Wo ist Émile? Seit drei Wochen wird in Frankreich ein Kind gesucht

Der Bub Émile war zu Besuch bei seinen Großeltern in einem französischen Dorf. Dann verschwand er am 8. Juli spurlos. Ermittler schließen ein Familiendrama nicht aus.

26.07.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Sie haben alles abgesucht. Jeden Winkel des südfranzösischen Bergdorfs Le Haut-Vernet, alle Häuser, Autos und Keller, die Wälder und Schluchten in der Umgebung, sogar die Heuballen auf den Feldern. Doch Émile haben sie nicht gefunden. Der Zweijährige bleibt verschwunden, inzwischen seit fast drei Wochen. Zum letzten Mal wurde er am Nachmittag des 8. Juli gesehen. Es ist der Albtraum aller Eltern und ein Fall, der Frankreich in Atem hält.

Als seine Großeltern, die er an jenem Samstag besuchte, gerade das Auto für einen Ausflug vorbereiteten, war der Junge plötzlich weg. Zwei Nachbarn sahen ihn noch auf einer Straße in der Nähe des Hauses, dann verliert sich seine Spur. Die beiden Zeugen waren laut dem Vize-Staatsanwalt von Aix-en-Provence, Rémy Avon, nicht beunruhigt, da in dem Weiler mit seinen rund 25 Häusern in den französischen Alpen eine Art "Dorfplatz-Atmosphäre" herrsche. Kinder draußen spielen zu sehen, sei keine Seltenheit.

Suchaktion in Frankreich: Drohnen suchen den zweijährigen Émile

Inzwischen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Zeugenaufruf zeigt ein Foto von dem weißblonden Kleinkind mit einer gelben Blume über dem Ohr. Staatsanwalt Avon zufolge hat es eine der "größten juristischen Durchkämmungsaktionen, die je durchgeführt wurden", gegeben. Unter anderem wurden die Besitzer von 1600 Telefonnummern überprüft. Sie hielten sich am fraglichen Zeitpunkt in der Nähe auf.

Weit über die betroffene Region hinaus verfolgt man in Frankreich den Fortgang der Suchaktion, die zeitweise stoppte und die in dieser Woche in eine neue Phase trat. Tag und Nacht fliegt eine Drohne über den Bereich, in dem Émile zuletzt gesehen wurde. Eine Staffel mit sechs Hunden, spezialisiert auf das Aufspüren menschlicher Überreste, ist ebenfalls im Einsatz. "Alle Spuren werden weiterverfolgt, die Untersuchungsrichter schließen keine Hypothese aus", sagte Avon. Die Hypothesen reichen von einem Unfall über eine Entführung bis zu einem Familiendrama. Die Gegend stand schon einmal im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. 2005 waren viele Journalistinnen und Journalisten ins nächstgelegene größere Dorf Vernet gekommen, nachdem eine Germanwings-Maschine abgestürzt war und es 150 Tote gab.

Verschwundenes Kind in Frankreich: Vater zeigte sich feindselig

In der Gegend kennt man sich. Niemand habe an jenem Samstagnachmittag, als Émile verschwand, eine unbekannte Person gesehen, heißt es. "Ein Fremder bleibt hier nicht unbemerkt", sagte eine Frau. In dem Dorf wohnen vor allem ältere Menschen, darunter die Großeltern des Kindes. Émiles Eltern, die noch eine einjährige Tochter haben, leben in der Gemeinde La Bouilladisse rund 20 Kilometer südöstlich von Aix-en-Provence. Der Vater, der 26-jährige Colomban S., ist der Regionalzeitung La Dépêche zufolge Mitglied in verschiedenen, teils rechtsextremen Gruppen. Bei einer Suchaktion von Anwohnerinnen und Anwohnern soll er sich autoritär und feindselig gegenüber anderen benommen haben, steht in einem Artikel. "Das hat alle sehr überrascht", wird darin einer der freiwilligen Helfer zitiert.

In den ersten Tagen seines Verschwindens wurde eine Nachricht mit der Stimme von Émiles Mutter an das Kind über Lautsprecher in dem betroffenen Gebiet verbreitet. Sie bat ihn herauszukommen, sollte er sich irgendwo verstecken. Auch diese Aktion blieb erfolglos wie ein Appell der streng gläubigen Katholikin in sozialen Netzwerken – an die französische Mystikerin Benoîte Rencurel, die im 17. Jahrhundert lebte. Sie solle für ihren Sohn beten. "Der Teufel holte sie (Rencurel) regelmäßig in die Berge, um sie zu verfolgen, und die Engel brachten sie zurück", schrieb die Mutter Émiles.