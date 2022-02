"Wir" statt "Ich": Wie ein falsches Wort 20 Jahre Taufe zerstörte

Zwanzig Jahre lang taufte ein Pfarrer in den USA mit den falschen Worten. Das hat nun weitreichende Folgen für seine Gemeinde.

17.02.2022 | Stand: 19:05 Uhr

Es ist ja aktuell nicht gerade so, dass die katholische Kirche sonst keine Probleme hätte. Ein Pfarrer aus der US-amerikanischen Stadt Phoenix hat nun aber eine wohl noch nie gekannte Form des Kummers in der Glaubensgemeinschaft ausgelöst. Dabei darf Andres Arango, so der Name des Priesters, zwar unterstellt werden, dass er nichts wissentlich Böses im Sinn gehabt haben dürfte. Dennoch sah er keinen anderen Ausweg, als seinen Dienst nach 20 Jahren in der Pfarrkirche St. Gregory zu quittieren und zurückzutreten. Denn wie sich nun herausstellte, sind alle Taufen, die er in dieser Zeit vornahm, ungültig.

Der Grund ist ein Formfehler, dem der Geistliche jahrzehntelang vollzog. Er hatte stets gesagt: "Wir taufen euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." Richtig gewesen wäre jedoch: "Ich taufe euch ..." Was für manche eine Petitesse ist, hat in der katholischen Kirche weitreichende Auswirkungen.

Nun will der Pfarrer alles wieder gut machen

Die vatikanische Glaubenskongregation hat im Jahr 2020 bestätigt, dass eine auf diese Weise vollzogene Taufe nicht das Flaschenpfand des Messweins, also gar nichts, wert ist. Problematisch daran: Die Taufe bildet das Fundament für alle weiteren Sakramente, die es gibt. Als da unter anderem wären: Firmung, Ehe, Priesterweihe. Wenn die Taufe nicht korrekt abgelaufen ist, hat bei genauerem Hinsehen also auch der Bund fürs Leben keine Gültigkeit, zumindest für die Kirche.

Alles in allem also eine ziemliche Tinte, in die der bemitleidenswerte Arango seine Gemeinde manövriert hat. Das einzige Mittel, um all das wiedergutzumachen: Jeder, dessen Taufe ungültig ist, muss nun erneut den Ritus durchlaufen. Andres Arango will helfen, seinen Fehler zu korrigieren – und hat nun jede Menge zu tun. Jessas!

