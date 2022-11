Zivilschutz-Chef nach Unwetter: "Ganz Italien ist in Gefahr"

Der Chef des italienischen Zivilschutzes hat nach dem Unwetter auf der Insel Ischia vor Überflutungs- und Erosionsgefahr im ganzen Land gewarnt.

28.11.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Für 94 Prozent der Kommunen bestehe ein Risiko für Überschwemmungen, Erdrutsche und Erosionen an den Küsten, sagte Fabrizio Curcio im Interview der Zeitung "La Stampa" (Montag). "Ganz Italien ist in Gefahr".

Curcio forderte mehr Prävention und Verbesserung beim Bau von Wehren sowie an Flussufern. Auch die Menschen müssten ihr Verhalten an Unwetterwarnungen anpassen. "Ereignisse wie das auf Ischia werden immer häufiger: Dies ist die Zeit des Tuns, nicht das Nachdenkens", sagte er.

Unwetter in Italien: Zivilschutz hatte bereits am Freitag gewarnt

Der Zivilschutz hatte am Freitag mit einer vorabendlichen Meldung vor Unwettern in Süditalien und im Bereich der Insel Ischia am Golf von Neapel gewarnt. Dort verloren in der Nacht zu Samstag mehrere Menschen ihr Leben, als Sturm und Starkregen schwere Schäden und Erdrutsche im Norden des Eilands anrichteten. Bis Montagvormittag bestätigten die Behörden acht geborgene Todesopfer, darunter drei Kinder. Weitere Menschen galten noch als vermisst.

Das Risiko für abgehende Schlammmassen bei Unwettern an den bewohnten Hängen war in der Gegend bekannt. "Ungenehmigtes Bauen stellt sicherlich ein Problem dar", sagte Curcio. Auf Ischia sei der Schwarzbau klar, weshalb ein höheres Risiko bestehe. Der 56-Jährige merkte jedoch an, dass auch bei legalen Bauten in Gegenden durch Fehlplanungen Unsicherheiten entstünden.