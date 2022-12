Wirecard vor Gericht: Die Geschichte von Dr. Seltsam und Mister Futsch

Ab 8. Dezember wird in München versucht, in einem Strafverfahren den Wirecard-Skandal aufzuarbeiten. Der Hauptangeklagte ist Ex-Firmen-Chef Markus Braun. Doch mit Jan Marsalek fehlt die einstige Nummer zwei.

08.12.2022 | Stand: 16:26 Uhr

Es wird langsam dunkel in Gablingen. Die Fahrt zur Justizvollzugsanstalt im Norden Augsburgs führt an einem Discounter-Zentrum vorbei und durch ein Industriegebiet hindurch. Ewig lang wirken die weißen, hoch aufragenden Mauern des Gefängnisses. Auf einer riesigen Tafel steht „Sicherheitsbereich. Vorsicht. Schusswaffengebrauch. Videoüberwachung. Keine Tiere erlaubt. Es gilt die Straßenverkehrsordnung.“ Das ist also Bayerns ausbruchssicherster Knast, wie zur Einweihung der Anlage im Jahr 2015 geschrieben wurde. Der damalige bayerische Justizminister Winfried Bausback hatte versichert, dass es bei dem Gefängnis nicht um einen „Hotel- oder Verwöhnvollzug“ gehen werde. So etwas gebe es in Bayern nicht, betonte der CSU-Mann zuverlässig. Den Insassen solle Gelegenheit gegeben werden, von ihrem Fehlverhalten Abstand zu gewinnen.

