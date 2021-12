Nuvaxovid : So funktioniert der neue Corona-Impfstoff von Novovax

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg frei gemacht für die Zulassung von Novavax in der EU. Das teilte die EMA am Montag in Amsterdam mit. Nach Zustimmung der EU-Kommission wird dies der fünfte Corona-Impfstoff in der EU.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat angekündigt, diese Woche über die Zulassung des Covid-Impfstoffs von Novavax zu entscheiden. Das zuständige Arzneimittelkomitee werde am 20. Dezember zu einer außerordentlichen Sitzung zusammentreten, erklärte die EMA auf Twitter.

‼️ Our human medicines committee will hold an extraordinary meeting on 20 Dec to review the application for the #COVID19vaccine developed by #Novavax.

We will communicate the outcome of this scientific discussion.