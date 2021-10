Wieder an den Uhren drehen: Heute ist Zeitumstellung auf Winterzeit 2021

Die Zeitumstellung auf Winterzeit 2021 ist da. Heute Nacht war es soweit. Wie muss man die Uhr umstellen - und sollte die Umstellung nicht längst abgeschafft sein?

31.10.2021 | Stand: 08:07 Uhr

Die Zeitumstellung auf Winterzeit 2021 ist da. Muss man die Uhr heute vor oder zurück stellen? Warum überhaupt die Umstellung der Uhren? Und - sollte die Zeitumstellung in der EU nicht längst abgeschafft sein? Der aktuelle Stand.

Zeitumstellung: Wann wird 2021 die Uhr umgestellt auf Winterzeit?

Das ist bei der Zeitumstellung wie immer eine der meistgestellten Fragen bei den Menschen. Konkretes Datum für die Zeitumstellung auf Winterzeit - oder: Normalzeit - ist heute am Sonntag, 31. Oktober 2021. Die Umstellung der Uhr erfolgte um 3 Uhr nachts.

Wie wird die Uhr auf Winterzeit umgestellt?

Wechsel von Sommerzeit auf Winterzeit heißt, dass die Uhr um eine Stunde zurückgestellt wird, von 3 Uhr auf 2 Uhr. Das bedeutet konkret, dass viele Menschen am Sonntag einfach eine Stunde länger im Bett bleiben können.

Tatsächlich fällt die Umstellung auf Winterzeit vielen Menschen auch leichter als die auf Sommerzeit, wenn uns eine Stunde "gestohlen" wird. Nachdem Montag Feiertag ist, haben wir also immerhin zwei Tage Zeit, uns an die Zeitumstellung zu gewöhnen.

Zeitumstellung 2021: Muss ich Smartphone und Uhren selbst umstellen?

In der Regel nicht.

Smartphones und Notebooks sind in der Regel so eingestellt, dass sie sich selbst in der Nacht auf Winterzeit umstellen. Wer die automatische Umstellung in den Datenschutzeinstellungen deaktiviert hat, muss allerdings selbst tätig werden.

und sind in der Regel so eingestellt, dass sie sich selbst in der Nacht auf Winterzeit umstellen. Wer die automatische Umstellung in den Datenschutzeinstellungen deaktiviert hat, muss allerdings selbst tätig werden. Gleiches gilt für Funkuhren . Sie werden zentral angesteuert und schalten am frühen Morgen des 31. Oktober 2021 ebenfalls automatisch von Sommerzeit auf Winterzeit um.

. Sie werden zentral angesteuert und schalten am frühen Morgen des 31. Oktober 2021 ebenfalls automatisch von Sommerzeit auf Winterzeit um. Auch Kirchturmuhren, Bahnhofsuhren, und Uhren an öffentlichen Gebäuden und Plätzen stellen sich in der Regel automatisch um.

Bei Smartphones und Notebooks erfolgt die Zeitumstellung auf Winterzeit 2021 in der Regel automatisch. Bild: Franziska Gabbert, dpa (Archiv)

Sollte die Zeitumstellung nicht längst abgeschafft sein?

Lesen Sie auch

Zeitumstellung 2021 "Frage endlich lösen": Litauen hat keine Lust auf Zeitumstellung mehr

Doch. Aber die Mühlen mahlen in der Europäischen Union eben sehr, sehr langsam. 2018 hatte die EU-Kommission die Bürger zum Thema Zeitumstellung befragt. Das Ergebnis der Online-Umfrage: 84 Prozent waren für ein Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit. In Deutschland gilt die Zustimmung als besonders groß. Als Gründe nannten die Teilnehmer etwa, dass die Umstellung ihrer Gesundheit schade. Der damalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker verkündete daraufhin 2018: "Die Zeitumstellung gehört abgeschafft." Das EU-Parlament stimmte im März 2019 dafür, sie 2021 abzuschaffen.

Und was ist seitdem passiert?

Nicht viel. Der Ball liege bei den 27 Mitgliedstaaten, heißt es von der Europäischen Kommission. Diese müssen sich einigen und klären, ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit wollen. Bislang haben die Regierungen im Rat der EU keine gemeinsame Position gefunden. Auch zum Ärger der Abgeordneten des EU-Parlaments: Dessen Vizepräsidentin Katarina Barley (SPD) sagte noch im Frühjahr, das Thema sei ein Beispiel dafür, wie häufig Gesetzesvorhaben im Rat der Mitgliedstaaten versandeten. Und versandet trifft es wohl am besten: Ein Ende der Zeitumstellung ist nicht in Sicht.

Dem litauischen Verkehrsminister Marius Skuodis platzte deshalb jetzt tatsächlich der Kragen. Er rief die EU diese Woche dazu auf, eine Lösung für das vieldiskutierte Thema zu finden. "Ich halte es für unerlässlich, politische Verantwortung zu übernehmen und dieses Frage endlich durch gemeinsame EU-Entscheidung zu lösen", schrieb Skuodis in einem Brief an mehrere EU-Institutionen. Dem "veralteten, ineffektiven und schädlichen Zeitumstellungsregime" müsse ein Ende gesetzt werden, fordert er.

Wie lange gibt es die Zeitumstellung auf Winterzeit schon?

Schon von 1916 bis 1919 und von 1940 bis 1949 wurde in Deutschland eine eigene Sommerzeit eingeführt - vor allem, um das Tageslicht in Landwirtschaft und Rüstungsindustrie besser nutzen zu können.

Im Zuge der Ölkrise führten beide deutschen Staaten 1979 dann erneut eine Sommerzeit ein, um Energie zu sparen. Bis 1996 wurden die unterschiedlichen Sommerzeitregelungen in der EU vereinheitlicht. Seitdem stellt Deutschland die Uhren von Ende März bis Ende Oktober um - obwohl längst nachgewiesen ist, dass die Stromspareffekte marginal bis nicht vorhanden sind.

Kann ich mich oder meine Kinder auf die Zeitumstellung auf Winterzeit vorbereiten?

Tatsächlich tun sich gerade Kinder regelmäßig schwer mit der Zeitumstellung. Ob sie am Sonntag einfach eine Stunde länger schlafen, weil die Uhr es so anzeigt, ist fraglich. Denkbar ist es, sie jetzt schon abends etwas länger aufzulassen, damit sie morgens etwas länger schlafen. Ob das wirklich etwas bringt, müssen Eltern allerdings selbst einschätzen.

Lesen Sie auch: Warum ich als Allgäuer Sommerzeit und Winterzeit liebe