris Rock hatte sich zuvor mit einem Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith den Zorn des Schauspielers zugezogen.

Doch der Reihe nach: Der "Oscar"-Abend in Los Angeles hatte für das Schauspieler-Paar glänzend begonnen. Gemeinsam schritten Jada Pinkett Smith und Will Smith über den Roten Teppich, der "Man in Black"-Star galt als einer der Favoriten auf den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Will Smith: Witz von Chris Rock über Jada Pinkett Smith der Auslöser

Doch mit der guten Laune war es schlagartig vorbei, als Komiker Chris Rock auf der Bühne den Oscar-Gewinner in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" ankündigen sollte. Rock wendete sich an Smiths Frau Jada Pinkett Smith gewandt und sagte: „Jada, ich liebe dich. Ich kann kaum erwarten, dich in der Fotzsetzung von 'Die Akte Jane' zu sehen." In dem Drama von 1997 spielte Demi Moore die Hauptrolle als Navy-Soldatin mit kahlgeschorenem Kopf.

Der Witz von Chris Rock zielte auf die Frisur von Jada Pinkett Smith ab, die zur Oscar-Verleihung mit Glatze erschien. Erst Ende 2022 hatte sie bei Instagram offenbart, dass sie unter Alopezie leidet - einer Krankheit, bei der es zu starkem Verlust der Haare kommen kann.

Will Smith in Rage - später entschuldigt er sich in seiner "Oscar"-Dankesrede

Ein Scherz über die Erkrankung seine Frau - das kam bei Will Smith nicht gut an. Zunächst sah man ihn auf seinem Platz noch lächeln, während Jada mit den Augen rollte. Doch dann stand der Schauspieler auf, lief seelenruhig zur Bühne und verpasste Chris Rock einen heftigen Schlag ins Gesicht.

Rock reagierte gefasst, sagte "Wow, Mann. Es war ein "'Die Akte Jane'-Witz", doch Will Smith - wieder zurück an seinem Platz - war sichtlich in Rage, schrie: "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund."

Wenige Minuten nach dem Skandal gewann Smith seinen Oscar als bester Hauptdarsteller im Film "King Richard". Während seiner Dankesrede entschuldigte er sich unter Tränen bei den Oscar-Verantwortlichen und den anderen Nominierten für seinen Ausraster. Eine ausdrückliche Entschuldigung an Chris Rock gab es nicht. Er habe es gemacht wie seine Filmfigur des Richard Williams und wirke nun "wie ein verrückter Vater". Aber: "Du musst deine Familie beschützen".