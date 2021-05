Ziviler Rettungshubschrauber bei Minusma-Einsatz in Mali havariert

Ein ziviler Rettungshubschrauber wurde bei einem UN-Einsatz in Minusma havariert. Er war auf dem Weg zu einem verletzten Soldaten.

07.05.2021 | Stand: 17:39 Uhr

Bei dem mit Beteiligung der Bundeswehr in Mali laufenden UN-Einsatz Minusma ist ein ziviler Rettungshubschrauber havariert. Während einer Landung der Maschine zur Unterstützung eines verletzten Soldaten habe es am Vorabend einen Defekt gegeben, "so dass die Flugfähigkeit des Luftfahrzeuges nicht mehr gegeben ist", teilte das Einsatzführungskommando am Freitag den Fachpolitikern im Bundestag mit. Deutsche Soldaten haben den Soldaten über Nacht auf dem Landweg in Sicherheit gebracht. "Die Möglichkeiten zur Bergung des Hubschraubers werden derzeit erkundet und geprüft", hieß es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Der Rettungshubschrauber gehört nach diesen Angaben der Global Helicopter Services (GHS), einem zivilen Vertragspartner, der in Mali im Einsatz ist. Jüngst hatte es Kritik daran gegeben, dass ein Unternehmen mit Rettungsaufgaben bei dem UN-Einsatz beauftragt wurde.

"Wirk-Möglichkeiten" der Bundeswehr vor Ort sei verringert

"Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit unserer Soldaten. Der Vorfall zeigt, dass wir Verletzte nicht mehr auf dem Luftweg retten können, weil die Kapazitäten nicht mehr vorhanden sind", sagte der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller am Freitag. Das verringere auch die "Wirk-Möglichkeiten" der Bundeswehr vor Ort. "Wenn wir die Sicherheit unserer Soldaten vor Ort nicht mehr nach den Standards gewährleisten können, die wir als Abgeordnete in solchen Einsätzen verlangen, dann hat das auch Auswirkungen auf die Mandatsverlängerungen", warnte er. "Wenn die Bundesregierung weiter im Sahel aktiv sein will, dann muss sie endlich alles unternehmen, um auch die Luftrettung vor Ort sicher zu gewährleisten."

Lesen Sie auch: Allgäuer Soldatin: Zwischen Kind und Kaserne