Zum 22.2.22: Ein Hoch auf die Zwei

Der 22.2.22 ist nicht nur ein Tag zum Heiraten. Sondern auch einer, der mit dem Zwiegespräch den Dialog feiert. Eine Hommage an eine bedeutsame Zahl.

22.02.2022 | Stand: 20:21 Uhr

Also jetzt erst einmal einen Schnaps, auch wenn es noch ziemlich früh ist, aber diese Gelegenheit wird es so schnell nicht mehr geben: Denn was soll auf den 22.2.22 folgen? Der 33.3.33 inklusive Kalenderreform? Dann doch besser gleich noch einmal anstoßen, auf einem Bein steht es sich bekanntlich schlecht, und schließlich werden an diesem Tag die Zweier gefeiert. Auf all die Standesbeamten, die heute Zweisamkeit schaffen, auf die Hebammen, die heute wahrscheinlich auch mehr zu tun haben als sonst, vielleicht werden es ja Zwillinge.

Und weil es hier und jetzt um die Zwei geht – leider auf der ersten Seite, die Kolleginnen und Kollegen ließen da nicht mit sich reden – gleich ein zweiter Absatz, der die grundsätzlichen Zweifel (ja, auch da steckt die Zwei drin) gegenüber der zweiten Zahl ausräumt. Einser haben es immer leicht. Fallen sie ins Schulzeugnis, gibt’s extra Taschengeld, stehen sie auf der Ergebnisliste im Sport, heißt es Goldmedaille und ein bisschen oder sogar noch ein bisschen mehr Ruhm.

Die Eins steht für den Alleingang, die Zwei für den Dialog

Eins, das ist die Zahl für Solo-Bergsteiger, Spitzenmanager, Ich-Maschinen, die am Ende das Selbstgespräch der Zwiesprache vorziehen. Mit der Zwei beginnt der Dialog, auch der Fortschritt, kurzum das, was wir gemeinhin mit Zivilisation und Kultur verbinden.

Zur Zwei gehört auch, etwas anderes als nur die Eins gelten zu lassen. Und erschreckend: Diese Basis-Fähigkeit scheint gerade im gesellschaftlichen Miteinander bedroht, weil der einseitige Blick eine verführerische Einfachheit und Klarheit der Welt vorgaukelt. Aber Gut gibt es nicht ohne Böse – von Anfang an, das macht die Welt und das Leben ja dermaßen verzwickt. Wer beides gleichzeitig zusammendenken will, verlässt übrigens das sichere Gebiet der Zwei und muss sich mit der Drei beschäftigen.

